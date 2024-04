Dva opilí muži zkoušeli motor na dvoře. Jeden pak naboural auto, plot i značku

16:28

Kuriózní nehoda se stala v neděli v Hradci Králové. Svědek přivolal policii s tím, že jeden řidič tam naboural jiné auto a další se snaží z místa ujet. Ukázalo se, že dvojice testovala motor vozidla, jeden z mužů s ním vyjel do ulice, narazil do zaparkovaného vozu, pak do značky i plotu. Oba byli opilí.