Recidivistovi, jenž rozmlátil zařízení soudu, pomáhali s krádežemi komplici

Náchodští kriminalisté se rozkrytím série letošních krádeží zabývali několik měsíců. Spis čítá zhruba 2 500 tisíce stran. Kromě 29letého recidivisty, který už byl obviněn dříve, se s ním podle vyšetřovatele spolupodíleli na krádežích i tři muži ve věku 31, 34 a 40 let.

„Podle zjištění náchodských kriminalistů má mít v souhrnu tato čtveřice na svědomí celkem 38 skutků, kterých se dopouštěla napříč Královéhradeckým, Pardubickým a Středočeským krajem,“ řekla mluvčí náchodské policie Martina Jandová.

Trojice je stíhána na svobodě, čelí obvinění pro podezření z přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Čtvrtý je navíc obviněn i z přečinu poškození cizí věci.

„V případě prokázání viny a odsouzení všem hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ řekla mluvčí.

Rozbil okno a videokonferenční zařízení

Dramatické bylo v dubnu vazební jednání u Okresního soudu v Náchodě, kdy se devětadvacetiletý recidivista pokusil o útěk. Využil chvíle, kdy měl sejmutá pouta, aby mohl podepsat protokol. Převrhl a zničil videokonferenční zařízení používané pro takzvané výslechy na dálku a vysklil jedno okno.

Tehdy muže vinili ze série 13 vloupání do sklepních kójí a společných prostor bytových domů napříč Královéhradeckým a Pardubickým krajem, do nichž se podle kriminalistů vloupal od konce letošního března do půlky května. Zmizela jízdní kola, elektrokoloběžky i elektroskútr, šlo o desítky předmětů v hodnotě přes čtvrt milionu korun.

Recidivista byl v minulosti opakovaně odsouzen pro různorodou trestnou činnost. Z vězení vyšel muž naposledy v březnu 2022. I proto podal státní zástupce návrh na jeho vzetí do vazby, což soud v Náchodě přijal. Právě během jednání se pokusil o útěk.

„Muž využil chvíle, kdy mu byla sejmuta pouta, aby stvrdil podpisem tištěnou listinu. Policisté jej však okamžitě za pomocí donucovacích prostředků na místě zpacifikovali a následně neprodleně dopravili do Vazební věznice Hradec Králové,“ doplnila tehdy mluvčí.