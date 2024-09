Jídlo máme, snad to ustojíme. Rozlitá Stěnava je pro Broumovsko pohromou

Víkendové povodně napáchaly v Královéhradeckém kraji největší škody na Broumovsku. Voda zaplavila rodinné domy v Olivětíně, Hynčicích a Otovicích i celé ulice v centru Broumova. Mezi nejhůře postižené patří Soukenická ulice. Rozvodněná řeka Stěnava vytopila také závody textilky Veba a dostala se do zdravotního střediska.

Ve Velkých Petrovicích se Metuje rozlila na louky, v Bukovicích u Police nad Metují se Hlavňovský potok valil na hlavní silnici. Zdaleka nejhorší situace však byla v Broumově a okolních obcích, kde Stěnava podle místních vystoupala na nejvyšší úroveň od ničivých povodní v roce 1997.

V Martínkovicích se zavřel průjezd přes kamenný most do Otovic, další silnice byla kvůli velké vodě neprůjezdná v Křinicích. Svinský potok v Olivětíně utrhl kus silnice a valil se přímo do textilky. Obrovské laguny se vytvořily v Tyršově a Dvořákově ulici, na Barvířském náměstí nebo u mostu v Přádlácké ulici, kde divokou řeku pozorovaly desítky lidí.

Pod vodou zcela zmizely chodníky a opravovaná komunikace v Soukenické ulici, v nejhlubších místech bylo určitě půl metru vody. Pronikla do několika domů, obchodu s potravinami nebo komunitního centra. „Mám čtyřmetrový sklep a je plný vody. To, co mi teče na zahradě, mám i na chodbě,“ uvedl muž středního věku, zatímco si ve vratech před vytopeným domem vyléval z holínek vodu.

Brambory, zavařeniny, všechno v háji

V tom se zatopenou Soukenickou ulicí nepochopitelně pokouší projet mercedes s polskou registrační značkou, zastaví se a chvíli se zdá, že uprostřed hluboké laguny uvázne. Při prudkém manévru narazí pravděpodobně do obrubníku a z auta odpadne přední nárazník.

Josef Tomáš stojí opřený o plot, kouří a nervózně pozoruje hnědý tok v Soukenické ulici. Na zahradu ani do domu mu však voda na rozdíl od sousedů ještě nezatekla. „Na druhé straně je plno vody, nedostanu se ven. Naštěstí jde elektřina, nakoupili jsme si jídlo, sledujeme zprávy a nic nám nechybí,“ povídá.

Nabídku na přesun do evakuačního střediska, které Broumov zřídil ve sportovní hale na Spořilově, odmítl. „Dopoledne to bylo horší, voda sahala až k obrubníkům. Řekl bych, že to už začíná pomalu klesat,“ říká v 17 hodin odpoledne.

Hladina Stěnavy se zvedla v noci ze soboty na neděli. „Ještě večer jsem šla do sklepa pro brambory a bylo tam sucho. Dneska ráno v sedm tam bylo přes metr vody. Brambory, zavařeniny a všechno, co tam máme, je v háji,“ říká Magda Košťálová u mostu přes Stěnavu, kde jako řada místních pozoruje dohněda zbarvenou řeku.

Bydlí nedaleko odsud, také ona nabídku k evakuaci odmítla: „Ještě máme pořád možnost jít do patra. Věřím, že to ustojíme.“

V centru se Stěnava díky zvýšeným břehům, které město nechalo upravit po poslední velké povodni v polovině 90. let, odpoledne stále držela v korytě.

„Pokud by to tady nebylo, šlo by to všechno až sem a nateklo to nahoru. Je vidět, že to pomáhá. Tohle dělají kanály, protože to už nestačí brát,“ popisuje Jaromír Sokol v zaplavené Tyršově ulici, jenž bydlí jen pár metrů odsud v Dělnických domech.

„Normálně je ve Stěnavě tak deset centimetrů, tamhle, jak létají ty klády, je splav. Tipuju, že teď tam může být tak metr a půl vody,“ ukazuje směrem k peřejím.

Evakuace z domova seniorů

Broumovsko navštívil hejtman kraje Martin Červíček (ODS). Průtok ve Stěnavě byl odpoledne okolo 110 kubíků vody za minutu.

„Voda se vylévá z koryta do okolí, ale zatím je zde situace pod kontrolou, byť došlo z preventivních důvodů k několika dílčím evakuacím – například klientů z domova seniorů, kanceláří firem a staven. Nejhorší situace je v Otovicích, kde se voda rozlévá i na silnice a dostala se již i do několika domů,“ uvedl Červíček. Z Otovic hasiči evakuovali část obyvatel.

Hejtman uvedl, že pokud se podaří udržet průtok na stávajících hodnotách, situaci na tomto úseku zvládnou: „Dalším problémem je přetékající rybník v horním Adršpachu. Ve spojení s vodou stékající ze Zdoňova a okolí může ovlivnit průtok řeky Metuje. S očekávanými nočními srážkami zejména na polské straně příhraničí by se to mohlo projevit na povodňovém stavu i v Hronově, Náchodě a v Novém Městě nad Metují.“

Voda i ve skalách

Agentura pro rozvoj Broumovska vyhlásila v neděli sbírku Povodňové škody Broumovsko 2024 na pomoc lidem, které velká voda v regionu nejvíce zasáhla.

„Pomoc budeme koordinovat se starosty a hasiči, aby dorazila tam, kde je nejvíce potřeba. Chceme pomáhat z místa v nejbližším okolí. Děkujeme za případnou podporu, kterou prosím zvažujte, protože bude mnoho míst, kde bude potřeba,“ uvedli zástupci neziskovky.

Hasiči do postižených lokalit přesunuli několik jednotek z Hradce Králové a z Rychnova a provádějí průzkum zaplavených domů. Mnohé silnice jsou uzavřeny. V Broumově zřídili nouzové ubytování.

Velká voda zasáhla i Adršpašské skály na Broumovsku. Kvůli zaplavení turistického okruhu zůstává areál až do odvolání uzavřen. Všechny online vstupenky zakoupené na pondělí a úterý budou automaticky stornovány. „V tuto chvíli je infocentrum bez proudu a signál je nestabilní. Prosíme o trpělivost a shovívavost,“ uvedli pracovníci centra na facebookovém profilu.