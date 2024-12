Ve Dvoře chtějí bazén pro potápěče, s hloubkou 40 metrů bude unikátem

Nic podobného v České republice není, v Evropě jen v Polsku a Itálii. Město poskytne pozemky a zaplatí projektovou dokumentaci. Podle investora by se bazén mohl otevřít do pěti let. Trénovat v něm budou rekreační potápěči, armáda nebo hasiči.

Čtyřicet metrů hluboký bazén pojme třináct milionů litrů vody. Při něm bude také pětadvacetimetrový plavecký se čtyřmi až osmi dráhami a přednášková místnost. Stát má na téměř hektarovém pozemku, který vlastní město nedaleko prvorepublikového koupaliště.

„Dozrál jsem do věku, kdy mi přijde, že svět, který jsem poznal, bych si rád přenesl domů. Postavit hluboký bazén ve Dvoře Králové je obrovská výzva,“ říká jednatel společnosti Modrá studna Petr Havlík, který žije ve Dvoře Králové a dlouhodobě se věnuje volnému potápění.

Otevřeno od roku 2029?

Náklady spočítal na 421 milionů korun. Třetinu zaplatí soukromí investoři, zbytek bude firma financovat úvěrem. Klíčový bude geologický průzkum, který má vyloučit, že by projekt ohrozil podzemní zásoby pitné vody. V roce 2026 chce firma zpracovat projektovou dokumentaci a vysoutěžit dodavatele. Stavba zabere minimálně dva roky. „V ideálním případě bychom mohli v roce 2029 zahájit provoz,“ naznačuje jednatel.

V Evropě jsou pouze dva bazény s hloubkou více než 40 metrů: Deepspot v polském městě Mszczonów a Y40 Deep Joy v italském Montegrotto Terme. Ročně je navštíví desetitisíce potápěčů. Unikátní bazén v jedenáctitisícovém Montegrotto Terme podle Havlíka pozvedl celé město.

„I díky tomu to je dnes krásné, prosperující městečko s dostatkem ubytovacích zařízení a restaurací, kam jezdí významní sportovci, vědci a filmaři,“ řekl Havlík. Podobný efekt očekává také ve Dvoře Králové. Bazén by sloužil rekreačním potápěčům i složkám záchranného systému.

Potápěč: Byl by to dobrý počin

Česká republika patří ve volném potápění ke světové špičce. Z východních Čech pochází několik vrcholných potápěčů včetně světového rekordmana Martina Štěpánka. Podle Havlíka je u nás pět tisíc rekreačních potápěčů bez kyslíkových přístrojů.

Pokud chtějí absolvovat certifikační kurz nebo profesionální výcvik, musí se vydat trénovat do Itálie. Početná je také komunita věnujících se potápění s dýchacím přístrojem. Těch se ročně zaregistruje nebo obnoví licenci dva až tři tisíce.

V České republice mají jen osm metrů hluboký tubus v akvaparku Čestlice u Prahy. „Pro potápění s přístrojem to je slušné, ale pro nádechové potápění to už nestačí. Pokud by se u nás povedlo čtyřicet metrů hluboký bazén vybudovat, určitě by to byl dobrý počin,“ říká Pavel Macura, předseda Svazu potápěčů České republiky. Podle něj čeští potápěči jezdí trénovat hlavně do polského Mszczonówa jihozápadně od Varšavy.

„Svaz má kolem čtyř a půl tisíce členů, odhaduje se, že rekreačních potápěčů je v Čechách až sto tisíc V Polsku je o to obrovský zájem. Sehnat v sezoně v Mszczonówě a okolí ubytování je skoro nemožné. Musíte si to zamluvit dlouho dopředu, jet tam na blind v podstatě nejde,“ upozorňuje.

Minimálně 20 pracovních míst

Ve Dvoře Králové by mohli trénovat také profesionální hasiči, policisté, vojáci nebo vodní záchranná služba. Hodinové vstupné v těchto zařízeních stojí tisíc korun. Petr Havlík očekává roční návštěvnost 50 až 100 tisíc zájemců, což by generovalo tržby 75 až 100 milionů korun. Díky tomu by celý projekt měl být ziskový, provoz obvykle ztrátového plaveckého bazénu zaplatí potápěči. Podle investora v bazénu vznikne minimálně 20 pracovních míst.

Pro Dvůr Králové by to byla obrovská výhra. Město připravuje několik projektů za stovky milionů korun a na vybudování krytého bazénu nemá peníze. „Čekají nás velké investice, stavět krytý bazén by byl velký luxus. Taková nabídka dává pro město smysl, mělo by to velký přínos pro celý region i Českou republiku,“ míní dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).

Projekt bude schvalovat zastupitelstvo

Podle něj záměr zapadá do rozvoje celé lokality u Tyršova koupaliště. Město tam plánuje stavbu skateparku, zoologická zahrada chce k Tyršovu koupališti rozšířit africké safari a vybudovat druhý kemp.

Radnice by měla společnosti Modrá studna poskytnout pozemky v hodnotě deseti milionů korun a zaplatit projektovou dokumentaci, která podle odhadů vyjde na přibližně 22 milionů. Dvůr Králové za to získá patnáctiprocentní majetkový podíl ve společnosti. Petr Havlík záměr představil zastupitelům, rada nyní vypracuje podmínky spolupráce s investorem.

„Dostali jsme mandát dál pracovat na podmínkách případného vstupu města do partnerství se společností Modrá studna. Čekají nás schůzky, na kterých vše vyprecizujeme a předložíme to ke schválení zastupitelům,“ potvrdil starosta.

Podle Havlíka je pozemek u koupaliště pro stavbu bazénu nejvhodnější, v záloze však má i jiná místa – jak ve Dvoře Králové, tak v jiných částech země: „Tak hluboký bazén je atraktivní pro celou republiku a bude se realizovat tak či tak. Jako Královédvorákovi by se mi líbilo uskutečnit záměr právě ve Dvoře.“