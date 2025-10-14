Na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou hoří kamion, doprava stojí

„Ve spolupráci s hasiči aktuálně zasahujeme na dálnici D11. Na 50,5 km ve směru na Prahu došlo k požáru kamionu. Dbejte maximální opatrnosti a trpělivosti,“ uvedli policisté na síti X.
„Máme tam jednotku z Chlumce na Cidlinou, která hlásila požár kamionu ve větším rozsahu. Oheň se šířil od kabiny směrem k nákladu. Vůz převáží slunečnicový šrot, což není nebezpečná látka,“ uvedl mluvčí hasičů Radek Mencl.
„Jednotky jsou na místě a probíhá hašení, policie odklání dopravu. Dálnice bude nějakou dobu uzavřená, jelikož tam budou ještě přečerpávat naftu,“ dodal Mencl.