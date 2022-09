Lávka vyjde Hradec na 169 milionů, zastupitelé se zdražením souhlasili

Rostou nejen ceny energií, práce a materiálů, ale i již zasmluvněných a realizovaných staveb. V červnu hradečtí zastupitelé museli odsouhlasit zdražení fotbalového stadionu o 59 milionů korun, nyní podobně byli nuceni kývnout i na příplatek za budování lávky přes Labe.

Kontroverzní lávka, které mnozí kritici vyčítají hlavně předraženost, tak město dohromady přijde na 169 milionů korun. Dodavatel zdůvodnil zdražení nutnými úpravami kvůli elektrickým kabelům nalezeným v jiné hloubce, než je uváděla dokumentace, musel být přeložen také horkovod.

Před dvěma týdny rada města návrh na úpravu ceny neschválila a problém nechala na zastupitelstvo. Pro zvýšení ceny hlasovalo jeho 20 členů, zdrželo se jich 12. Kromě Pirátů nebo Změny a Zelených se zdrželi i oba náměstci primátora za hnutí ANO - Pavel Marek a Monika Štayrová. Dvacet kladných hlasů však stačilo a návrh byl přijat.

Náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS), řekl, že „lávka je v podstatě dokončená“ a zastupitelům současně připomněl, že předmětem úterního jednání není konečná cena díla, ale její zvýšení o 7,5 milionu.

„Během stavby, jak už to u investičních akcí bývá, byla zjištěna nutnost víceprací, které byly prokazatelně provedeny. Odehrálo se to v turbulentní a nestandardní době. Lávka je ojedinělá, originální, zcela v souladu s označením města salonem republiky, je zkrátka výjimečná. Vícenáklady jsou ve výši pěti procent, standardně jsou odhady (zdražení projektů - pozn. red.) 10 až 15 procent,“ upozornil Bláha.

Zastupitelům náměstek také sdělil, že v případě váhání nebo neschválení by město mohlo přijít nejen o dotaci ve výši 102 milionů korun, ale k tomu by zaplatilo i zhruba patnáctimilionovou pokutu ČSOB.

Lávka bude památník, tepala opozice

„Některé vícepráce jsou odůvodnitelné. Další změny však byly provedeny bez vědomí zastupitelstva, což je minimálně netaktické, pokud v zastupitelstvu nemáte většinu,“ připomněl Jan Čáp (Koalice pro Hradec) menšinové vládě, že většinu drží opozice.

Ještě tvrdší byl Martin Hanousek (Změna a Zelení), podle kterého se stavba stane mementem:

„Lávka bude krásný památník dosluhujícího vedení města a toho, jak neumělo nakládat s prostředky. Chtělo to mít obrovský talent, lávku, která měla stát 40 milionů, poslat až ke 170 milionům. Je to naprosto nehorázné nakládání s veřejnými prostředky. Když se zjistilo, že lávka není schopná dodržet cenu, měl se vybrat jiný návrh, který by nebyl konstrukčně tak náročný a odpovídal by architektonické soutěži. To, že se realizuje tento nesmyslný a předražený návrh, je podvod na ostatní účastníky soutěže, kteří své návrhy udělali konstrukčně lépe.“

Náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (za ANO) uvedla, že ji zvýšení ceny lávky zaskočilo „zejména proto, že jsem zvyklá, že vícepráce se nejdříve rozhodnou a teprve potom zrealizují.“

Mezi zastupiteli po poradě klubů nakonec převážil názor, který prezentovali například Lubomír Štěpán (KSČM) anebo Martin Soukup (ODS). Podle nich by Hradci v každém případě nezbylo nic jiného než zaplatit.