Spolubydlící na nůž upadl, tvrdí cizinec viněný z vraždy. Ran bylo sedm

Obžalovaného Dmytra D. v úterý k hlavnímu líčení přivedli z vazby. S překladem u soudu pomáhala ukrajinská tlumočnice. Muž popsal, co se 3. dubna na ubytovně na Pražské třídě stalo.

„Ráno jsme vstali a šli jsme se spolubydlícím nakupovat. Cestou jsme si každý dali jednu plechovku piva. Odpoledne jsme vařili oběd a popíjeli whisky. Bylo nás tam víc. Seděli jsme u stolu a mezi mnou a poškozeným vypukl spor. Hádali jsme se o situaci na Ukrajině, ptal se mě, co mám v plánu dělat. Řekl jsem mu, že nejdříve bych odvezl svoji rodinu a pak vozil další lidi. Obvinil mě, že nejsem dostatečný patriot, že bych se vykašlal na jeho děti. Nechtěl jsem se hádat, tak jsem vstal a odešel,“ řekl Dmytro D.

„Zase za mnou přišel a znovu mi říkal, že nejsem pořádný ukrajinský patriot. Hádka pokračovala. Prali jsme se a spadli na postel. Dostal jsem několik úderů do obličeje, zlomil mi nos, krvácel jsem. Pak nás odtrhli a jeho odvedli zpátky do přízemí, kde bydlel,“ vypověděl obžalovaný.

Tím první část incidentu skončila, ale to nejhorší teprve mělo přijít. Dmytro D. se šel údajně omýt do koupelny. Mezitím se však poškozený do bytu vrátil a s obžalovaným si to šel znovu vyříkat. Vešel do koupelny a přivřel za sebou dveře. Znovu došlo k šarvátce. V tu chvíli obžalovaný popadl nůž, který tam podle jeho slov ležel už od odpoledne, kdy si ho spolu s dalšími věcmi přinesl, aby si s ním zkrátil nohavice u pracovních kalhot.

„Nůž tam nebyl proto, abych útočil. Řekl jsem mu, abych ho odstrašil, že je tady nůž a ať odejde. Byl agresivní. Odvětil mi, že se nože nebojí. Byl to on, kdo ho vzal první do ruky, já mu ho vytrhl. Dostal jsem další ránu do hlavy, kryl jsem se a taky jsem se ohnal a vrazil mu,“ vysvětloval soudci a uvedl, že v jednu chvíli poškozený zakřičel, sesunul se k zemi, na nůž se nabodl a zůstal ležet.

Muž byl na místě mrtev, příčinou smrti je podle spisu pobodání. „Poškozeného opakovaně bodl kuchyňským nožem a způsobil mu bodnořeznou ránu na zádech u krku, bodnořeznou ránu na pravé straně hrudníku, bodnořeznou ránu na levé straně hrudníku, bodnořezné rány na levé ruce,“ stojí v obžalobě.

Jedno z bodnutí šlo přímo do srdce. Soudce Jiří Vacek se Dmytra D. ptal, jak si vysvětluje, že měl poškozený na těle sedm ran, když tvrdí, že na nůž pouze upadl. Obžalovaný to zdůvodnil vzájemnou potyčkou, ale jasnou odpověď nenašel a také soudce v jeho výpovědi upozornil na různé rozpory.

Krátce poté vpadli do koupelny další spolubydlící a na zemi našli bezvládné tělo poškozeného.

„Podle znaleckého posudku šlo o útok nožem, přičemž některé rány vykazovaly vysokou intenzitu,“ poznamenal Vacek.

Poškozený měl výcvik u výsadkářů

U soudu vypovídal jako svědek také bratr poškozeného. O bratrovi například řekl, že měl vojenský výcvik u výsadkářů.

„Volal mi, že má problém, ať přijedu. Řekl jsem mu, ať nic nepodniká, že jsem na cestě. Když jsem do ubytovny dorazil, už jsem ho našel v koupelně na zemi v krvi,“ popsal.

Další ze svědků řekl, že i on se snažil poškozeného před pokračováním potyčky odradit.

„Nedal si říct, byl rozrušený, nedal se zastavit. Šel nahoru, vešel do koupelny a zavřel za sebou. Všechno se to seběhlo za pár minut,“ konstatoval svědek.

Policejní mluvčí Iva Kormošová dva dny po činu uvedla, že podle evidencí oba cizinci na území České republiky neměli povolený žádný pobyt, a tudíž zde pobývali zřejmě už delší dobu nelegálně.

Obžalovanému naměřili 1,65 promile, poškozenému 2,12 promile alkoholu. Obžalovanému hrozí za vraždu až 18 let vězení. Soudce odročil jednání na 28. listopadu, protože vyslechne znalce.