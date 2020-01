V Náchodě otevřou magnetickou rezonanci, stavěli pro ni dvoje prostory

Původně se počítalo s nákupem magnetické rezonance až do nového pavilonu. Nakonec však kraj nákup přístroje uspíšil. Kritiku za nehospodárnost odmítá.



„Přístroj přinese nemocnici nemalé příjmy za vyšetření, ale mnohem důležitější je, že pacienti nebudou muset za magnetickou rezonancí cestovat. Za tři čtvrtě roku půjde asi o čtyři sta pacientů,“ sdělil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Na zdvojenou investici v minulosti na krajském zastupitelstvu upozornilo opoziční ANO.

„Co bude za rok s tou budovou, která se nyní staví na novém místě? Přestěhuje se tam tato magnetická rezonance, nebo postavíte budovu, která bude prázdná?“ ptal se krajský zastupitel a poslanec Petr Sadovský (ANO).

Nové prostory získá radiodiagnostické oddělení v pavilonu K. Předání nového pavilonu do zkušebního provozu je podle Cabicara v plánu na přelomu srpna a září.

Kraj však zatím nepočítá s tím, že by přístroj stěhoval. „Nemáme to v plánu. Pokud by se nemocnice v budoucnu rozhodla k přesunu do nového pavilonu, přinese to odhadované náklady v rozsahu příjmů z čtrnáctidenního provozu,“ řekl Cabicar.

Přístroj podle Cabicara denně vydělá nemocnici 40 až 50 tisíc korun. Náklady na případné stěhování nemocnice odhadla na méně než milion.

Jenže dalších 7,3 milionu bez DPH stály nemocnici jen stavební úpravy v současném objektu. Za sedm měsíců provozu, které nyní zbývají do otevření nového pavilonu, kam měl přístroj původně zamířit, tak rezonance vydělá sotva tolik, aby nemocnici ztrátu nahradil.



Pořízení přístroje stálo 31,4 milionu korun se započtením DPH, dalších 8,5 milionu nemocnice zaplatí za sedmiletý pozáruční servis. Zakázku vysoutěžila až napotřetí. Původně počítala s cenou 51 milionů, avšak předchozí dva tendry kvůli chybám zrušila.

Poslanec Pavel Plzák (ANO) nemocnici obvinil, že zakázku zrušila, protože „nevyhrála preferovaná firma“. Podobná zakázka v Trutnově vloni přišla na 34 milionů. Nemocnice nařčení odmítla.

Magnetická rezonance je nyní ve zkušebním provozu, první pacienty tam lékaři vyšetří 1. února. Dosud museli jezdit do Hradce Králové či do Trutnova.