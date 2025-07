Sedmý Benefiční Open Air bude celovečerní oslavou, beneficí a hudebním výletem nejen do minulosti. Stopadesátičlenná „Poličanka“ se koncertem vrátí ke svým kořenům.

Soubor se už částečně profesionalizuje, i proto si tentokrát každý musí zaplatit vstup, avšak polovina částky poputuje na podporu provozu pražské Sociální kliniky. Na dobročinných koncertech mladí amatérští muzikanty z Police a okolí začínali.

Police Symphony Orchestra (PSO), s nímž vystupovaly osobnosti jako Jan Sklenář, Vendula Příhodová, Tomáš Klus nebo Jan Cina, si zakládá na příběhu o splněném snu. Zakladatelka Petra Soukupová byla tehdy v 8. třídě základní školy, když se se svým bratrem Jakubem rozhodli, že založí orchestr. „Chtěli jsme dělat hudbu dle svého gusta,“ říkají.

Loni vznikl o polickém souboru v koprodukci s Českou televizí úspěšný dokument Velký finále PSO v režii Dominika Kalivody. Narozeninový večer znovu provede celým příběhem od prvního koncertu až do dneška. „S nadhledem, specifickým humorem a s pokorou k tomu, co jsme za 15 let zažili,“ říkají muzikanti.

PSO láká na oslavu života, hudby a lidí, kteří u toho byli a chtějí být dál. „Věřím, že večer bude stát za to. Bude hodně nejen muziky,“ říká dramaturg a umělecký šéf orchestru David Ostružár.

Show připomene hlavní milníky od prvního tria houslí, violoncella a bicích až po vyprodanou Lucernu, buskingové tour po nádražích, covidovou éru, Smetanovu Litomyšl, film Velký finále PSO, našlapané Fórum Karlín i vlastní autorské projekty. Střídat se bude hudba s vyprávěním, vzpomínkami a vizuálními efekty. PSO v metaforách naznačuje, že náměstí promění ve velké hlediště, taneční parket i vzpomínkový obývák.

Večer začne v 19:00 jazzově s dixielandovou partou Black Buřiňos, která s orchestrem protančila nejednu noc. S PSO, kteří začnou od 20:30, se představí herečka a zpěvačka Hana Holišová.

„Do koncertu vnese cit, sílu a hlas, který je na české scéně ojedinělý. Celý večer podtrhne i taneční krása sólistů baletu Národního divadla, jejichž choreografie je nedílnou součástí příběhu,“ uvádějí členové souboru.

Swingový Zatrestband ve 22:30 hodin vystoupí v originálním formátu ORCHESTRoj. „A dechový showband Brass Avenue zvedne ze židle i ty, kteří zásadně netančí,“ poznamenávají poličtí muzikanti.

Celý rok věnuje orchestr problematice duševního zdraví u mladých dospělých. Vybrané peníze dostane klinika, která poskytuje terapeutické služby všem, kdo se ocitli v náročné životní situaci a nemohou si z finančních důvodů jinou pomoc dovolit.

23. února 2020

„Duševní zdraví není luxus. Je to základ. Proto hrajeme pro ty, kteří pomáhají druhým znovu najít klid a rovnováhu,“ říká Petra Soukupová. Na místě lze přispět i do kasiček. Po skončení akce pojedou speciální autobusy do Broumova, Náchoda, České Skalice, Červeného Kostelce a přes Teplice nad Metují do Meziměstí.