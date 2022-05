Polská skalní města napodobila Adršpach, pustí tam 400 turistů za hodinu

Ve skalním labyrintu na Boře ještě místy leží led, ale od 26. dubna tu začala sezona.

Už před oficiálním otevřením sem však mířily stovky návštěvníků. Personál ještě nebyl na svých místech, chodilo se bez vstupného a koše přetékaly odpadky. Úzkými průrvami už tehdy proudil takřka souvislý had dospělých i rozdováděných dětí.

Zatímco v roce 2017 dorazilo do Bludných skal a na ještě známější Hejšovinu celkem 800 tisíc návštěvníků, loni jich bylo už skoro 1,3 milionu. Slovní apely nezabíraly, a tak se polský Národní park Stolové hory rozhodl náporu čelit radikálněji. K online prodeji vstupenek, s nímž tu začali před pěti lety, teď přidali hodinový limit pro počet turistů na trase.

Hodina čekání před kasou

„Za dva roky pandemie jsme byli svědky obrovského nárůstu turistického ruchu. Ve špičce čekali návštěvníci na vstup na turistickou trasu více než hodinu, parkoviště v okolí Karłówa a Bludných skal byla plná, odstavování aut podél vojvodské silnice způsobovalo dopravní zácpy,“ vysvětluje pracovník národního parku Jan Rogala.

„Často bylo cítit frustraci nejen návštěvníků a těch, kteří teprve chtěli přijet, ale i obyvatel, kteří měli potíže cestovat po veřejných komunikacích. Tlak lidí na prostředí narostl, což dopadalo na přírodu. A třebaže jsme apelovali na sociálních sítích i v médiích, často i s celostátním dosahem, vliv to mělo jen zanedbatelný. Proto jsme se rozhodli zavést hodinový limit vstupů a předprodej vstupenek,“ říká Jan Rogala.

Výzkum provedený Mateuszem Rogowským z poznaňské univerzity ukázal, že návštěvnost v těchto skalních městech dosahuje špičky v poledne. Příchozích i vycházejících turistů bylo v nejvytíženější hodině téměř 1200, přitom 70 procent bylo se svým zážitkem nespokojených. Vysoká návštěvnost, kdy se na okruzích objeví 600 lidí a více, trvá od 10 do 14 hodin. Závěr zněl, že čím jich je na okruhu méně, tím jsou turisté spokojenější.

Kupte si vstupenky online

Těsně před sezonou si návštěvu Bludných skal pochvaluje i česká rodina žijící v německých Cáchách a Praze. Dorazili hlavně proto, že se uvolnila protikoronavirová pravidla pro cestování, a tak trávili volno na chalupě u Náchoda. Na Bor vystoupali pěšky.

Národní park Stolové hory Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki, Große Heuscheuer) je s výškou 919 m n.m. nejvyšším bodem Stolových hor. Je tvořena druhohorními usazeninami, temeno z kvádrových pískovců zabírá plochu asi 25 hektarů. Východiskem pro turisty je vesnička Karłów se soukromými parkovišti, k chatě v tyrolském stylu a k pokladně je však třeba vystoupat přes 600 schodů. Prohlídková trasa budovaná už od roku 1804 zabírá necelé dva kilometry, nejvyšším místem na trase je dvanáctimetrový Krakonošův trůn, v Peklíčku se drží sníh až do června. Bludné skály (Błędne Skały, Wilde Löcher) jsou tvořeny labyrintem nevysokých pískovcových útvarů, tvarovaných erozí a zvětráváním, o rozloze 22 hektarů. Nacházejí se při česko-polské hranici ve výšce 853 m n.m. na temeni stolové hory Bor (Skalniak, 915 m n.m.). Prohlídková trasa se skalními hřiby, úzkými průrvami a dalšími útvary vysokými od 6 do 11 metrů je dlouhá kilometr, zvnějšku se dá labyrint obejít po chodníku s výhledy do Čech. Poblíž vstupu s pokladnou se nachází placené parkoviště, parkoviště vzdálené 3,5 kilometru je bezplatné.

„Tady je v okolí všude krásně, v Bludných skalách jsme byli naposledy před sedmi lety. Chystaný online prodej vstupenek nás nepřekvapuje, podobně se vchází po vlnách třeba na prohlídky do různých podzemí. Byli jsme teď i v Adršpachu, tam také pořád opakují: Kupte si vstupenky online. My jsme tam prostě přijeli a koupili si vstupenky přímo. Tolik lidí tam teď není, smysl to má snad až v sezoně,“ říkají manželé Hellerovi s malými syny.

Na prohlídku Bludných skal v pozdním odpoledni spěchá i polský padesátník s téměř dospělou dcerou a synem, kteří nedaleko trávili velikonoční svátky: „Jsme tu poprvé, takže vlastně nevíme, jak to vypadá, když se tu sejdou v plné sezoně davy lidí. Rezervování vstupenek by nám nevadilo, k plesu Mořské oko v Tatrách se už také dá jít jen s e-vstupenkou.“

Silnice sta zatáček

Stolové hory zaujímají 6 340 hektarů a obě skalní města platí za hlavní magnety. Turisté k nim míří už od začátku 19. století, kdy zdejší území patřilo Prusku.

