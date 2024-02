Pes ukousl muži ucho. Napadl už více lidí, přesto ho majitel pustil z vodítka

Pes útočil na soukromé zahradě v Záboří, které patří pod obec Vítězná nedaleko Dvora Králové.

„Z výslechu poškozeného vyšlo najevo, že kamarád se psem přišel květnové dopoledne k němu na kávu, přičemž psa pustil z vodítka. Oba muži poté společně začali opravovat brzdy u trabantu, když v tom kříženec psa zezadu poškozeného napadl tak, že se mu zakousl do pravého ucha,“ popsala mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Muž hned z pozemku utekl do domu, pes ho ale dohonil a pokusil se ho ještě pokousat na zádech. „Pes na povely majitele nereagoval. Poškozený krvácel z ucha a dále zjistil, že o kus ucha přišel,“ uvedla mluvčí s tím, že zraněný muž okamžitě vyhledal lékařskou pomoc.

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování koncem roku, informovali o něm však až nyní. Třiapadesátiletého majitele psa začali stíhat pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Kladou mu za vinu, že nedbal skutečnosti, že pes je nebezpečný, když už nejméně třikrát na lidi zaútočil.

„Muži hrozí až roční vězení,“ doplnila mluvčí.

Z nezvladatelného psa jsou místní v malé vesničce se čtyřiceti obyvateli nešťastní už řadu měsíců.

„Trvá to možná už tři roky. Pes napadal i lidi na kole, útočí třeba i do otevřeného okénka v autě. Pokousaní byli i lidé z rodiny, kde majitel psa bydlí,“ posteskl si Milan Šulc, jehož syna loni pes pokousal.

„Je to pořád stejné, pán se psem chodí venku, ale někdy ho vídám, jak pes utíká sám s vodítkem. Je nezvladatelný, neposlouchá. Někdy majitel odjede kilometr za vesnici a tam psa pustí na volno. Každý ví, jak to tady je. Lidé s dětmi se tu bojí, bojí se i lidé, kteří jdou se svými psy. Nikdo tu nepustí děti po vesnici, aby si samy došly pro nanuk do hospody. Je to postrach vesnice, žádná domluva není,“ říká hostinský Šulc, který v Záboří provozuje oblíbenou restauraci.

Místní se snažili přemluvit majitele, aby psovi dával košík, on to však odmítá, protože to prý pes nesnáší.

„Je nebezpečnej, ale nepouštím ho na volno. Když mu dám košík, lehne a nechce jít,“ citoval majitele psa po loňském útoku server TN.cz.

Podle obecní vyhlášky by se pes na veřejných prostranstvích měl pohybovat pouze na vodítku, podle starosty je to u tohoto psa spíš výjimka.

„Nemám povědomí, že by pes znovu někoho napadl, ale zvládání nebo spíš nezvládání tohoto psa je stejné. Nezvladatelné zvíře běhá na veřejných prostranstvích bez vodítka i bez košíku,“ řekl starosta Vítězné Petr Hrubý (LES).