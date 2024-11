Linkin Park vystoupí na Rock for People, už s novou zpěvačku. Přijede i Slipknot

Pořadatelé jednoho z největších českých festivalů oznámili hvězdné kapely ve čtvrtek odpoledne. Jejich vystoupení považují za velký úspěch.

„Jsem strašně nadšený, protože je to ta největší senzace, kterou si vůbec umíme představit a čeho šlo dosáhnout. Jsme ve společnosti tří opravdu obrovských a zavedených festivalů a pro nás je to neuvěřitelná vizitka,“ uvedl ředitel festivalu Michal Thomes.

O restartu kapely Linkin Park s novou zpěvačkou mluví bez nadsázky celý svět. Skupina se vydává na koncertní turné sedm let po tragické smrti frontmana Chestera Benningtona.

Rock for People o programu nadcházejícího ročníku hovoří jako o best off celé historie přehlídky. Hradecký festival totiž slaví 30 let a má ambici stát se skutečně největším festivalem v České republice. Rozpočet ročníku 2025 se pohybuje kolem 300 milionů korun, což je dvojnásobek oproti letošním již tak rekordním nákladům.

„Třicátý ročník bude nepochybně největší v historii. Věřím, že budeme vyprodaní. Jedním z představitelů toho nejlepšího bude kapela Slipknot, která se k nám vrátí po dvou letech,“ řekl iDNES.cz Thomes.

Loňské vystoupení kapely Slipknot bylo jedním z největších koncertů v dějinách celého festivalu. Její zpěvák Corey Taylor měl v Hradci vystoupit sólově i letos, ale kvůli nemoci koncert odřekl. Fanoušci si to však vynahradí už v červnu.

„Dnes odkrýváme asi třicet jmen, další headlineři přijdou na řadě v našem adventním kalendáři,“ slíbil ředitel festivalu, který v nadcházejícím roce očekává až 45 tisíc diváků.