Náměstek hejtmana stáhl žalobu kvůli svému přestupku, straníci mu domluvili

„Neformálně jsem panu Coganovi doporučil žalobu stáhnout. Pokuta za přestupek již byla zaplacena před podáním samotné žaloby. Věc považuji za uzavřenou,“ sdělil portálu iDNES.cz první místopředseda krajského výboru STAN Adam Volt. Sám Rudolf Cogan je předsedou krajské organizace.

Pardubický magistrát mu vyměřil pokutu tři tisíce korun a další tisícovku jako náhradu nákladů řízení kvůli tomu, že v červenci 2020 v obci Dolní Olešnice na Trutnovsku jel rychlostí 84 kilometrů v hodině.

Náměstek hejtmana už dříve nechtěl případ příliš komentovat a rozporoval i samotný skutek. Uvedl pouze, že pokutu uhradil a chtěl jen naplnit literu zákona. Sdílný nebyl ani nyní ohledně stažení žaloby.

Žaloba a soudy Rudolf Cogan napadl žalobou rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, který loni v červnu zamítl jeho odvolání v přestupkovém řízení. Pardubičtí úředníci přestupek řešili kvůli jeho funkci v krajském zastupitelstvu, jenže se k nim agenda dostala pozdě a Cogan rozhodnutí napadl s tím, že magistrát řízení zahájil až po uplynutí roční lhůty. Soud nejprve vyhrál, avšak krajský úřad uspěl s kasační stížností a Nejvyšší správní soud ČR případ znovu otevřel s tím, že řízení o přestupku začalo již dřívějším rozhodnutím úředníků v Trutnově.

„Nebudu to nijak komentovat. Bavím se o tom s Českou televizí. Nepotvrzuji, že jsem to stáhnul, ani to nevyvracím,“ reagoval na dotazy iDNES.cz Rudolf Cogan.

Straníci mu domluvili

Jeho blízcí spolupracovníci nicméně potvrdili, že se o případu v hnutí hovořilo. Soudní spor kvůli banálnímu přestupku není pro starosty příliš vítanou reklamou.

„Nebylo to na programu předsednictva, ani krajského výboru. Bavili jsme se o tom v osobní rovině. Nebyl to záměr vyhnout se pokutě, jen chtěl narovnat to, že přestupky politiků se mají řešit legislativně předepsaným způsobem. Vysvětlili jsme si, že na to stačí upozornit úředníky a nemusí to řešit právními cestami,“ přiblížil diskuzi člen předsednictva STAN a starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý.

Problém vznikl hned na začátku kauzy, kdy se rychlou jízdou zabývali úředníci v Trutnově.

Podle autorů přestupkového zákona by totiž v zájmu nestrannosti neměl přestupek zastupitele malé obce řešit tamní úřad, ale věc má automaticky předat jinam. A podobně platí, že i přestupek krajského zastupitele by měl řešit úřad z jiného kraje.

Když tedy úředník z Trutnova Coganovi dva měsíce po přestupku poslal příkaz, aby zaplatil tři tisíce korun jako pokutu a tisíc korun za náklady řízení, nevědomky udělal chybu. Patrně netušil, že jde o člena zastupitelstva Královéhradeckého kraje, jehož přestupek je třeba řešit v jiném regionu.

Než trutnovští úředníci zjistili, že musí řízení přesunout do jiného kraje, než o tom nadvakrát rozhodlo ministerstvo dopravy a než o pokutě znovu rozhodl pardubický magistrát, uplynul od spáchání přestupku rok a pět dní. A náměstek hejtmana začal argumentovat, že po roce je podle zákona přestupek promlčený. Magistrát a poté i Krajský úřad v Pardubicích však na pokutě trvaly. Cogan ale kvůli rozhodnutí podal žalobu.

„Jsem civilním povoláním advokát. Za prvé jsem zvyklý o právních záležitostech nemluvit a za druhé jsem zvyklý věci dotahovat,“ řekl tehdy Rudolf Cogan k případu, který postupně řešily dva městské úřady, ministerstvo dopravy, krajský úřad, pardubická pobočka krajského soudu i Nejvyšší správní soud v Brně.