Manažeři a podnikatelé si přilepšovali prodejem drog, jeden dealovali i při práci

Obvinění v případu Baron Třicetiletý muž z Prahy

Nakupoval od kohosi kokain, který přes druhého podezřelého ve velkém mířil do Hradce Králové a Pardubic. Při domovní prohlídce v Praze policie zajistila přes 2 300 tablet psychotropní látky MDMA, tedy extáze, kokain, ketamin a marihuanu, připravené k další distribuci. Neoprávněně ve větším množství přechovával látky s hormonálním účinkem, tedy anabolika, která nabízel na černém trhu. Je ve vazbě. Hrozí mu trest vězení od 8 do 12 let. Třiatřicetiletý muž z Hradce Králové

Od hlavního podezřelého v Praze nakoupil nejméně 800 gramů kokainu, distribuoval ho v Hradci a okolí. Je stíhán na svobodě, hrozí mu trest od 2 do 10 let vězení. Třicetiletý muž z Hradce Králové

Měl od ledna 2020 do doby zadržení mimo jiné nakupovat drogu od obviněného třiatřicetiletého muže, přičemž měl poté na Hradecku prodat nejméně 123 gramů kokainu. Je stíhán na svobodě, hrozí mu trest od 2 do 10 let vězení. Šestadvacetiletý muž z Prahy

Policie mu klade za vinu, že od ledna letošního roku nakoupil od hlavního obviněného kokain, který prodal v Praze či dalších krajích republiky. V den zadržení se chystal na další obchod, který však již byl zmařen. Je stíhán na svobodě, hrozí mu trest odnětí svobody od 1 do 5 let.