Policistům ujížděl na kradené čtyřkolce, na svědomí má přes 50 vozidel

„Muži klademe za vinu, že nejméně od července tohoto roku se měl v devíti okresech České republiky (okres Trutnov, Náchod, Teplice, Mladá Boleslav, Litoměřice, Ústí nad Labem, Most, Plzeň a Louny) dopustit protiprávního jednání, čímž způsobil škodu přesahující 4,5 milionu korun,“ vypočítala mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Sedmatřicetiletý recidivista se podle ní „živil“ hlavně krádežemi motorových vozidel. Do nejméně padesátky aut se vloupal, z některých odcizil telefony, platební karty, cigarety, osobní věci či oblečení. S auty, která se mu podařilo nastartovat, odjel z místa pryč.

A to i přes to, že měl až do října zakázáno řízení motorových vozidel. Za krádeže už byl v minulosti odsouzen a brány vězení opustil loni v květnu.

„Na odcizených autech, která mimo jiné používal k páchání trestné činnosti, také měnil registrační značky a odstavoval je na různých místech po republice, aby ztížil jejich vypátrání,“ popsala mluvčí policie.

Zdrogovaný ujížděl policistům

Obviněného muže zadrželi policisté při krádeži čtyřkolky v neděli v jednu hodinu ráno v Žatci na Lounsku. Byl pod vlivem drog a snažil se na kradené čtyřkolce policistům ujet. Několik set metrů se pokoušel hlídku setřást, nakonec ale havaroval a naboural do zaparkovaného auta.

Kriminalisté při domovní prohlídce v Ústí nad Labem nalezli věci pocházející z trestné činnosti. Spolu s ním čelí obvinění osmadvacetiletá žena, kterou kriminalisté zadrželi v neděli odpoledne v panelovém bytě v Krupce. Podle vyšetřovatelů se podílela na desítce činů a je stíhána na svobodě. Obviněného poslal soud tento týden do vazby.

Za zločin krádež, přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, poškození cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a poškození cizích práv, čehož se měli dopustit částečně ve spolupachatelství, hrozí dvojici až osm let vězení.

Počet vyloupených či ukradených vozů pravděpodobně ještě naroste. „Kriminalisté předpokládají, že dalším šetřením dojde k nárůstu jeho protiprávních činů,“ uvedla mluvčí Pižlová a dodala, že vozidla, která se podařilo najít, dostanou majitelé zpět.