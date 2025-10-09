V garáži ve Vrchlabí se 4. srpna našlo bezvládné tělo dvaačtyřicetileté ženy, jíž už přivolaní záchranáři nedokázali pomoci. Policisté poté obvinili jejího partnera z ublížení na zdraví s následkem smrti. O den dříve ji napadl pěstmi do hlavy. Zemřela na krvácení do mozku.
V průběhu vyšetřování přibylo ještě obvinění ze znásilnění. Muž je stíhán i za přečiny nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, stejně jako za nedovolené ozbrojování.
„Při jeho zadržení kriminalisté zajistili neobvyklou zbraň – střelby schopnou tužku, jejíž nebezpečnost byla potvrzena balistickou expertizou,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
„Vyšetřování nadále pokračuje, přičemž kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků, včetně posudku z odvětví sexuologie,“ řekla.
V garáži ve Vrchlabí našli mrtvou ženu. Jejího druha viní, že ji ubil pěstí
Muž byl v minulosti devětkrát pravomocně odsouzen za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Kromě aktuálního trestního řízení je nyní před soudem i v dalších případech, které se týkají přečinů ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
V souvislosti s novými skutky mu nyní hrozí trest 5 až 12 let vězení. Obviněný zůstává ve vazbě.