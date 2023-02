Dvě lékařky na Náchodsku skončily, část dětí nového doktora zatím nemá

Když dětská lékařka Marcela Výravská v létě oznámila, že po třiceti letech praxe v Polici nad Metují na Náchodsku odchází do penze a nástupce ani přes snahu nezískala, pro mnohé rodiče to byl šok.

„Věděla jsem už dřív, že se paní doktorka chystá do důchodu, ale nechala jsem to uležet a čekala, jestli nám nabídnou někoho jiného. Pak se v srpnu objevila zpráva od lékařky, že odchází. Tehdy mě vyplašilo, když jiné maminky z mateřského centra na WhatsApp psaly, že už v okolí žádný pediatr děti nebere, nejvýš v Červeném Kostelci nebo České Skalici. Obvolala jsem deset lékařů a všude mi řekli, že děti nevezmou, ať se obrátíme na pojišťovnu nebo to zkusíme za čtvrt nebo půl roku. Manželovi jsem dala vybrat, kam se mu chce dojíždět, pediatrička v Kostelci naše děti přijala,“ říká Jana Kollertová z Police.

Lékaře sháněla pro dvouleté a čtyřleté dítě, dvacetiletý syn se už zaregistroval u praktičky pro dospělé. Jana Kollertová to bere realisticky, s akutními problémy pojedou na pohotovost do nemocnice a horečky budou léčit doma. Jet na preventivní kontrolu do Červeného Kostelce dvacet kilometrů jí nevadí, ale vždy to bude akce, kdy si manžel musí vzít dovolenou.

„Mrzí mě, že doktorka Výravská skončila, pediatr tady chybí, ale smířili jsme se s tím. Horší je, že tady v regionu ani v kraji nejsou také zubaři,“ podotýká.

Osobní zkušenost se sháněním pediatra pro čtrnáctiletou dceru má i autorka. V několika ordinacích vyposlechla slušné odmítnutí, jedna hronovská lékařka rovnou do sluchátka důrazně opakovala: „Ne, ne, ne,“ aniž padla otázka. Někde radili znovu se přeptat po pár měsících. Dětská lékařka v Broumově uvedla, že bere jen velmi malé děti. Jeden praktik pro dospělé odmítl čtrnáctileté dítě přijmout, ač to zákon dovoluje. Nakonec teenagera zaregistroval jiný praktik pro dospělé v Polici pod podmínkou, že má všechna očkování.

Další matka s dvěma dětmi vypráví, že je ráda, že jí zůstal lékař v Náchodě, kde dříve bydlela, jiná s dvěma dětmi je spokojená, že může dojíždět alespoň do Rtyně. Část pediatrů v Náchodě teď přijímá výhradně novorozence, jedna z hronovských lékařek píše na svém webu, že nezaregistruje nikoho.

Lékař tíhl k urgentní medicíně

Někteří rodiče v nesnázích žádali o pomoc Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP). Ta ke konci roku oslovila všechny dětské lékaře v okrese Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové, zda by mohli přijmout další pacienty, a předávala kontakty.

Pediatři v kraji V Královéhradeckém kraji působí 117 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, zajišťují péči pro více než 111 tisíc pacientů do 19 let. Nejvyšší průměrný počet pacientů na ordinaci je aktuálně na Jičínsku (1 083 pacientů), působí tam 15 pediatrů pro 16 246 dětských pacientů. Naopak nejmenší je na Trutnovsku (859), 27 pediatrů se stará o 23 200 pacientů. Kromě polické lékařky Výravské ukončila provoz ordinace v prosinci také náchodská pediatrička Šárka Hubková.

Rodiče se také mohou obrátit na nově zřízenou dětskou ambulanci při Oblastní nemocnici Náchod. Děti starší 14 let lze registrovat u praktiků pro dospělé.

Svůj odchod přitom polická pediatrička Výravská řešila s místními starosty už od roku 2019. Získala mladého lékaře, který se měl 4,5 roku školit u ní a na stážích v nemocnicích v Náchodě a Hradci Králové.

Vypadalo to nadějně, jenže později si to rozmyslel. Na jeho školení se skládal kraj, lékařka i obce, pak ho však ze smlouvy vyplatila trutnovská nemocnice, kam nastoupil.

