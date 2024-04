Pošta přesunula v Hradci pobočku k Aldisu, může tam být problém s parkováním

Podle vedení státního podniku Česká pošta jde o první úřad moderního střihu v regionu.

„Jsme v centrále banky, takže je příznačné, že střih je bankovní. Věřím, že přispěje k vyššímu urbanistickému i společenskému rozvoji, že v ní obyvatelé najdou příjemné prostředí,“ řekl při slavnostním otevření generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Pobočka se nachází v přízemí. Nabízí bezbariérový přístup a na podlaze i značky pro nevidomé. Samozřejmostí je elektronické objednání, které dosud sloužilo už na poštách na Pospíšilově třídě, u nádraží nebo v Mrštíkově ulici.

„Klienti se mohou přes aplikaci či webové stránky objednat na konkrétní den a čas, zvolí si službu a vše je tu pro ně nachystané,“ uvedla ředitelka divize státní poštovní služby Martina Ivanová.

Pošta dosud sídlila v ulici Československé armády. Naposled byla otevřena minulou středu, ve čtvrtek se stěhovala.

„U zimního stadionu to pro mě bylo blíž. Bydlím hned pod náměstím a sem už nemůžu jen pěšky. Asi budu jezdit spíš na Pospíšilku,“ řekla Kateřina Pourová, která si pro doporučený dopis přijela na elektrické koloběžce.

Česká pošta přesun pobočky zdůvodnila nevyhovujícími parametry původního místa v historické zástavbě. Chyběl hlavně bezbariérový přístup. Na vybudování pobočky se finančně podílela i banka.

„Snažíme se, aby nám poskytovatel pobočku vybudoval, my ji splatíme formou nájemného. Je to pro nás výhodné, protože nemáme na tak vysokou prvotní investici. Pobočka v centru byla malá, jen tři přepážky, zatímco tady jich je pět a navíc můžeme místnost pro klienty změnit na šestou. V centru bylo komplikované najíždění s balíky,“ sdělila Ivanová.

Nová pobočka je díky lávce přes Labe blíž modernímu centru. Obyvatelé to mají jen dvě zastávky MHD od hlavní pošty u nádraží.

Zatím jen tři stání. Plánuje se 220 míst

Hned první den provozu se ukázalo, že na nové adrese se dají očekávat potíže s parkováním. Původní pobočka měla hned přes ulici parkovací dům a za rohem parkoviště u stadionu, nová bude moci klientům nabídnout tři vyhrazená stání přímo před vchodem. Zatím tam však nejsou a auta stojí i na místech pro nabíjení elektromobilů či na příjezdové komunikaci.

„Dovedu si představit, že starší lidé, kteří mají lepší přístup veřejnou dopravou na pobočku na hlavním nádraží nebo na Pospíšilově třídě, se mohou obsloužit tam. Ale nemyslím, že by to byl takový problém,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (HDK) a upozornila, že v okolí jsou další parkovací plochy.

Klienti pošty mohou parkovat na placeném parkovišti sousedního Aldisu, jež bývá v pracovní dny zaplněno ze tří čtvrtin. Když jsou však kongresy nebo velké akce, ani toto parkoviště nestačí.

„Hradec je kongresové město a parkovací kapacity by byly potřeba větší. Účastníky nepojmou ani parkovací domy Jana Gayera a Katschnerka. V celé lokalitě od Komerční banky přes Sokol, filharmonii, lázně až po Aldis je historický deficit 950 míst,“ upozornil ředitel Kongresového centra Aldis Tomáš Faltus.

„Přímo u Aldisu by mělo vzniknout 220 nových parkovacích stání. Je to podmínka dalšího rozvoje,“ doplnil ho hlavní městský architekt Petr Brůna.

Na Novém Hradci beze změn

Nová pošta v regionální centrále ČSOB nijak nesouvisí s loňskou vlnou redukce poštovních poboček. Ta se dotkla i Hradce, kde jich zaniklo šest.

Změny měly nastat také na Novém Hradci Králové, kde město vyjednalo přechod pobočky do režimu Pošta partner. Službu by tam měla provozovat přímo radnice. To se však zatím nestalo a pobočka jede dál beze změn.

„Tlak na změnu zatím necítíme. Minulý týden jsme dostali ekonomická data pobočky, která budeme analyzovat. Čekáme na ocenění budovy,“ řekla primátorka. Město by mělo budovu od státního podniku odkoupit a samo službu provozovat. Z původního záměru směny za jiné pozemky sešlo. Zatím není jasné, zda pracovníci pobočky budou zaměstnanci města, nebo některé z městských společností.