Radní v Novém Městě odvolali tři ředitele. Neměli důvod, diví se místní

Už v lednu se po víc než roce rozpadla trojkoalice a radnice pokračuje jen ve dvou s podporou spřízněné opozice. V půlce ledna radní také odvolali několik ředitelů a vypsali sérii výběrových řízení. Někteří by mohli funkci obhájit.

Největší rozruch vzbuzuje odvolání ředitelky Městského střediska sociálních služeb (MSSS) Oáza a současně opoziční zastupitelky Jany Balcarové. Kvůli personálním změnám místní sepsali dokonce otevřené dopisy. Na jednání zastupitelů dorazilo asi šedesát nespokojených.

„Řekněte nám jen vysvětlení: proč? Proč není vhodná paní ředitelka Balcarová? Proč musí být výběrové řízení, to se vám nezdá dost vhodná, nebo je tam nějaký problém? Co chcete víc, než má ona? Všechno funguje,“ tázala se bývalá zastupitelka Markéta Žahourková.

Radnice chce konkurzy jako ve školách

Vedení radnice postup hájí, že chce zavést do všech příspěvkových organizací pravidla, která podle školského zákona už běžně platí ve školách. V nich zřizovatelé mohou vypsat vždy po šesti letech konkurz. Radní tím chtějí prověřit, jestli letití ředitelé jsou ti nejlepší.

„Oprostěme se od osobních rovin, dívejme se na funkci, ne člověka. Jak můžeme vědět, že něco víc než současný ředitel nemůže být?“ oponoval starosta Milan Slavík (ODS). Tvrdí, že na Oázu přišly stížnosti, byť od malé skupiny. Na zastupitelstvu vystoupil manžel jedné bývalé pracovnice, jinak přišli jen podporovatelé.

Podle ředitelky se však stížnosti nedají řešit tím, že město vypíše výběrové řízení. „To, že se mezi bývalými zaměstnanci najde někdo, komu se nezavděčíte, je pravda. Za svou prací si stojím, výsledky máme, v Oáze mám srdce,“ řekla Balcarová. Divila se, že nové vedení radnice na rozdíl od dřívějška od ní nepožadovalo žádný report třeba o hospodaření. O funkci se uchází znovu, uchazeči jsou dva.

Ředitelé jsou i zastupiteli

Radní tvrdí, že pouze postupují podle nových pravidel. Protože však někteří ředitelé jsou či byli zastupiteli, budí to pochybnost, zda za jejich odvoláním není politický boj.

V městském muzeu tak končí po dvanácti letech ředitel Jiří Hladík, který byl v zastupitelstvu dvacet let. Do minulého období figuroval na kandidátce Volby pro Nové Město, tehdy nejsilnějšího uskupení vedeného starostou Petrem Hablem, které už nepokračuje. Do vypsaného tendru se muzejník kvůli požadavkům nemůže přihlásit, dva roky před důchodem si musí hledat jiné místo. Do konkurzu se hlásí jedenáct uchazečů.

V komunální politice je aktivní i ředitelka Balcarová, která vede MSSS Oáza sedm let. Před šesti byla zvolena do zastupitelstva za Východočechy, kteří po posledních volbách skončili v opozici.

V kuriózní situaci se ocitl ředitel základní umělecké školy Tomáš Hvězda, jenž ji vede šest let a víc než rok je také zastupitelem za Východočechy. Radní jej v únoru odvolali, ale po pár dnech ho do funkce vrátili. Obrat zdůvodňují, že ředitel na počátku musel provést razantní kroky a zvládl to, pro další období ho proto jen potvrdili ve funkci. Argumentují, že ve školství se ředitelům obvykle dává druhé šestileté období na to, aby školu rozvinuli.

Opoziční zastupitel Hvězda však popisuje sled událostí jinak: „Než začala výběrová řízení, sdělil jsem starostovi a místostarostovi, že pokud na hudebku bude vyhlášeno výběrové řízení, nezúčastním se. Taková je pravda. Samotného by mě zajímalo, co změnilo vaše rozhodnutí z pondělka na středu. Připadalo mi, že si s námi hrajete jako s houskami na krámě.“ Na radnici tehdy šel s výsledky školy za poslední roky i s koncepcí rozvoje, to však podle jeho slov nikoho nezajímalo.

