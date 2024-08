Sotva uklidil po minulé, přišla další povodeň. Dům ochránil hrází z plechů

„Celý měsíc jsme pracovali na odklízení předchozích dvou povodní, které přišly začátkem července. Museli jsme celý dům obkopat, vystěhovat všechny věci, vytrhat podlahy. Zrovna zítra měli přijít podlaháři udělat nové,“ bědoval ve středu na rozbahněné zahradě svého domu Martin Dědek z Plotišť.

Okrajovou část krajské metropole stihla tento týden voda už podruhé. Místní se shodují, že povodně z neděle na pondělí předčily i červencovou velkou vodu.

„V pondělí po půlnoci byla obec vyplavena ještě větší vodou, než při dvou předchozích povodních v červenci. Chceme, aby se příslušné orgány situaci opravdu věnovaly. Být během jednoho měsíce třikrát vyplaven s tím, že podle politiků to jde na vrub extrémním srážkám, je velmi frustrující,“ upozorňuje další obyvatelka Martina Tocháčková.

Právě extrémními srážkami za krátkou dobu před měsícem vedení radnice argumentovalo. I v pondělí spadla na Hradecku víc než polovina průměrných srpnových srážek. Podél Předměřické ulice se opět rozvodnila říčka Melounka a zalila zahrady domů.

„Tady to šlo kaskádovitě z jedné zahrady do druhé. Nepomohlo ani ztracené bednění kolem půl metru. Sousedům to pak přes garáž proteklo do ulice,“ popisuje Dědkův soused Martin Kubín.

Petru Dědkovi voda zalila dům ještě více než před měsícem. Na ulici za domem prý bylo až půl metru vody. „Kvůli opravám jsem koupil sedm vysoušečů. Nechal jsem v tom 50 tisíc a to nepočítám energie. Jen včera to bylo 150 kilowatthodin,“ přibližuje Dědek.

Pondělní voda sice za vydatné pomoci hasičů opadla, ale hladina Melounky se za dva dny snížila jen o metr. Místo potůčku tu dál byl až metr vody. Když Martin Dědek v úterý viděl předpověď dalších dešťů, narychlo s kamarády sehnali plechové šablony a vytvořili kolem potoka protipovodňovou bariéru.

„Našli jsme je u kamaráda v areálu. Jen jsme to sem naházeli a zatížili pytlema s písky. Na víc nebyl čas. I hasiči říkali, že kdybychom to neudělali, je opět zalitá celá ulice,“ popisuje majitel, zatímco o kus dál skupina mužů přidává další pytle, navyšuje hliněný val a z děr odčerpává kalovými čerpadly prosakující vodu.

„Samozřejmě to sákne, ale je to lepší než nic,“ dodává.

Velká voda si ve středu ráno na Hradecku vyžádala víc než třicet výjezdů hasičů. Dramatická situace byla také ve Stěžerách, kde voda a bláto z polí podruhé za tři dny zalily několik ulic. Hasiči čerpali vodu také na mnoha místech v Hradci Králové. Napilno měli i vodohospodáři, kteří čistili ucpané kanály.

Prudké deště rozvodnily i potoky u Dvora Králové na Trutnovsku. Na Žirecko-Podstráneckém potoce, Lipnickém potoce a vodním toku Netřeba vyhlásila ve středu dopoledne povodňová komise II. stupeň povodňové aktivity.

„V důsledku intenzivních srážek, které město Dvůr Králové nad Labem zasáhly zejména ve středu nad ránem, došlo k prudkému vzestupu vodních hladin zmíněných toků a jejich vylití z koryt. Následně se v dopoledních hodinách v lokalitě ulice 5. května z břehů vylil Žirečský rybník, kterým protéká Žirecko-Podstránecký potok, a voda zaplavila část sousední Raisovy ulici včetně několika nemovitostí,“ uvedl starosta Jan Jarolím (ANO).