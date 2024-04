V podzemí vypěstoval půl tuny konopí, soud farmáři snížil trest na 10 let

Dříve Včelišovi hrozilo deset až 18 let vězení, nyní to bylo osm až 12 let, právě s ohledem na nejasné vyčíslení zisku. Rozsudek je nepravomocný, obžalovaný, státní zástupce i opatrovnice firmy si ponechali lhůtu na odvolání.

Podle spisu muž za několik let vypěstoval a nakoupil okolo půl tuny vysoce účinné marihuany a inkasoval z jejího prodeje nejméně 42 milionů korun, většina drogy končila v Polsku. Peníze se policii zajistit nepodařilo.

„Dospěli jsme k závěru, že si tím pan obžalovaný vydělal miliony korun, nelze ale určit přesně kolik,“ řekl předseda senátu krajského soudu Jiří Vacek.

Krajský soud za stejnou trestnou činnost potrestal i firmu Datajem, jejímž byl Včeliš jediným jednatelem. Firmu obžalovaný zrušil. Podle spisu využíval firmu také k nákupu komponentů pro nelegální činnost.

Krajský soud se kauzou zabýval podruhé, a to poté, co odvolací pražský vrchní soud zrušil prosincový rozsudek a vrátil věc zpět soudu prvního stupně. Krajský soud se měl pokusit upřesnit čistý zisk obžalovaného z trestné činnosti, což by mohlo mít vliv na výši trestu.

7. prosince 2023

Státní zástupce Jan Vodička v závěrečném návrhu také uvedl, že čistý zisk z trestné činnosti obžalovaného za více než osm let mohl činit při prodeji 500 kilogramu marihuany do Polska po odečtení všech nákladů zhruba 18 milionů korun. Původně obžaloba operovala s čistým ziskem přes 30 milionům korun.

Prodeje i nákupy konopí odmítl

Včeliš, který žil před zatčením s rodinou alternativním způsobem, přiznal jen mizivou část viny, o níž hovoří obžaloba. Hájil se tím, že se věnoval léčitelství, konopí pěstoval i pro terapeutické účely. Obžalovaný uvedl, že vyráběl a obchodoval výhradně s legálním CBD konopím.

„Žádné THC jsem neprodával ani nekupoval,“ řekl ve čtvrtek u soudu Včeliš.

Obžaloba Včeliše viní z toho, že nejméně od poloviny roku 2013 do zadržení 21. března 2022 vypěstoval okolo půl tuny marihuany. Od roku 2019 se kriminální činnosti podle spisu dopouštěl na Náchodsku nedaleko česko-polské hranice, marihuanu údajně prodával v Česku a Polsku.

Podle spisu Včeliš pěstoval konopí sofistikovaným způsobem, výrobu drogy maskoval farmářskou činností a legálním pěstováním konopí. V poslední fázi trestné činnosti si obžalovaný pořídil velkoobjemové kontejnery, které zakopal do země. V nich rostliny pěstoval a využíval z nich teplo, které pouštěl do fóliovníku, v němž legálně pěstoval takzvané CBD konopí, a tím i maskoval výrobu marihuany, uvedl žalobce. CBD je nepsychoaktivní kanabinoid obsažený v rostlině konopí.

Včeliš u krajského soudu čelil obžalobě z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy včetně pokusu tohoto zločinu. V minulosti byl za podobnou trestnou činnost odsouzen, zhruba před deseti lety dostal podmínku.