„Bylo to dobře nastartované, ale specializace byla panu doktorovi trochu vnucena. Po dvou letech přípravy řekl, že se dětskému lékařství nechce věnovat, protože ho zajímá urgentní medicína,“ vysvětluje starosta Police nad Metují Jiří Škop (ODS). Konec ordinace se týkal i jeho dětí, manželka je zvládla přehlásit po dvou telefonátech do Náchoda.

Sedmdesátník vytrvá

Ke konci roku plánoval odejít do penze i dětský lékař Dalibor Dýma z Meziměstí, který přesluhuje řadu let. V péči má 1 200 dětí.

„Že obě lékařky končí, jsem nevěděl. Kdybych zavřel i já, to už by bylo zlé. Ještě jsem to přehodnotil, omezil pracovní dobu na čtyři dopoledne v týdnu a budu pracovat, dokud nepadnu. Nechci zachránit zdravotnictví, ale pokračuji kvůli zdejším lidem,“ přiznává sedmdesátiletý lékař.

Nyní přijímá už jen novorozence. Lékař pokračuje i proto, že je zaměstnancem společnosti Mediclinic, která má další lékařku v Broumově, s níž se mohou zastoupit. Firma inzeruje už asi deset let, že hledá pro Meziměstí nového pediatra.

V Broumově mají zánik jedné dětské ordinace z léta 2016 ještě v živé paměti. Ambulanci, která tam zbyla, provozuje firma Mediclinic a lékařka dojíždí denně z Hradce Králové.

„Když někdo dojíždí, je to dobře, ale je to záplata, takový lékař může kdykoli skončit,“ podotýká starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna).

Výběrová řízení bez úspěchu

Kvůli špatné situaci se starostové z Náchodska sešli s pojišťovnou, zástupci náchodské nemocnice i pediatrů v listopadu a lednu, pak znovu jednali u krajského hejtmana začátkem února. Od pediatrů koncem roku zaznělo, že někteří už zvýšili kapacitu.

Většinu dětí se podařilo přehlásit do jiných ordinací, zbylých 400 karet se zdravotní dokumentací převzala dočasně Oblastní nemocnice v Náchodě.

Ve špitále se žádný nápor zatím nekoná, kvůli sezoně respiračních nemocí se na pohotovost obrací tři až pět dětí denně. Neregistrovaným tu vystaví i potvrzení k přihláškám na střední školu či tábor. Pokud neregistrované dítě onemocní, ošetřit ho musí kdekoli, potíž však nastává u preventivních vyšetření či očkování.

Problém s pediatry je v celé republice a dál jich bude ubývat. Průměrný věk je 58 let, v roce 2025 by měl stoupnout o rok. Řešení záleží hlavně na ministerstvu zdravotnictví a zdravotních pojišťovnách, ale pomoci se snaží i kraj. V posledních pěti letech vyhlásil 21 výběrových řízení na praktické lékaře pro děti a dorost, ale bez úspěchu.

„Jednáme se zdravotními pojišťovnami a apelujeme na zajištění dostupnosti péče pro všechny obyvatele regionu i ve vyloučených lokalitách. Kraj také opakovaně vyhlašuje náborová stipendia pro absolventy lékařských fakult i v oblasti pediatrie. S nemocnicemi připravujeme ambulance, které v případě potřeby nahradí výpadky dostupnosti péče ze strany praktiků, a v nemocnicích nadále držíme dětské pohotovosti, což dnes už není samozřejmostí. Věnujeme se i zvyšování počtu školitelů v oblasti pediatrie pro přípravu mladých lékařů,“ vysvětluje krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

Pojišťovna nabízí štědrý bonus

VZP nemůže lékaře nutit, aby přijali další pacienty, ale nabízí finanční podporu. Od ledna otevřela motivační programy VZP PLUS pro dosavadní i nové lékaře v preferovaných oblastech, kam spadá i Broumovsko.

„K nové smlouvě nabízíme štědrý finanční bonus, který při splnění všech podmínek, například zaregistrování dostatečného množství klientů VZP, může dosahovat například až 1,5 milionu korun,“ říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Pojišťovna na podzim také v krajích podnítila vznik pracovních skupin, které mají napomoci lepší dostupnosti péče v regionech. Pojišťovna nabídne bonusy, obce či kraj přidají své pobídky třeba na vybavení ordinace či služební byt. Tým zkoordinuje výběrová řízení, v naléhavých případech budou chybějícího pediatra suplovat nemocnice.

