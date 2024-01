Pec za poštu vysází třicet milionů korun. Nechce další apartmány v centru

V polovině příštího roku pobočka přejde pod město v režimu Pošta partner. Dvoupatrový objekt u autobusového nádraží má nevyužité prostory, do nichž by Pec chtěla umístit další služby. Jinak hrozilo, že by tam mohly vzniknout další apartmány, kterými je krkonošské středisko už nyní zaplaveno.

Zastupitelé Pece, mezi kterými od posledních komunálních voleb nepanuje úplně přátelská atmosféra, se na koupení pošty vzácně shodli.

Rušení poboček Česká pošta v loňském roce zrušila 300 kanceláří v celé republice. V Královéhradeckém kraji se restrukturalizace nejvíc dotkla Hradce Králové, kde zaniklo šest úřadů. Původně jich bylo určeno ke zrušení sedm, ale magistrátu se povedlo uhájit pobočku na Benešově třídě v nejhustěji obydlené části Moravském Předměstí. O dvě pobočky loni v létě přišlo Vrchlabí a Jaroměř. Státní podnik v posledních měsících po celé republice prodává nemovitosti, aby si zlepšil finanční kondici. Podle informací na webu České pošty připravuje prodej několika budov v Hradci Králové i bývalé pošty ve Chvalči na Trutnovsku.

„Je to důležitá budova v centru města. Máme zájem, aby poštovní služby v Peci zůstaly zachovány. Určitě nechceme, aby tam místo toho vznikly apartmány,“ uvedla starostka Ilona Karlíková (nestraník).

Pošta využívá jen část objektu z roku 1911, v patře jsou dva byty. „Budova je opravdu veliká a dává nám řadu možností, jak s volnými prostory v budoucnu naložit,“ podotkla starostka. Dům je podle ní v dobrém technickém stavu a nevyžaduje okamžité investice.

Nová čekárna, toalety nebo úschovna

V přízemí by mohly vzniknout třeba veřejné toalety nebo úschovna zavazadel. Město si už před časem nechalo zpracovat studii na revitalizaci prostranství s autobusovým nádražím.

„Na budově pošty by měla být elektronická úřední tabule s informacemi nejen města, ale i pro cestující a návštěvníky. Počítáme také s novou venkovní čekárnou,“ řekla ČTK Karlíková.

Dá se předpokládat, že o lukrativní nemovitost v centru Pece by byl eminentní zájem. A to i kvůli tomu, že stavba apartmánů na zelené louce naráží na územní plán a také na kapacitu čistírny odpadních vod, na kterou už není možné nové bytové domy připojit.

V posledních letech v centru východokrkonošského střediska vyrostlo několik apartmánových domů, například komplex Svatý Vavřinec, Pecr Deep, Kovárna a Sněžka. Nedávno byla vedle parkoviště U Kapličky dokončena rezidence Krakonoš. Ve stejné lokalitě se plánuje také projekt Svatá Barbora se dvěma apartmánovými domy, restaurací, bazénem a wellness.

Za budovu pošty město státnímu podniku zaplatí 28,7 milionu korun, získá také okolní pozemek o výměře 113 metrů čtverečních. Na přelomu jara a léta mají poštovní služby přejít pod radnici v režimu Pošta Partner. Zákazníci by změnu neměli nijak pocítit.

„Služby zůstanou zachovány. Když to dobře dopadne, bude tam zřízena také směnárna,“ poznamenal tajemník Pece pod Sněžkou Michal Berger.

Obdobný model, kdy je provozovatelem město a Česká pošta radnici vyplácí odměnu podle rozsahu, funguje ve stovkách českých obcí. V roce 2022 vzniklo 64 partnerských pošt.

26. ledna 2021

Pec pod Sněžkou je v Krkonoších jednou z posledních klasických poboček provozovaných Českou poštou. Do režimu partnerské pošty v minulosti přešly úřady v Janských Lázních, Horním Maršově nebo Špindlerově Mlýně.

Státní podnik bude v Peci dál zajišťovat doručování zásilek. Stejně jako celá pobočka přejdou pod město i pracovníci poštovního úřadu. „Zaměstnanci už jsou zajištěni. Jednali jsme se stávajícími pracovníky České pošty, mají zájem tu zůstat a pracovat pod městem,“ uvedl Michal Berger. Na pobočce jsou dvě pracovní místa.