Obyvatelé Vrchlabí sepisují petici, bojují za přejezd v části Harta

Vrchlabská radnice podle starosty Jana Sobotky (nestraník, Zvon) usilovala o zabezpečení přejezdů v Hartě velmi dlouho a nezdálo se pravděpodobné, že Správa železnic bude investovat do přejezdů, které protínají nepříliš frekventovanou místní komunikaci. Starostovi se však povedlo vyjednat pro Vrchlabí výhodný obchod.

Když obětují přejezd za křižovatkou v Kunčicích, železničáři zabezpečí dvě jiná křížení a pro většinu Harty mnohem důležitější: v ulicích K Mlékárně a Lipová. V minulosti se na nich stalo několik vážných nehod, dokonce i smrtelných, v jejich okolí je hustá zástavba.

„Přejezd v Opletalově ulici je jediný přejezd, který se dá obětovat. Prioritně nám jde o opravu přejezdů v ulicích Lipová a K Mlékárně, které jsou z hlediska bezpečnosti nejhorší,“ upozorňuje starosta.

Další dvě nechráněná křížení se nacházejí blíže centru Vrchlabí, u cihelny a za automobilkou. Nejsou ale tak vytížená, aby je bylo nutné zabezpečit.

Přestože je však přejezd v ulici Jana Opletala z dopravního hlediska takřka bezvýznamný a auta po cestě jezdí sporadicky, obyvatelé žijící v této lokalitě o něj nechtějí přijít. Zajišťuje jim rychlé spojení s hlavní silnicí v Dělnické ulici, kde je autobusová zastávka.

Zatímco nyní to mají přes železnici pár metrů, objížďka přes ulici K Mlékárně měří více než kilometr. Na vytížené silnici z Kunčic do Vrchlabí navíc není chodník. Cestu využívají také cyklisté a chodci.

Zrušit přejezd je hloupost, říká obyvatelka

„Aut tudy tolik nejezdí, ale chodců a cyklistů ano. Nepamatuju si přitom, že by zde došlo k nějaké nehodě,“ tvrdí Denisa Bočková, která žije v domě nejblíž u přejezdu a jeho zavření by pro ni znamenalo největší komplikaci. Plánované zrušení vadí i dalším obyvatelům Harty.

„Není mi to jedno. Chodím a jezdím tudy na kole, jsou zde zahrádky a lidé k nim také jezdí auty, takhle to budou muset objíždět. Zrušit přejezd je hloupost, stejně tudy lidé přes koleje budou dál chodit a může se stát neštěstí,“ naznačuje Ludmila Řeháková.

Obyvatelé Harty sepsali petici a během pár dnů se iniciátorům povedlo nasbírat desítky podpisů.

„Týká se to všech lidí, kteří procházejí z Harty do Kunčic, vede tudy bezpečná spojovací cesta mimo hlavní silniční tah v Dělnické ulici. Když se přejezd zavře, nebude tu bezpečná cesta, jak se chodci a cyklisté z tohoto konce Vrchlabí dostanou do Kunčic,“ uvádí člen petičního výboru Dušan Vodnárek.

Místním se také nelíbí, že s nimi železničáři ani radnice o chystané změně nejednali. Starosta Sobotka se s obyvateli městské části sešel až minulý čtvrtek.

„Vadí nám, že s lidmi, kterých se to bezprostředně týká, nebyla žádná diskuse. Dozvěděli jsme se to z úřední desky a měli patnáct dní, abychom na to mohli reagovat. Pokud padne rozhodnutí, už bude nevratné,“ zdůrazňuje Vodnárek.

Město bude požadovat záruky

Správa železnic už zaslala vrchlabskému městskému úřadu žádost o zrušení přejezdu, má i souhlas Drážního úřadu. Argumentuje v ní, že zrušením přejezdu se zvýší bezpečnost na trati.

„Dopravní obslužnost přilehlých pozemků dostatečně zabezpečuje přejezd v ulici K Mlékárně,“ uvádí Jiří Vencl, náměstek ředitele pro techniku z oblastního ředitelství Správy železnic v Hradci Králové.

Na čtvrtečním jednání však Jan Sobotka řekl, že město řízení přeruší a bude vyžadovat od Správy železnic záruky, aby nedošlo k tomu, že železničáři přejezd v Opletalově ulici zruší a město za něj nedostane náhradu v podobě investice do zabezpečení křížení v ulicích K Mlékárně a Lipová. Bez souhlasu městského úřadu není možné přejezd zavřít.

„Řízení přerušíme a budeme o tom dál mluvit. Chci se s nimi dohodnout, aby nám dali garanci, že skutečně dva přejezdy opraví. Až to budeme mít potvrzené, řízení bychom obnovili,“ slíbil starosta. Zároveň Správě železnic navrhne, aby na přejezdu za kunčickou křižovatkou zůstal zachovaný alespoň přechod přes koleje pro chodce a cyklisty.