Nemocnice dostala za úkol nový obvod

O postupnou nápravu usiluje také Královéhradecký kraj, s jehož hejtmanem už starostové jednali.

„Nadále pokračujeme v apelu na zdravotní pojišťovny a snažíme se o legislativní změny přes Asociaci krajů ČR. Chceme podporovat předatestační vzdělávání v krajských nemocnicích, vyplácet stipendia a komunikovat s praktickými lékaři a pediatry. Budeme dále spolupracovat s obcemi a městy, které se do řešení chtějí zapojit formou balíčků pomoci pro praktiky, které obnáší finanční pomoc nebo zlevněné pronájmy obecních nemovitostí,“ uvádí hejtman Martin Červíček (ODS).

Pokud by se kraji povedlo zvýšit počty pediatrů v nemocnicích, mohly by při nich vzniknout i obvody. Náchodská nemocnice už takový úkol dostala.

„Teoreticky to není složité, v praxi to komplikuje nedostatek lékařů. Nemocnice v současné době nemá žádného volného lékaře se specializovanou způsobilostí. Touto specializací disponuje pouze jedna naše lékařka, která však kombinuje práci ve svém obvodu v Hradci Králové s prací v naší nemocnici, kde vede odbornou poradnu,“ podotýká ředitel a předseda správní rady náchodské nemocnice Jan Mach.

Poděkoval okolním lékařům, že se dětí ujali. S novými pediatry to však jednoduché nebude.

„Cesty k získání potřebné specializace jsou dvě. Stávající atestovaní nemocniční pediatři mohou absolvovat čtyřměsíční kurz, nově atestovaní lékaři, kteří absolvují upravený vzdělávací program, budou mít způsobilost pracovat jak v nemocnicích, tak také na obvodech. Ministerstvo zdravotnictví totiž provedlo ve vzdělávacím programu pediatrie změnu,“ říká ředitel Mach.

„Dříve se získávala specializace zvlášť pro lůžkového pediatra a zvlášť pro praktického dětského lékaře. Upravený vzdělávací program toto uplatnění sloučil do jednoho, což nám významně pomůže. Aktuálně tedy hledáme lékaře či lékařky se specializovanou způsobilostí nebo s kmenovou zkouškou, kteří by se v naší nemocnici primární péči o děti věnovali. Hledáme i mezi lékařkami na mateřských nebo rodičovských dovolených, které by byly ochotné přijít jen na 4 až 8 hodin týdně,“ podotýká ředitel.

Systémová chyba, tvrdí lékař

Meziměstský lékař Dýma si všiml, že problém s pediatry už řeší i lidé, kteří se odstěhovali do Prahy nebo okolí.

„Na setkání se starosty do náchodské nemocnice jsem ani nešel, jen vzkázal, že tam nic nevyřeší. Je to systémová chyba. V 90. letech se rozhodovalo, jestli budeme mít takovouto obvodní péči, která jinde na světě není, nebo ne, ale pro zachování této péče se neudělalo nic. Je to neřešený problém z minulosti a teď můžou lékařům nabízet hory doly. Kdyby se nějaký lékař našel místo mě, od firmy by dostal modré z nebe. Řešení v dohledné době to nemá,“ podotýká pediatr.

Broumovský starosta Vodochodský míní, že by město mohlo podpořit stipendii studenty medicíny, nabídnout bydlení či příspěvek ke mzdě, mohlo by s okolními obcemi třeba také založit fond na provoz ordinací.

„Město by nějaké finance třeba i uvolnilo, ale nabídek například pro zubaře je po republice mnoho a přeplácejí se, to není cesta. Buď získáme lékaře, který pochází odsud a vrátí se, nebo tu budou lékaře zaměstnávat firmy s potřebným kapitálem. Umístěnky nemáme, ale ministerstvo zdravotnictví by mělo spolupracovat s rizikovými regiony, kde se situace ještě patrně zhorší. Receptem by bylo, pokud by třeba dětský lékař začal působit při náchodské nemocnici, doprava je už pak to nejmenší,“ míní starosta.

Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví, uvedl v MF DNES, že problém nedostatku pediatrů neřešily vlády posledních deset let a že současné vedení resortu se už na věc zaměřilo. Zatímco dříve dosahovala volitelná praxe u dětského praktika šesti měsíců, nyní to je dvanáct.

„Od toho si slibujeme větší zájem o pediatrii a o primární pediatrickou péči,“ vysvětlil Jakob.