Napříč parkem vede vojvodská Silnice sta zatáček, zdejší vozovky jsou vesměs úzké a hodně lidí přijíždí auty, i když nahoru jezdí i veřejné autobusy. V hlavní sezoně proto bývá potíž s parkováním nebo s hladkým průjezdem.

Nástupní cesta k Hejšovině s mnoha stánky zase v sezoně připomíná lunapark, na dlouhém kamenném schodišti na úbočí se často dlouho čeká.

„Byla jsem na Hejšovině loni a fronta před pokladnou vyšla na hodinu. Rezervace vstupenek je super řešení,“ chválí na sociálních sítích Beata Piankowska. Podobně to hodnotí i Dorota Jeżewska: „Všichni, kdo už stáli frontu na schodech, jen aby se dostali do chaty na objednaný pobyt, by měli otevřít šampaňské.“

V Adršpachu se s rezervacemi sžili

Adršpach zavedl hodinový limit 400 osob na okruhu poprvé loni. Širší region se s dopady takzvaného overtourismu potýká už řadu let, v rekordním roce 2019 přijelo do dvou placených skalních měst v Adršpašsko-teplických skalách 532 tisíc lidí, poslední dvě sezony byly o něco slabší kvůli covidu a omezením na hranicích, nepřijelo totiž tolik polských turistů.

Vstupné na Bor a Hejšovinu Vstupenky se dají pořídit na webu www.pngs.com.pl. Platí se na okruzích na Hejšovině i v Bludných skalách, mimo sezonu je vstup na vlastní nebezpečí. Vstupné nezdražilo, činí 12 złotých za dospělého, snížené 6 złotých, děti do 7 let neplatí. V prodeji je denně pro každý okruh 4 000 vstupenek, tedy 400 na hodinu, na dobu od 9 do 18 hodin. Vstupenky lze vrátit do 12 hodin dne, který předchází vybranému termínu. Platí se i za vjezd na parkoviště u Bludných skal, auto vyjde na 30 złotých, vjíždí se kyvadlově v určený čas; ostatní parkoviště jsou zdarma, na Karłówě se platí u soukromých provozovatelů. Národní park upřednostňuje online prodej; pokud vstupenky na síti zbudou, dají se koupit na místě u pokladen. Na 120 kilometrech tras se neplatí.

Zástupci polského národního parku se v dubnu přijeli podívat do Adršpachu, jak vypadá tamní rezervační systém na vstupenky a parkování. Zajímalo je i to, zda veřejnost takové opatření vůbec přijme.

„U nás se vše v dobré obrátilo a lidé vnímají rezervační systém jako nutnost, která výrazně šetří přírodu a zlepšuje návštěvnický zážitek,“ tvrdí Kateřina Menšíková, která se v Technických službách v Adršpachu stará o cestovní ruch.

Očekává přitom, podobně jako Poláci, že zdražování a bezpečnostní situace ve světě povedou letos turisty k silnému zájmu o tuzemské dovolené.

Konec parkování na loukách

Rezervační systém Adršpachu vítají i ochranáři ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko.

„Z hlediska ochrany přírody je zřejmým přínosem konec parkování na nezpevněných plochách, kde hrozí při havárii ohrožení zdrojů podzemních vod. Ve skalách ubude rozbíhání mimo turistické chodníky. Doufáme, že se to projeví na regeneraci doposud sešlapávané keříčkové vegetace, tedy borůvčí a brusinčí, že se sníží rušení zvláště chráněných živočichů a omezí erozní ohrožení zdejších zranitelných půd,“ míní vedoucí Správy CHKO Hana Heinzelová.

Podle ní již skončila doba, kdy Agentura ochrany přírody dovolovala, aby obce mohly zřizovat provizorní parkoviště pro turisty na některých loukách. Auta či přívěsy tak smějí parkovat v CHKO pouze na určených parkovištích.

Posílíme veřejnou dopravu, věří polský park

Do Stolových hor motoristé přijíždějí po silnicích z Radkówa, lázní Dušníků, Szczytné a lázní Kudowy. K nim nedávno přibyla silnice od Machova, kterou nechal opravit Královéhradecký kraj spolu s Poláky. V roce 2017 proti zahájené rekonstrukci protestovala část obyvatel peticí, rozšíření hraničního přechodu Machovská Lhota - Ostra Góra i pro auta však nezabránili.

Lhotský spolek se obával, že se na zdejší úzké silnici zvedne provoz a objeví se stejné problémy, jaké mají usedlíci při silnici v hraničním Zdoňově nedaleko Adršpachu.

Polský národní park chce v budoucnu posílit veřejnou dopravu. „Vojvodská silnice 387 prochází samotným středem národního parku, a tak nad provozem osobních automobilů nemáme plnou kontrolu. Nejlepším řešením, které by se mělo v okolí využít, jsou parkoviště Park & Ride, ale vyžaduje to koordinovanou spolupráci,“ říká Jan Rogala z národního parku.

Obec Radków nyní v okolí provozuje bezplatné autobusy, které mimo jiné jezdí i na Karłów. Z české strany se dá v sezoně dojet nahoru cyklobusem z Náchoda nebo autobusem z Police nad Metují a Machova.