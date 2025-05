Voda z prameniště odtékala do potoka, teď bude zásobovat celou vesnici

Cestu k tomu otevřela nedávná oprava krajské silnice, u které se prameniště nachází.

Libňatov zásobuje pitnou vodou vodovod ze sousední Hajnice, řada domů má vlastní studny. Z prameniště od 60. let minulého století tekla voda jen do třiceti domácností. Parta usedlíků ve volném čase potrubí svépomocí opravovala, řešila poruchy a jednou za rok prameniště čistila.

„Starali jsme se o to, aby to vůbec bylo provozuschopné. Každý rok jsme nechali dělat rozbory vody. Fungovalo to velmi dobře, nepamatuju si, že by někdy prameniště vyschlo. I v době, kdy bylo velké sucho, voda pořád tekla přepadem,“ říká Josef Jindra, jenž z dobrovolných správců prameniště zbyl jako poslední.

Obec dlouho netušila, jak cenný zdroj pitné vody má. „Vnímal jsem to jako takovou romantickou záležitost místních chlapů, kteří se o historický systém rozvodů i prameniště celé roky ve volném čase starali. Říkal jsem si, proč bychom to měli řešit, když s vodou díky vodovodu z Hajnice nemáme žádný problém,“ přiznává starosta Libňatova Jaroslav Pich (nestraník).

Kbelík, teploměr a stopky

Když se však v roce 2022 opravovala krajská silnice, bylo nutné zrekonstruovat i děravé vodovodní potrubí pod komunikací, které rozvádí vodu z prameniště. Z přírodního zdroje vody se najednou stala priorita. Starostu nadchla myšlenka, že by se vesnice mohla v dodávkách pitné vody úplně osamostatnit.

„Rok jsem každý týden s kbelíkem, teploměrem a stopkami chodil k prameništi a měřil teplotu a průtok. Následoval geologický průzkum, rozbory vody a hledání projektanta. Nikomu se nechtělo do náročné přípravy, která vyžadovala ojedinělý přístup k problému a velké nadšení pro věc. Zjistili jsme, že vody je dostatek a že je reálné prameniště využít jako primární zdroj pitné vody pro celou obec,“ vysvětluje Pich.

Systém pro zachytávání vody v prameništi udržuje hladinu v optimální výšce, aby jí bylo dostatek pro zdejší domácnosti. Naprostá většina vody za silnicí přepadává do betonové požární nádrže a potoka Maršovka. Ze 250 kubických metrů obec spotřebuje pouze 40 kubíků.

„Prameniště je nejvydatnějším zdrojem vody pro potok. Letos je extrémní sucho, z Maršova u Úpice skoro nic nepřitéká, kdežto tady je v potoce pořád voda,“ poznamenává starosta.

Domácnosti zaplatí méně

Obec dokončuje stavbu čerpací stanice za čtyři miliony korun, zprovoznit ji chce o letních prázdninách. Vodu z prameniště přečerpá do vodojemu, odkud už bude gravitačně proudit do domů. V Libňatově je na 250 odběrných míst. Stanice vzniká vedle staré čerpačky, pod zemí se dokonce dochovalo rezavé mlynářské kolo, které sloužilo v minulosti.

Investice se celkově vyšplhá na sedm milionů, část nákladů zaplatí dotace. Domácnosti podle starosty pravděpodobně zaplatí za pitnou vodu o něco méně než dosud. Vodné dnes stojí 40 korun za metr krychlový, obec každý kubík dotuje osmi korunami.

„Uvidíme, kolik bude stát provoz čerpací stanice, rozhodující budou náklady na elektřinu. Myslím si, že ve finále bychom měli něco ušetřit a pitná voda bude pro domácnosti levnější,“ myslí si Jaroslav Pich.

Do čerpací stanice plánuje sdílet elektřinu, kterou vyrábějí fotovoltaické panely na střechách budovy obecního úřadu, mateřské školy a prodejny potravin.