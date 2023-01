Dlouho chyběly indicie, zda jsou pohřešovaní v Krkonoších, říká náčelník

Policie vyhlásila pátrání po čtyřicetileté ženě s dítětem v pátek 30. prosince, když to z domova nahlásil její partner a současně i majitelka penzionu v Peci pod Sněžkou, odkud žena měla odjíždět právě v pátek, ale zůstal po ní jen zamčený pokoj s jejími věcmi, nedostupný mobil i auto před domem.

Jak policie uvedla dnes, naposledy se dvojice pohybovala ve středu 28. prosince u přestupní stanice lanovky na Růžové hoře. Zveřejnila i záběr z kamery, kde jde žena po ulici s dítětem a sáňkami.

Právě do okolí Růžové hory proto během dneška policie směřovala pátrání. Vodítkem bylo i to, že žena již v minulosti tento výlet lanovkou a dál na Portášky podnikla. Záchranáři našli dvojici po poledni, zůstali v lese mezi lanovkou na Růžohorky a Portáškami, v lese asi dvacet metrů pod svážnicí.

V minulém týdnu chumelilo, až do 1. ledna platil 1. stupeň lavinového nebezpečí. Bylo počasí velkou komplikací pro záchranáře?

Nešlo o lavinové svahy a i lavinové nebezpečí bylo na nízkém stupni, takže to nehrálo roli, pátrací akce mnohdy probíhají ve složitějším terénu. Tady to bylo problematické v tom, že na horách jsou teď zbytky sněhu, místy zledovatělého. Byl to nepřístupný terén, kde se pokrývka propadala, nedaly se použít lyže. Věděli jsme, že pohřešovaná žena je už dlouho mimo, ale bylo i málo indicií pro to, jestli na horách ještě vůbec je. Nebylo jasně dáno místo, kde se má pátrat. Z Pece se dá vydat do mnoha směrů. Až když policie zjistila postupně z kamer, které jsou v Peci nebo na lanovkách, že žena dojela na stanici na Růžovou horu, už se dalo trošku lépe určit místo kde hledat. Dnes jsme nasadili hodně lidí, udělaly se rojnice a podařilo se pohřešované najít.

Pátrali jste i přes noc, jak se objevilo ve zpravodajství?

Ne. Informace o pohřešovaných byly velmi kusé, proto policie asi správně rozhodla, že přes noc se pátrat nebude, končilo se proto po setmění.

Měli pohřešovaní šanci přežít, když teploty na hřebenech přes noc padaly pod nulu a pátrání začalo až třetí den od jejich zmizení?

Na to odpovídat nechci, záleží na mnoha okolnostech, vybavení.

Dnes pátralo 120 českých i polských záchranářů, celkem v terénu bylo 150 lidí. Celkem se za tři dny akce účastnilo 200 záchranářů. Takto početné zásahy bývají asi jedině u lavin, ne?

S lavinami se to srovnat nedá, tam je zřejmé, kde byl někdo zasypán, a víme, co máme dělat. Tady samozřejmě také víme, co máme dělat, ale prohledáváme terén, kde není jasné, kterým směrem se dotyčný vydal. Když už někdo vyrazí na túru a někdo zná jeho plán, už se můžeme domnívat, kam šel i podle počasí a také podle návštěvy třeba na nějaké horské boudě, kde byl naposledy viděn. Pak už zaměřujeme hledání na nějaké nejpravděpodobnější lokality. Tady od začátku nebylo zřejmé kde hledat.

Je pro záchranáře složitější, že pátrali po dítěti?

Je to vždy víc stresující, protože dítě je víc bezbranné, nevydrží tolik za špatného počasí.

Vždy se doporučovalo chodit na túry ve více lidech a dávat vědět o svých plánech. Teď se lidé možná víc pohybují po horách v anonymitě.

Když bydlíte v hotelu nebo penzionu s recepcí a chodíte na snídaně, ráno zjistí, že tam nejste, ale v některých penzionech jen dostanete klíče, ubytujete se, a pokud nic nepotřebujete, nestarají se. Není, kdo by vás pohřešoval, pokud tam nemáte skupinu nebo kamaráda a podobně.

Ještě během odpoledne záchranáři zůstávají na hřebenu kvůli policii?

Už se všichni před chvílí stáhli dolů, vracejí se do svých okrsků. Bylo tu sto lidí, dnes se sjeli všichni, kteří mohli, z Krkonoš a Jizerských hor, i sedmnáct lidí z polské horské služby.

Jak zásah hodnotíte?

Těžko se to hodnotí. Kvituju, že se nám akci podařilo ukončit a nebudeme dál pokračovat, protože je to náročné zejména pro dobrovolné členy horské služby. Těch tu dnes byla spousta a musí si to zařídit v práci, vzít si volno. V další dny, myslím, už bychom měli problém dát tolik lidí dohromady. Z tohoto pohledu je to úspěšné, ale když to dopadlo takhle, je to smutné.