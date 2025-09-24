Nejen tyto dvě informace přinesla úterní veřejná debata v přednáškovém sále Muzea východních Čech. Vzdáleně se na ni připojili například komisař české účasti na Expu Ondřej Soška nebo architekt pavilonu Michal Gabaš. Osobně přišli zastánci i kritici velmi odvážného stěhovacího plánu.
Stále platí, že město ze všeho nejvíc tlačí čas a peníze. O přesunu unikátní dřevostavby do Hradce Králové se s jistotou bude mluvit na jednání zastupitelů již v úterý 30. září, konečné rozhodnutí by nejspíš mělo padnout nejpozději na další schůzi, tedy 4. listopadu.
Město však nemá ani připravené finance. Zastupitelé nedávno schválili přijetí bankovního úvěru 700 milionů korun, jenže nikoli na koupi budovy z Ósaky, ale na prioritní stavební akce.
„Škoda, že jsme se o tom nápadu nedozvěděli dříve. Ministerstvo zahraničních věcí nám tu možnost mohlo nabídnout už v zimě, protože vědělo, že to budou potřebovat prodat. Je to škoda,“ litovala Šárka Dlouhá, vedoucí odboru hlavního architekta.
Podle ní je také na zvážení, kde by stavba ze dřeva a skla mohla jednou stát. Nejčastěji se skloňují Šimkovy sady, ale z debaty vyplynuly i jiné lokality - například kampus univerzity nebo Park 360.
Podle historika architektury Jakuba Potůčka není otázkou číslo jedna architektonická hodnota pavilonu, ale jeho cena.
„Město by ho podle mě mohlo dostat, vždyť i v prezentaci jsem četl ´dejme ho salonu republiky´. Přes 200 milionů je pro město naprosto nepřijatelná finanční zátěž, zejména v situaci, kdy je Gočárovo schodiště v dezolátním stavu, školka prázdná a objekt škol nevyužitý,“ zmínil Potůček moderní stavby Josefa Gočára a poznamenal také, že Liberec má za ikonickou stavbu vysílače Ještěd zaplatit Českým radiokomunikacím jen 181 milionů korun.
Komisař vidí tři varianty
Možnost získat pavilon zdarma však vyloučil komisař Ondřej Soška. Podle něj existují tři varianty.
První možností je stěhování do České republiky s přednostním právem pro Hradec Králové. Druhou možností je, že by pavilon mohl zůstat v Japonsku, kde o něj údajně projevili zájem tři uchazeči. Zatřetí připadá v úvahu rozprodej na stavební díly, který by měl vynést kolem 40 milionů korun.
Podle primátorky je koupě pavilonu obrovskou příležitostí získat prostory a sídlo, které by reprezentovalo nejen město a kraj, ale i celou republiku, Mohlo by se totiž stát místem i pro pořádání zahraničních návštěv.
|
Magnet, či finanční past? V Hradci se přou, zda se vyplatí pořídit si pavilon z Expa
„Jsem však kritická k tomu, když se Hradec z nějakého konzervativního přesvědčení nazývá salonem republiky. Protože tady už se několik dekád od zmíněného salonu republiky odchylujeme a nerealizujeme žádné velké vize a projekty. Hradec zaostává a tento příběh je příležitostí z toho vybřednout,“ zdůraznila primátorka Pavlína Springerová (HDK).
Uvědomuje si, že rozhodnutí o transakci spěchá: „Pro mě je důležité vědět, zda je nutné v úterý 30. září nějaký materiál projednávat, nebo zda je možné využít ještě několika dalších týdnů k jednání o možné dotační podpoře nebo soukromé podpoře z privátních financí a nechat to na 4. listopadu.“
Deset tisíc japonských turistů ročně
Zastánci přesunu pavilonu z Ósaky se domnívají, že stavba by mohla do Hradce přilákat až kolem deseti tisíc japonských turistů ročně. „Je to manifest českého talentu a kreativity. Je to příležitost přivézt architektonický skvost,“ upozornil Ondřej Soška.
„To je taková dětská snová představa, která ve světě nefunguje,“ odvětil na představy o zástupech turistů Jakub Potůček.
|
24. července 2025
Ředitel hradecké Galerie moderního umění František Zachoval dokonce v otevřeném dopise zastupitelům vyzval město k ukončení jednání s ministerstvem zahraničí a Českými centry. V diskusi zmínil, že budova je specificky navržená jen pro dvacetiminutové návštěvníky a není vhodná ani pro pořádání výstav či kulturních akcí.
„Budova s touto specifickou funkcí je pro potřeby kulturní produkce bezesporu nevhodná. Jaké jsou výsledky komunikace s kulturními aktéry a jejími zástupci? Žádné. Vaší prioritou je tedy získat trofej a teprve potom řešit obsah? Maloměšťácké,“ shrnul v dopisu.