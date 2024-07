Řeka u Hradce vyplavila domy, místní chtějí kvůli nápravě blokovat obchvat

Hasiči zasahovali v Plotištích nad Labem na předměstí Hradce Králové u několika zaplavených domů minulý týden v noci na čtvrtek. Voda vnikla do garáží v ulicích U Dřevony a Předměřická. Uzavřená byla také Říčařova ulice. Portál iDNES.cz přinesl reportáž z vyplavené novostavby. Někde se povodeň opakovala i v pátek a v noci na neděli.

S tím, jak opadla voda i největší emoce těch, které zasáhly velké deště, zvedají se otazníky, proč k povodni vůbec došlo a jak jí příště předejít.

Jenže skutečnost, že Melounka může napáchat nemalé škody, se ví dlouho. Už v hodnotící zprávě o stavu protipovodňové ochrany z listopadu 2005 figuruje Melounka v Hradci Králové na seznamu nedostatečně chráněných území s nejvyšší prioritou. Tehdy se pracovalo na studii, která později navrhla přeložení toku v Plotištích přímo do Labe a vybudování tří suchých retenčních nádrží.

„Tenkrát se říkalo, že tady bude suchý poldr. Ještě na to mám schované plány. Melounku však akorát jednou vyčistili,“ vzpomíná tehdejší primátor Otakar Divíšek (ODS), za jehož působení na magistrátu se Melounka rozvodnila dvakrát. To potvrzují i další pamětníci.

„Jezdili jsme sem tehdy k babičce. Soused říkal, že tak velké to před lety nebylo, že měl v garáži vody méně. Od té doby byl klid,“ potvrzuje Radka Mlatečková, kterou zasáhly povodně minulý týden.

Uškodila dálnice?

Obyvatelé Plotišť se domnívají, že horší následky způsobila stavba nedaleké dálnice na Jaroměř. Ta podle nich usměrňuje vodu do zástavby a především svádí dešťové srážky z dálnice do Melounky.

„Mě by zajímalo, která chytrá hlava to vymyslela. Toto se může opakovat při každém větším dešti, a to nám chtějí ještě vybudovat záchytné parkoviště pod ČKD a další kvanta vody svést do vesnice,“ upozorňuje ve facebookové skupině Plotiště nad Labem Martin Flégr.

„Problém nastal na novém kruháku, který vodu svádí do malinké Melounky. Ta velkou vodu nezvládne. Je naprosto nutné systém kruháků, sjezdu z D11, dalších vybetonovaných sjezdů a parkovišť u ČKD ihned přehodnotit,“ míní Hana Casková.

Místní jsou rozhodnuti kvůli neutěšené situaci blokovat i prodej pozemků pro severní obchvat Hradce Králové a především pro odstavné parkoviště pro kamiony. Argumentují i tím, že jde o velmi úrodnou půdu.

Samospráva chce řešení

Kvůli povodním z minulého týdne se v pondělí mimořádně sešla komise místní samosprávy (KMS) v Plotištích, kvůli vyplavené hasičské zbrojnici schůzovala v náhradních prostorách. Samospráva chce tlačit na vedení města, aby přišlo se smysluplným plánem, jak povodně zmírnit.

„Chceme, aby se přijalo řešení, které bude technicky možné a zajistí, aby se toto neopakovalo nebo neopakovalo pravidelně. Zásadně se změnily odtokové poměry výstavbou dálnice. Naštěstí v minulých letech nebyly větší přívalové deště, takže se to neprojevilo. Ale naplno se to projevilo teď,“ říká předseda KMS Plotiště nad Labem Zdeněk Cvejn.

Že je situace vážná, vědí na magistrátu už dlouhé roky. Problém však je, že opatření by měl realizovat státní podnik Povodí Labe, ale ten má dva problémy: pozemky a nedokončený územní plán Hradce. Přeložení toku Melounky se v minulosti škrtlo, ochranu mají dostatečně zajistit tři suché retenční nádrže. Poslední modelování však ukázalo, že průtoky mohou být vyšší, než se počítalo.

Zásadní by měla být nádrž nad Plotišti

„My jsme v březnu 2023 vyvolali schůzku s Povodím Labe, kde jsme se snažili zjistit stav připravenosti. V platném územním plánu prostor pro suchou retenční nádrž není vymezen, bude až v návrhu nového územního plánu. Zásadní by měla být nádrž nad Plotišti, jejíž hráz má měřit zhruba dva kilometry. Povodí plánuje realizaci na roky 2027 a 2028,“ přibližuje jednání s podnikem náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Podle něj však problém nezpůsobila ani tak chybějící ochrana jako spíš extrémní srážky:

„Ve středu napršelo 66 milimetrů na metr, což znamená normální úhrn za celý červenec. Za tři dny to bylo 1,7 červencového průměru. V takovém extrému už nelze spoléhat na infiltraci.“

Zanesení nádrží do územního plánu je zásadní. Bez něj nelze opatření vybudovat. „Reakcí na povodně byly úpravy břehů Labe, tak doufejme, že tyto budou mít také reakci. Že se na to nezapomene,“ věří Zdeněk Cvejn.