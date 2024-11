Swingoví Piráti přizvali baterii smyčců, s bandem vystoupí i Janek Ledecký

V minulosti už s kapelou, jež převrací rock a pop do swingové elegance, hostovali Ivan Mládek, Dan Bárta, Vojta Dyk, Jitka Molavcová, Spejbl a Hurvínek či 4TET.

„Letos jsme našim fanouškům připravili zřejmě zatím nejtroufalejší fúzi. V exkluzivně napsané a nazkoušené show se totiž pouze pro tři večery spojíme s umělcem z přesně opačného pólu hudebního spektra, s Jankem Ledeckým. Půjde asi o nejdrzejší páření zcela opačných hudebních stylů. Před Pirate Swing band se totiž postaví náš žánrový protipól, písničkář s kytarou. A jako bonus k našemu dvacetičlennému tělesu přidáme ještě smyčcový orchestr filharmoniků,“ říká Ševčík.

Známý zpěvák a skladatel jeho výzvu odvážně přijal. „Bigband, to je úplně jiná kategorie. A to ne jen tak nějaký bigband, ale Pirate Swing Band! Když jsem si poslechl, jak kluci hrají, tak jsem hned souhlasil a řekl, že jasně, to bude legrace. Až to rozjedeme společně, bude to nářez,“ prohlásil Ledecký.

Snad si nenabijeme ústa

S východočeským tělesem vystoupí třikrát, a to v pondělí 18. listopadu v pardubickém Domě hudby, v úterý 19. listopadu v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí a v pondělí 25. listopadu v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Vstupenky jsou už v prodeji v informačních centrech a na síti Ticketportal.

„Vstupenky na tenhle šíleně riskantní podnik mizí celkem rychlým tempem. Doneslo se mi, že se někteří žánroví pohraničníci velmi těší na to, jak si konečně nabijeme ústa. Snad se to nestane, i když je pravdou, že se džbánem pro vodu chodíme už 13 let. Ten risk si uvědomujeme, možná ještě mnohem více než kdy dřív. Současně si však nemůžeme pomoct. Je to ohromná výzva. A veliké poprvé,“ přiznává Ševčík.

Takhle jste Janka ještě neviděli

Zpěvák, jenž má respekt českých špiček, muzikantů z Queen i skladatele a producenta Mike Morana, přijímá výzvy rád.

„Když někdo tvrdí, že něco nejde, o to víc nás to rajcuje. Samozřejmě, tentokrát zase jednou velmi riskujeme, vrhnout se po hlavě do něčeho, co ještě nikdo neudělal. Může to znít nabubřele, ale věřte mi, ten proces je vzrušující a zábavný, a už teď můžu s klidným svědomím říct, že takhle jste Janka ještě vidět rozhodně nemohli, a vsadím se, že budete překvapeni,“ míní s úsměvem Jiří Ševčík.

Ledecký, jeden z největších českých hitmakerů, autor čtyř muzikálů a držitel bezpočtu ocenění, se vůbec poprvé představí s hřmotnou baterií žesťů za zády, konkrétně žesťů pirátských, tentokrát doplněných i o smyčce.

„Pokud bych měl poodhalit roušku tajemství dramaturgie, speciálně pro Janka napsané aranže Radka Škeříka budou na jeho oblíbené rockové fláky, například od Boba Dylana či Beatles,“ podotýká.

Vzniká dvojalbum

Pirate Swing Band se nyní nachází v závěrečné fázi tvorby nového dvojalba v koprodukci se Supraphonem. První disk vyjde s výhradně česky zpívaným repertoárem, druhý pracovně nazvaný Hospitace zase přinese překvapivé aranže a pojetí obvykle notoricky známých skladeb, taktéž v češtině, kde každou píseň bude zpívat jiný interpret, to vše za doprovodu Pirátů.

„Jsme potěšeni, že v tomto seznamu veličin se objevují snad všichni, jichž si vážíme: pan Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Dan Bárta, Bohouš Josef, Matěj Ruppert, Ivan Mládek, který na nosič dokonce přispěl novou písní, jež se jinde neobjeví, Petr Vondráček, Iva Pazderková, Jitka Zelenková, Ondřej Ruml, Petr Kotvald či Felix Slováček,“ uvádí Ševčík.

A přidává, jak ho pobavilo, když se v srpnu začaly na internetu houfně objevovat pirátské neautorizované karaoke verze nahrávek Pirate Swing Bandu. „Stopy vedou do Malajsie,“ usmívá se rodák ze Smiřic.

V diáři už má na 10. ledna pozvání od Komorní filharmonie Pardubice, kde se Piráti ve společném hodinovém programu Hrajeme spolu pro Pardubice představí před basketbalovým zápasem v Enteria aréně. Za mikrofon spojených těles se postaví jak Jiří Ševčík, tak host Matěj Ruppert. Výtěžek vstupného poputuje na dobročinné účely.