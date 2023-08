Policisté představili technologickou novinku. I s heslem ke služebnímu počítači

Heslo „Policie123" napsané na papírku a přilepené izolepou na služebním počítači zaujalo uživatele sociální sítě X, když se policie pochlubila fotkami sedmi nových zaměřovacích přístrojů pracujících s GPS, které mají zrychlit vyřešení dopravních nehod.

Policie ČR @PolicieCZ Sedm nových měřících stanic pro přesnější a rychlejší zadokumentování dopravních nehod už pomáhá policistům v Královéhradeckém kraji. Výrazně se díky nim zkrátí doba dopravního omezení v místě nehody. Byly pořízeny díky dotaci od @hkregion. #policiehkk https://t.co/ccqaH1XqEc https://t.co/aIodSyvvs3 oblíbit odpovědět

Kromě technologické novinky tak policisté mimoděk ukázali heslo do služebního notebooku a pod příspěvkem se okamžitě vyrojily vtipy na adresu policie.

„Dobrý den, kdo tomu příslušníkovi vlevo dole přečte to heslo, když ho potřebuje zadat? Zeptá se nějakého kolemjdoucího?“ ptá se například uživatel sítě X Bizon. DelfiCz zase píše: „Primitivní heslo, ještě k tomu napsané na počítači a dokonce zveřejněné na internetu. Tady je špatně úplně všechno.“

Heslo jen pro tuto akci

Mnozí uživatelé se pozastavují nad otázkou bezpečnosti na internetu, třeba David Beránek: „No nevím, nechtělo by to nějakou základní přednášku o počítačové bezpečnosti a práci s hesly?“

Policie ale kontruje, že v žádném případě nebyla ohrožena kyberbezpečnost policejních systémů.

„Souhlasíme s tím, že tímto nevstoupíme do učebnic kybernetické prevence, ale heslo bylo nastaveno pouze dočasně pro účely prezentační akce na místě simulované dopravní nehody, a to proto, že se akce účastnili policisté z různých útvarů, kteří potřebovali v danou chvíli využít jednotný přístup do informačního systému,“ vysvětlila mluvčí královéhradecké krajské policie Magdaléna Vlčková.

Pomůže u nehod i vražd

Samotnou novinku u policie si lze představit jako snadno přenositelnou tyč se zařízením GPS, připojenou na chytrý telefon, který policista ovládá. Přístroj je skladný, jeho zprovoznění není podle policejních expertů složité a může ho obsluhovat jeden policista.

„Nové měřicí stanice výrazně usnadní a pomohou přesněji zadokumentovat místa dopravních nehod. Přístroji disponují dopravní policisté a kolegové na dálničním oddělení Pravy,“ řekla mluvčí krajské policie.

Představte si nehodu dvou aut. Hlídka přijede k místě nehody, vyndá novou součást výbavy a na několika místech posbírá data, která se automaticky nahrávají do počítače. Na něm je později možné informace z nehody analyzovat a zpětně vyhodnotit.

Podle nového šéfa krajského ředitelství policie Petra Sehnoutky může přístroj v praxi najít uplatnění i při ohledání míst v jiné trestné činnosti. Pomoct tedy může do budoucna kriminalistům například při vyšetřování vloupání nebo vraždy.

„Stěžejním benefitem stanic je kromě přesnosti také zrychlení zaměření, které má vliv na čas potřebný k zadokumentování dopravní nehody přímo na místě. Díky tomu se zkrátí dopravní omezení v místě nehody zhruba o polovinu,“ uvedl ředitel Petr Sehnoutka.

Finanční dotaci na zařízení poskytl kraj. Pořizovací náklady na jednu stanici jsou 118 tisíc korun. Podobné přístroje už slouží policii ve středních Čechách.