Volby ve Vamberku dopadly remízou. Nemusíme si nic vyčítat, říkají místní

„Myslím si, že je to taková kuriozitka, nicméně není to asi překvapivé, protože ve všech volbách je Vamberk vždy trochu odsunutý od liberálního středu. Myslím tedy, že výsledek u nás celkem odráží celorepublikový průměr,“ komentuje vamberecký starosta Jan Rejzl (STAN).

Relativní úspěch Andreje Babiše vysvětluje průmyslový charakter města. Ač leží Vamberk jen pět kilometrů od Rychnova nad Kněžnou a tedy i nedaleko automobilky v Kvasinách, je to právě město krajky, kde průmysl výrazně převažuje jiné typy zaměstnavatelů.

Ráno po prezidentských volbách jsou ulice Vamberku pusté, trousí se jimi jen hrstka věřících na nedělní mši.

„Ve Vamberku žije hodně lidí z dělnických profesí. Dodnes tu je těžká kovovýroba, vyrábějí se tu kamna, dříve tu byl masokombinát,“ vysvětluje starosta.

Zdejší volební výsledky se podobají městům v Ústeckém či Moravskoslezském kraji. V posledních komunálních volbách sice ANO kandidátku ve Vamberku nemělo, ale o rok dříve získalo při volbách do Poslanecké sněmovny 29,3 procenta, SPD 13,9 procenta a na dveře sněmovny tu klepali také komunisté, Trikolóra nebo Přísaha.

„Dříve buď Babiš, nebo komunisti“

„Tady vždycky vyhrál buď Babiš, nebo komunisti, takže remíza je pro Vamberk velký úspěch,“ říká otec asi čtyřleté dívky, který právě do auta před bytovkou rovná sáně a další vybavení na hory.

„Já jsem nevolil, protože jsem nebyl schopný si vybrat ani jednoho z těch dvou. Ale ta remíza je zajímavá,“ usuzuje starší muž, který právě vyšel z obchodu na sídlišti. O jméno se ani jeden podělit nechtěli.

„Volila jsem Babiše, protože mu věřím. Město ale nijak rozdělené není, já myslím, že lidi si zvolili, co chtěli, není co řešit,“ rozpovídá se paní Marie. Výsledky volby prý nijak nesledovala, o remíze se dozvěděla až od reportéra.

V jiné situaci jsou někteří obyvatelé města s profilem na Facebooku. V tamní skupině Vamberáci se městský výsledek volby objevil už v sobotu krátce po 15. hodině.

„Krásná ukázka demokracie. A hezky si spolu žijeme dál jako kamarádi,“ píše uživatel Jiřík Kosař.

„I tak je to velká ostuda pro Vamberk,“ reaguje na zprávu Patrik Simon. „Nikdo nemusí nadávat tomu z protistrany,“ míní Dana Bednářová.

Remíza překvapila i Lucii Příhodovou, která se v neděli dopoledne vydala na procházku se psem k náměstí. „Nevím, co na to říct. Určitě jsem čekala, že vyhraje Petr Pavel, ale že to bude 50 na 50, to mě hrozně překvapilo,“ míní žena, která si výsledky v sobotu sama vyhledávala.

Nerozhodný výsledek ve Vamberku je zajímavý i z jiného pohledu – v celém městě není jediný volební billboard, v ulicích nejsou vidět ani plachty na podporu kandidátů. Jediná taková s podobiznou Andreje Babiše visí na plotu drážního areálu vedle přejezdu u nádraží.

Petr Pavel uspěl v obcích v okolí Vamberku, třeba v nedaleké Rokytnici v Orlických horách bral 67 procent hlasů, v sousedních Říčkách, kde volili i lyžaři, dokonce 89 procent.