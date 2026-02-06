Připravujeme podrobnosti.
Pobodání soka v Jaroměři. Policie útočníka obvinila z pokusu o vraždu
6. února 2026 9:16, aktualizováno 9:16
Královéhradečtí kriminalisté obvinili čtyřiačtyřicetiletého muže z pokusu o vraždu osmadvacetiletého soka. Ve středu se dostali do konfliktu v Jaroměři na Náchodsku a starší muž mladšího napadl nožem. Test u obviněného potvrdil přítomnost drog, které zřejmě sehrály zásadní roli v celém incidentu. Zraněný osmadvacetiletý muž je stabilizovaný. Policisté prověřují i další protiprávní jednání, oznámili na síti X.