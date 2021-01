VIDEO: Pod cyklisty se při tréninku probořil led zamrzlého písníku

Závodníci v disciplíně horských kol MTB enduro se v polovině ledna vydali na trénink na kolech zvaných gravel. Ještě netušili, že jedno z nich málem zmizí pod hladinou místního písníku a oni sami budou bojovat o život v ledové vodě.

Nápad vjet na ledovou plochu písníku Marokánka podle nich vznikl spontánně, když viděli na ledu bruslaře.

„Tím, že nejsou závody, tak občas natáčíme videa z tréninků. Měli jsme v plánu dělat záběry především z okolí Marokánky, ale když jsme jeli kolem, tak nás napadlo, že by mohl být fajn záběr z toho, jak ji celou přejíždíme,“ vypráví jeden z cyklistů Max Adami.

Spolu s ním jel ještě Vojtěch Bláha, kolega ze závodů Blinduro, na kterých si oba připsali řadu vítězství. Video natáčel na kameru GoPro Jiří Fikejz, který závodí v nové disciplíně gravel a který dvakrát vyhrál celkové pořadí Enduroserie.

„Vojta jel první, ale pod jeho zadním kolem se probořil led. Vojta se probořil po pás. Já jsem jel za ním a zahučel jsem tam celý,“ popisuje Max Adami, který nestihl zareagovat na praskající led.

Vojtěchovi se podařilo dostat z vody, jeho kamarád Max ale potřeboval pomoc.



„Trochu špatně se mi první vteřiny dýchalo, ale rychle jsem se vzpamatoval, stihl jsem chytit kolo, než se potopilo. To jsem pak podal Jirkovi a z vody mě vytáhl Vojta,“ dodává Max.

Sportovci v nebezpečné situaci nezpanikařili, povedlo se jim zachránit sebe i závodní kolo a ve zdraví se dostali do bezpečí.

„Pro mě to byla cenná zkušenost a určitě už budu opatrnější v pohybování se po zamrzlých plochách,“ říká Vojtěch Bláha, který skončil druhý na světovém poháru Enduro World Series v roce 2017.

Odborníci doporučují vstupovat na zamrzlou vodní plochu až když je tloušťka ledu 12 centimetrů a více. Ani tak by se však lidé neměli pohybovat po ledu ve skupinách, ale měli by udržovat zhruba pětimetrové rozestupy a zatížení rozložit na co největší plochu.

To platí i při záchraně člověka, pod kterým se propadl led. „K okraji propadlého ledu se přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoli i improvizovanými plovacími pomůckami,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.