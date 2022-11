Komplikace při jednání o pětikoalici v Hradci vyžaduje další kompromis

Když v závěru minulého týdne skončilo další kolo vyjednávání o nové hradecké vládě, napsala kandidátka na primátorku Pavlína Springerová na Twitter, že „padla poslední překážka na společné cestě k podpisu koaliční smlouvy“.

Jenže na pondělní schůzce dohodnuté pětikoalice se objevila překážka další. Je velkým otazníkem, zda bude ve středu večer - jak si všechny vyjednávací týmy přály - oznámený definitivní termín podpisu koaliční smlouvy. Zatímco kvarteto HDK, ODS, Piráti a Změna a Zelení je připraveno obrysy dosavadní dohody podepsat prakticky okamžitě, záleží na postoji a rozhodnutí uskupení Rozvíjíme Hradec.

Její lídr Jan Holásek by coby radní chtěl mít pod sebou některou z oblastí rozvoje města. Pro zbývající čtveřici byl pondělní návrh senátora za Hradecko hodně nečekaný a podle informací MF DNES v podstatě nestravitelný.

Narychlo vymyšleným kompromisem by se zdál návrh, že kterýkoli z koaličních zastupitelů by mohl dostat výsostné pověření starat se o konkrétní téma a ulehčit tak městské radě. Uskupení Rozvíjíme Hradec nyní musí protinávrh potenciálních koaličních partnerů probrat mezi sebou.

Ani Jan Holásek však nevyloučil, že se večer navzdory překážce všichni domluví na termínu podpisu koaliční smlouvy a skončí tak více než pětitýdenní vyjednávání o novém hradeckém vedení.

Spor o rozdvojenou gesci rozvoje

„Byli bychom rádi, kdyby se jednání ve středu večer uzavřela. Diskutovali jsme už poslední záležitosti, které si však nyní musíme probrat interně. Je v pořádku dát tomu čas a diskusi, ostatně i z nedávné hradecké minulosti je známý případ, že vedení města bylo ustaveno až v prosinci,“ řekl Holásek.

Nejnovější návrh Rozvíjíme Hradec podílet se v pozici radního na oblastech rozvoje koliduje s dosud poslední padnoucí překážkou, o které tweetovala Springerová. Občanští demokraté totiž přišli s návrhem, který po ústupku koaličních partnerů zamíchal rozdělením gescí dvou náměstků.

Lukáš Řádek (TOP 09) si totiž kromě rozvoje od Adama Záruby (Změna a Zelení) přibral investice a náměstek Změny si naopak od Řádka převzal téma životního prostředí.

„Záleželo by na tom, jaké by měl Jan Holásek kompetence a také na kooperaci s náměstkem pro rozvoj a investice,“ řekl Oldřich Vlasák (ODS).

Právě domluva o citlivé změně gescí mezi ODS, Změnou a Zelenými a HDK, za který kandidoval topkař Řádek, údajně svědčí o koaličním potenciálu pětikoalice.

„Po tomto vzájemném kompromisu v projekt pětikoalice věřím vážně hodně. Já jsem při vzájemném vyjednávání v podstatě nic nedokázal, protože jsem nemusel a dohoda byla hladká. Ale to, co dokázali kolegové ze Změny a Zelených spolu s Lukášem Řádkem, to je pro mě skvělý signál, že jim jde o správnou věc a umí spolupracovat a naslouchat,“ upozornil Pavel Vrbický (Piráti).

„Řekla bych, že v koalici máme velkou jednotu, protože jsme vyřešili problém gescí, který zvlášť ODS viděla jako hodně důležitý. Každý projekt může fungovat jen na základě nějaké ochoty ke konsenzu, což všichni prokázali. Teď už tedy záleží jen na Rozvíjíme Hradec,“ doplnila Springerová.

Až po vnitrostranické poradě se minulý týden rozhodlo dát pětikoalici šanci uskupení Změna a Zelení. Nakonec vyslyšený návrh ODS na sloučení gescí investic a rozvoje se ho dotkl, ale Záruba křivdu dokázal potlačit.

„Neberu to jako zásadní újmu, ale bylo mi to lidsky velmi nepříjemné. Když už to vypadá, že je vše domluveno, a pak někdo přijde s jiným návrhem, vždy jde o velký ústupek a poněkud trapnou situaci. S Lukášem Řádkem jsme se však domluvili a toto je snad už definitivní verze,“ konstatoval Záruba.

Podle něj je návrh Rozvíjíme Hradec na post radního starajícího se o oblast rozvoje překvapivý. „Určitým kompromisem by mohla být možnost pověření v případě, že vznikne nějaká konkrétní záležitost, kterou je potřeba řešit a koordinovat. Typickým příkladem může být hradecké letiště, tedy opravdu velké sousto. Může dojít k pověření konkrétního radního, který by to řešil, avšak určitě bychom kvůli tomu neměli dělat speciální gesci,“ řekl.

ODS je spokojená

Také ODS musela ze svých požadavků slevit. Do vyjednávání šla s plánem získat pro sebe čtyři z 11 míst v radě. Během diskusí přepustila pozici předsedy výboru pro územní plánování, rozvoj a investice od Oldřicha Vlasáka Janu Holáskovi, při vyjednávání o gescích náměstků pak lídr ODS Miroslav Hloušek ustoupil Pirátům.

„Není tajemstvím, že jsme o rozdělení gescí měli trochu jinou představu, ale každý z nás musel ustoupit. My jsme měli největší zájem na tom, aby všechny procesy fungovaly a nebyly narušeny, s tímto vývojem jsme tedy spokojení. Je výhodou, že ve vznikající pětikoalici nemáme nejtěsnější většinu pouhých 19 hlasů, ale určitý větší prostor. Jsem každopádně zvědav na formování programového prohlášení. Musíme si ujasnit priority, protože peněz budeme mít méně a budeme se muset starat o to, aby město fungovalo v době energetické krize,“ řekl Vlasák.

Rozhodující události k fungování celé pětikoalice podle něj nastanou hned zkraje vlády. „Já mám v politice už něco odslouženo, a proto vím, že bude velmi záležet na tom, jak to lídr od začátku pojme, jak dalece bude komunikovat s náměstky, aby to byl opravdový tým a nikoli solitérní skupina náměstků, kteří si hájí jen své portfolio,“ konstatoval.