V Hradci začala uzavírka Pražského mostu. Někteří řidiči zákaz přehlížejí

Automobilisté, cyklisté i řidiči nyní v Hradci čelí nejrůznějším dopravním uzavírkám a překážkám, takže si mohou připadat jako ve zlomyslné strategické hře.

Křižovatka Mileta u fakultní nemocnice se od 2. dubna, kdy opravy plánované na dva a půl roku začaly, proměnila v jedno velké staveniště. Stavbaři na asi dvousetmetrovém úseku Hradecké ulice odtěžili silnici, u parkoviště univerzitního kampusu pracují bagry a na druhé straně pokračuje demolice staré budovy.

Dopravní apokalypsa se tu však nekoná a pár minut za volantem v tradiční koloně od mostu U Soutoku už nikoho nerozhází. Řidiči si zvykli a hlavně se naučili jezdit po alternativních trasách.

Jenže jedna z těch nejfrekventovanějších se v pondělí až do konce července zavřela. Asi šestimilionová údržba Pražského mostu přes Labe znamená další velké komplikace a pondělní ráno to jen potvrdilo.

Jako by značky neexistovaly

Z Mostecké ulice i Gočárovy třídy řidiče vítají na obou vjezdech na most nepřehlédnutelné cedule se zákazem vjezdu. Jen za dobu deseti minut je však přehlédlo skoro třicet řidičů, dvojnásobek aut se potom před mostem otáčel. Další řidiči zmatkovali a v navigaci narychlo hledali únikovou cestu.

„Těsně přede mnou jel autobus a já si zákazových značek nestačila všimnout. Mrzí mě to a zpátky už určitě pojedu jinou cestou,“ omlouvala se asi třicetiletá žena, která zaparkovala na nábřeží hned za zavřeným mostem.

„Ohrozil jsem někoho? Ne! Tak o nic nejde. Stejně tu nikdo nepracuje,“ shazoval vinu na stavbaře šofér dodávky rozvážkové firmy PPL, který před zavřeným mostem naopak přidal plyn, ale hned na Gočárově třídě prudce brzdil a zastavil na okraji silnice. Brzy ráno tu úřadovala hlídka policie a řidiči byli spořádaní, ale hned po jejím odjezdu, jako by značky přestaly existovat.

Uzavírka je na Pražském mostě (červená značka), omezený provoz platí na křižovatce Mileta (modrá značka):

Pražský most jako alternativa k přetížené Miletě sloužil necelý týden. Až do konce července bude muset stačit nedaleký Tyršův most, větší nápor dopravy musí vydržet také Tylovo nábřeží a Divišova ulice včetně frekventované křižovatky u Adalbertina.

Právě most, uzavřený v pondělí, si oblíbili hlavně řidiči přejíždějící přes Miletu z Moravského Předměstí a Malšovic. Aby se vyhnuli předpovídaným potížím u fakultní nemocnice, na kruhové křižovatce u kolejí Na Kotli pokračovali Brněnskou ulicí až k Moravskému mostu přes Orlici.

Ukázalo se, že doprava v Hradci Králové funguje podobně jako inteligentní organismus. Zatímco první dva dny po spuštění akce Mileta se v Brněnské ulici tvořily kolony popojíždějící krokem, nyní řidiči našli jinou trasu, často přes malšovický nadjezd.

Školní areál se denně plní auty

Mileta však současně vygenerovala další nečekaný problém. Do Brněnské ulice totiž dál míří stovky vozů, které mají jako cíl obří areál škol v ulicích Heyrovského a 17. listopadu. Jediným možným vjezdem je Botanická ulice mezi zahradou léčivých rostlin a hasičským stadionem.

Tato lokální komunikace, na jejímž konci je chátrající Pajkrova flošna, se změnila nejen ve frekventovaný tah, ale i ve vyhledávané parkoviště. Stejně jako uvnitř celého bloku vysokých, středních i speciálních škol se tu parkuje v zeleni i na chodnících, velmi často i na značkách se zákazem zastavení.

A protože ven z celého areálu se lze dostat jen další lokální uličkou do nerozkopané části Hradecké ulice, celý blok připomíná obří vanu. Ta se auty napouští od brzkého rána a odpoledne zase proud vozů vytéká pryč a způsobuje krátkodobé dopravní kolapsy v Brněnské.

„Kdybych nemusela autem, tu dobrodružnou a dlouhou výpravu bych si opravdu hodně ráda odpustila. Ale prostě to nejde jinak, a tak ráno a pak zase odpoledne přicházím o nervy a spoustu času v kolonách,“ řekla Marcela Švandová.

Zavřená panelka? Zvykli jsme si

Společného viníka jako Brněnská má i Benešova třída. Opravy Milety a uzavřený panelový sjezd k záchrance tu hlavně minulý týden způsobily nervová zhroucení mnoha řidičům, kteří si tudy i desítky let zkracovali cestu ke kritické křižovatce. Také tady si však většina za pouhý týden zvykla a jen výjimečně se někdo z mnoha místních pokouší prodrat cestou až k zavřené panelce.

„Zavřený sjezd je nepohodlný a zároveň výhodný. Když se chci autem dostat přes Miletu, znamená to někdy i čtvrthodinové zdržení. Jenže zároveň je skvělé, že tu mnohonásobně klesl provoz aut,“ pochvalovala si Renata Šrámková z posledního paneláku před sjezdem k záchrance.

Zkratka po panelové cestě je na dlouho minulostí, ze sídliště ke křižovatce Mileta to tudy nepůjde až do konce roku 2026. Až poté se otevře úplně nové napojení Benešovy třídy na Zborovskou ulici.