Porodnice v Trutnově více než rok hledala lékaře, v říjnu znovu otevře

Oddělení omezilo provoz jen na ambulance loni v létě kvůli odchodu několika lékařů. Po nástupu pěti nových lékařů se podařilo personální situaci vyřešit, nyní jich na oddělení pracuje třináct. Novým primářem se stal Jan Kestřánek.



Porodnice měla být původně uzavřena jen několik týdnů, nakonec z toho byl víc než rok. Najít lékaře se ukázalo jako nečekaně složitý problém. Námluvy s případnými posilami dlouho nepřinášely výsledek. Pak nastoupilo pět lékařů včetně mladých absolventů bez atestace.



Lékaře lákal Trutnov na bonusy

„Bylo to těžké. Prvního lékaře jsme získali na podzim loňského roku, další v zimě a teď další dva, což nám dává možnost porodnici dlouhodobě stabilně provozovat. Nebude hrozit, že když jeden z nich onemocní, tak to budeme muset znovu zavřít,“ říká Miroslav Procházka, ředitel oblastní nemocnice.

Ta dokonce lákala tříčlenný tým na milionový nástupní příspěvek. Lékaře sháněla také v zahraničí.



„Nedokážu posoudit, co rozhodlo. Jestli to byl nástupní bonus, platové podmínky, nebo nabídka služebního bytu. Dostali jsme se do režimu, kdy jsme byli dostatečně zajímaví pro lékaře, kteří byli ochotni do Trutnova nastoupit,“ poznamenává šéf nemocnice.



Tým sester zůstal pohromadě

Podle něj zůstal tým porodních asistentek a zdravotních sester z víc než 90 procent pohromadě. Před přerušením provozu patřila trutnovská porodnice k velmi vyhledávaným pracovištím. V roce 2019 se v ní narodilo 691 dětí. Miroslav Procházka věří, že se nastávající matky rychle vrátí a že oddělení bude vytíženo podobně.

„Předpokládám, že bude trvat půl roku, než se dostaneme do standardního režimu. Doufám, že do roku a půl až dvou se dostaneme na obdobná čísla, která jsme měli před uzavřením porodnice.“



Primář Jan Kestřánek nastoupil v září, předtím působil v hradecké fakultní nemocnici jako vedoucí několika oddělení: rizikového těhotenství, šestinedělí a gynekologie a operačních sálů.

„Jsem nakloněn také bezpečným variantám alternativních porodů, budeme se tedy maminkám maximálně snažit vyjít vstříc v jejich přáních,“ naznačuje nový primář.



Rodičky z Trutnovska už nebudou muset jezdit do okolních porodnic. „Je to skvělá zpráva, ve kterou Trutnov i okolí určitě dlouho doufaly,“ napsala v komentáři na sociálních sítích Tereza Poláčková.

„Jsem ráda že se porodnice otevírá, protože mám termín v únoru. Fakt se mi nechtělo jezdit do Náchoda,“ uvedla jedna z nastávajících matek.

Novinkou je sekční sál

Porodnice přerušila provoz na konci loňského července, když na oddělení zůstalo pouze pět lékařů a nebylo možné zajistit plnohodnotný provoz. Do pokojů se na podzim přestěhovala rehabilitace, která uvolnila místo pro nově vzniklé covidové oddělení.

Zdravotní sestry a asistentky absolvovaly stáže na jiných odděleních, část z nich jezdila vypomáhat do náchodské nemocnice, která stejně jako Jičín nebo Rychnov nad Kněžnou měla mnohem více porodů než dříve.

Ve víc než rok trvající přestávce došlo k úpravám, hlavní novinkou je sekční sál. „Umožní nám provádět císařské řezy přímo v prostorách porodnice,“ poznamenává Jan Kestřánek. Na oddělení jsou dva klimatizované porodní sály s předporodními pokoji. Oddělení šestinedělí disponuje dvanácti převážně dvoulůžkovými pokoji.

Kromě Trutnova, Jičína a Rychnova je v Královéhradeckém kraji porodnice také v hradecké fakultní nemocnici a v Náchodě. Tam se nedávno přestěhovala do nového pavilonu v dolní části areálu. Pracoviště se čtyřmi porodními boxy a s odpočinkovou místností se nachází ve stejném patře jako novorozenecké oddělení a sekční sál.