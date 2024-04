Mladík loni srazil chodkyni, nyní s kamarádem ukradl dvě auta a bourali

Neponaučitelný se zdá mladík, který loni v červnu v Náchodě u supermarketu opilý a bez řidičáku několikrát boural, při tom porazil autem chodkyni a snažil se od nehody ujet. Tehdy mu v tom zabránil policista, který tam byl ve svém volnu.

Nyní mladík čelí dalším obviněním. Policisté jej podezřívají, že kradl v obchodech a vloupal se i do několika aut. Podle kriminalistů dokonce s kamarádem dvakrát v cizím autě odjeli a havarovali.

Na záběrech z průmyslové kamery, které policie zveřejnila, je vidět první případ, kdy se dvojice v noci začátkem března pohybuje v areálu odtahové firmy u Nového Města nad Metují a po karambolech odjíždí pryč.

„Mladík spolu se svým kamarádem odcizil neuzamčené osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, se kterým nejdříve narazil do oplocení areálu, poté při couvání narazil do zadní části jiného zaparkovaného vozidla. Po několika minutách havaroval v obci Vrchoviny, když v levotočivé zatáčce nezvládl řízení a narazil do vzrostlého stromu,“ popsala mluvčí náchodské policie Lucie Konečná.

Dechová zkouška ukázala u mladistvého dvě promile alkoholu, žádné řidičské oprávnění nikdy neměl.

V druhém případě dvojice opět nejdříve porazila oplocení areálu, pak s kradeným vozem skončila v příkopu. Policisté vyčíslili škodu téměř 750 tisíc korun.

„Jelikož byl mladík za obdobné jednání v posledních třech letech odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, policisté jej v těchto dnech obvinili ze spáchání provinění krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě dospělé osoby za takovýto trestný čin hrozí až pětileté vězení, jemu jako mladistvému však hrozí trest poloviční. Jeho kamarád je stíhaný na svobodě,“ řekla mluvčí.