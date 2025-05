Je pravděpodobné, že příchod nového vlastníka se nepodaří dotáhnout už do červencového začátku nového ročníku Chance ligy. A stěhování klubu mimo Hradec je naprosto vyloučené.

To jsou jen některé podrobnosti, které redakce zná už po čtvrtém kole jednání mezi městem Hradec Králové a společností Fotbal HK 1905 o prodeji 89 procent akcií klubu FC Hradec Králové.

Údajně se vedou velmi tvrdá obchodní jednání, která vysoce převyšují obecné povědomí o fotbalovém prostředí. S městem už rokuje pět společníků jediného uchazeče a prý je znát, že jde o zkušené byznysmeny, kteří se obchodu věnují nejméně 20 let.

Za stolem naproti vyjednávacímu politickému týmu města sedí bývalý reprezentant Ivo Ulich, Pavel Nedvěd, podnikatel a miliardář Ondřej Tomek, podílník developerské společnosti Finep Pavel Rejchrt a podnikatel se zkušenostmi ze sportovního marketingu Radek Šenk.

„Čeká nás ještě několik kol“

Dohoda zatím nepadla. Skupina už svou nabídku předložila, ale představy města coby stoprocentního akcionáře byly jiné. S tím se však muselo počítat.

„Vedeme konstruktivní jednání a mám z nich dobrý pocit. Samozřejmě rozhodujícím parametrem je obchodní dohoda, která ještě se může dohadovat ještě několik týdnů nebo měsíců, protože detaily obchodní spolupráce musí být opravdu funkční pro obě strany. Důležitější jsou podmínky spolupráce než to, abychom byli domluvení na pevném termínu převzetí,“ řekla Pavlína Springerová (HDK), primátorka a současně předsedkyně představenstva FC Hradec Králové.

„Dohody zatím dosaženo nebylo. Je třeba dál jednat a pokusit se hledat průsečíky a kompromisní řešení. Čeká nás určitě ještě několik kol. Důležité je, že smlouvy lze nastavit tak, aby investor vstoupil do klubu kdykoli v průběhu sezony,“ doplnil primátorku člen jednacího týmu města a senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

Stěhování mimo Hradec je nemyslitelné

K důležitému vyjednávacímu posunu přesto došlo. Město a společnost Fotbal HK 1905 se na řadě bodů shodly. Například jde o oboustranné ubezpečení, že stěhování klubu mimo Hradec je nemyslitelné. Město má k případnému převodu licence právo veta.

Na předchozí schůzce si oba týmy prohlédly zázemí fotbalových areálů Bavlna i Háječek, které jsou součástí pachtovní smlouvy. Tento týden se dostalo už i na předestření investičních plánů a rozdělení způsobu financování údržby areálů, které jsou neefektivně rozprostřeny po městě a přesuny mezi nimi jsou komplikované.

23. dubna 2025

„Mezi hlavními diskutovanými tématy bylo i rozdělení struktury orgánů společnosti,“ sdělil Lukáš Fiedler (ANO), další člen vyjednávací skupiny města.

A právě tady vstupuje do hry někdejší kapitán národního mužstva Pavel Nedvěd. Vítěz Zlatého míče z roku 2003, bývalý viceprezident Juventusu a nedávný adept na manažera české reprezentace je jedním z pěti podílníků společnosti Fotbal HK 1905 a nejspíš i nejvážnějším uchazečem o post generálního manažera klubu.

„Můžu potvrdit, že jméno Pavla Nedvěda se v jednáních skloňuje a uchazeč počítá s jeho aktivním zapojením. Rozhodně to není jen nějaká symbolická postava,“ zdůraznila Pavlína Springerová.

Viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd před turínským derby

„Potenciální investorská skupina má upřímný a autentický zájem o klub. Je vhodně poskládaná, doplňují se a deklarují, že Pavel Nedvěd by byl aktivně zapojen do klubového vedení. To je pro město i fanoušky velmi zajímavé,“ doplnil Jan Holásek.

Finanční podpora města a kraje

Podle něj je postavení města coby klubového vlastníka přežitkem: „Z dlouhodobého horizontu je určitě dobré mít soukromého majitele klubu, protože se mění i manažerský styl řízení fotbalových klubů. Děje se to v celé republice, zkrátka nastupuje nová generace vlastníků.“

Město už dříve potvrdilo, že klub prodává i se záměrem významně snížit svůj příspěvek do profesionálního fotbalu. Jen do ligového áčka radnice v loňském roce vložila kolem 20 milionů korun. A právě budoucí podpora města byla předmětem pondělní schůzky.

„Ze strany zájemce zazněly upravené návrhy hlavních obchodních podmínek prodeje, jako je požadavek na dotace ze strany města,“ potvrdil Jan Holásek.

Přestože jednání mezi Hradcem a hejtmanstvím ještě nezačala, zapojit by se finančně mohl i kraj.

„V jednotlivých politických klubech máme shodu, kolik je město ochotné do fotbalu investovat. Uchazeči jsme zároveň řekli, že kraj v loňském roce dával 4,3 milionu na fotbalovou infrastrukturu. Je věcí další domluvy, zda udělat nějaké memorandum o další podpoře,“ řekla primátorka.