„Kobercový nálet“

Radnice odvolala po pětadvaceti letech také ředitelku Domu dětí a mládeže Stonožka Dagmar Rudolfovou. Chystají se i další výběrová řízení na místa ředitelů dvou základních škol, kteří jdou do důchodu. Vedení města už avizuje, že za rok se může uskutečnit konkurz i na šéfa městské knihovny, současná ředitelka tam působí asi tři roky.

U mikrofonu se střídali pracovníci ze sociální oblasti i kazatelé, kritika zněla i od opozice.

„Hrozně rád bych si byl jist tím, že městská rada věděla, co dělá, když se rozhodla v zájmu technokratického přístupu k tomuto procesu rozkolísat příspěvkové organizace. Moc by mě zajímalo, jestli byl nějaký plán B pro případ, že se ti ředitelé, kteří možná nejsou hvězdy, ale rozhodně nemají velké problémy, nepřihlásí. Už jen kobercový nálet těchto procesů mluví o tom, že je to spíš ukázka síly a toho, jak budeme koncepční za každou cenu,“ podotkl Jiří Tymel (Východočeši).

Nepovedená komunikace, přiznal starosta

I přes bouřlivou atmosféru radnice od konkurzů necouvne. Nemá teď už jinou možnost, než je dokončit.

„Nečekali jsme, že to vzbudí takovéhle vášně. Byl jsem přívržencem toho, aby se výběrová řízení provedla, ale byla moje neznalost, že je nutné ředitele odvolat. Myslel jsem si, že vypíšeme konkurz a když se najde někdo lepší, teprve se to bude řešit. Technikálie jsou nemilosrdné, na radě o tom byla dlouhá debata, ale jinak to nejde. Cítím ale, že z naší strany se nepovedla komunikace. Chtěli jsme paní Balcarové poslat dopis, ale na radě to vyšumělo, takže se o svém odvolání dozvěděla ze zápisu. To bylo nešťastné, za to jsme se omluvili,“ připouští starosta Slavík.

Nové vedení města čelí výtkám, že z úřadu odešlo příliš úředníků kvůli „čistkám“. Podle radnice však počty nevybočují. V roce 2022 odešlo 11 zaměstnanců, loni 12 a letos 4. Od výměny garnitury před víc než rokem jde o 21 úředníků, z nich 6 odešlo do řádného či předčasného důchodu.

Nyní Nové Město hledá i nového tajemníka městského úřadu, protože ke konci ledna skončil po půl roce na vlastní žádost Pavel Bachura, kterému podle jeho slov „práce nesedla“. Radnice ve spěchu najala za 210 tisíc korun personální agenturu, vybíralo se z 11 kandidátů, jméno zatím město nezveřejnilo.

Těsná většina jednoho hlasu zůstává

Zastupitelé také řešili lednový rozkol v koalici. Tu tvořila původně ODS, Město pro život a uskupení Za Nové Město, což v zastupitelstvu tvořilo křehkou většinu 11 z 21 hlasů. Občanští demokraté se rozhodli pokračovat jen s Městem pro život a s poslankyní Janou Berkovcovou (ANO), která opustila sdružení Za Nové Město. O dva hlasy koalice sice přišla, ale v zásadě se nic nemění, protože s ní často hlasují i dva opozičníci z Vize 22, vzešlé z příznivců obchvatu.

Podle očekávání nyní zastupitelé odvolali ze sedmičlenné rady Jana Čopíka (Za Nové Město), který si často hlasoval po svém. Nahradil ho Luděk Bastl (Vize 22).

Těsná většina 11 hlasů však nemusí být bez zádrhelů. Ukázalo se to, když zastupitelé měli vzít na vědomí otevřený dopis. Když někdo po 4,5 hodinách přestřelek při hlasování odběhl, kvůli jeho chybějícímu hlasu to vypadalo, že dotyčný bod neprojde.