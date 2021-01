S miminkem třásla, kousla ho do tváře. Soud potrestal matku 16 lety

Krajský soud v Hradci Králové poslal na 16 let do vězení Michaelu H. za to, že se pokusila zavraždit své novorozeně. S měsíčním dítětem třásla a hrubě zacházela, protože nemohla snést jeho pláč. Zachránili ho až lékaři.