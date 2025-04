Parkování na Šerlichu zatím nemá řešení, inspekce potvrdila pokutu

Jan Kolowrat Krakowský dostal pokutu 900 tisíc korun od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) už vloni za neoprávněné použití lesní půdy. Inspektorům vadilo urovnání terénu v místě budoucího parkoviště. Ministerstvo životního prostředí sice rozhodnutí zrušilo a vrátilo případ k novému projednání, jenže ČIŽP minulý týden uložila pokutu znovu a ve stejné výši.

Kolowrat pochybení odmítá a chce se znovu odvolat. Dokud se případ nevyřeší, zastavil kroky k budování parkoviště. I to i přesto, že inspekce v rozhodnutí naznačila, že nevyužije svého práva požadovat návrat pozemku o velikosti 0,7 hektaru do původního stavu.

„Provedli jsme na místě úmyslnou mýtní těžbu v květnu 2023. Podle lesního zákona máme dva roky na opětovné zalesnění plochy. Do konce května tedy musíme vysázet nový les,“ upozornil správce kolowratského majetku Martin Fojt.

Katastrofální situace na Šerlichu však lesníkům není lhostejná. Na státní správě lesů proto podali žádost o prodloužení termínu. Úřad by ho mohl posunout o 12 měsíců.

„Velice nám vadí odpadky a exkrementy, které v dané lokalitě jsou skutečně v nadměrném množství. My to chápeme, protože tam není žádné zázemí, nikdo dosud nepodpořil třeba vznik toalet. Proto od začátku chceme, aby kromě parkoviště vzniklo i sociální zázemí pro turisty. To však orgány ochrany přírody nijak nezmiňují,“ vyzdvihl další přednosti záměru Fojt.

Peněz máte dost

Podle lesníků nyní bude záležet na tom, jak se k druhému odvolání postaví ministerstvo životního prostředí. To vloni případ vrátilo s tím, že inspekce musí změnit formulaci skutku. „Žádné nové skutky však ČIŽP nezveřejnila,“ upozornil Fojt.

„Rozhodnutí jsme odeslali kontrolované osobě. Vzhledem k tomu, že zatím není pravomocné, nemůžeme sdělovat podrobnosti,“ uvedla mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Lesníci se pozastavují nad tím, jak inspektoři stanovili výši pokuty. Podle zákona mohou uložit sankci od 100 tisíc do 5 milionů korun. Sumu 900 tisíc prý komentovali i tím, že Kolowrat dříve získal 90milionovou dotaci na opravy zámku.

„Uvádějí, že 900 tisíc proto není likvidační. Z toho nám vyplývá, že kdybychom byli aktivnější, opravili třeba i park a čerpali 150 milionů, tak by pokuta mohla být i vyšší,“ vysvětlil Martin Fojt.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo vloni o odvolání rozhodovalo tři měsíce, dá se předpokládat, že alespoň provizorní parkoviště do příští zimy nevznikne. Dokud nebude věc uzavřená, Kolowratové své pozemky nedají k dispozici. Pokud s odvoláním neuspějí, chtějí se obrátit na soud.

Poškodili lesníci přírodu?

Celý případ se točí kolem otázky, zda lesníci vytrháváním pařezů a odhrnutím hrabanky na stranu poškodili přírodu či nikoliv. Inspekce tvrdí, že terénní úpravy životní prostředí v lesích ohrozily. S tím však nesouhlasí ani Městský úřad v Dobrušce, který je místně příslušným orgánem ochrany lesů. Podle jeho vyjádření, které je součástí spisu, je vzhledem k plánované stavbě parkoviště posuzování půdního povrchu irelevantní.

Se závěry inspekce nesouhlasí ani lesníci. Podle nich zatím není rozhodnuto, jestli na ploše bude parkoviště, či nový les. Shrnutí hrabanky se však v některých případech používá, aby se mladé sazenice lépe uchytily.

„Hrabanka se v teplém počasí rychle vysušuje. Při narušení povrchu se tak sazenice lépe dostanou k půdní vlhkosti. Úprava plochy nám také umožní strojovou výsadbu, při níž bude dodržen spon sazenic a nebudou nám překážet pařezy,“ vysvětluje výhody zvoleného způsobu Fojt.

3. ledna 2025

Lesníci do protokolu uvedli, že při těžbě objevili mělký půdní kryt a v podloží navezenou suť z doby výstavby opevnění. Proto přistoupili k rekultivaci terénu. Terénní valy podle nich naopak vylepšily biotop pro nižší formy fauny a rozrušení podloží zlepšilo celkové půdní podmínky.

Podle inspekce si měli lesníci nejprve požádat o odejmutí lesní ochrany plnění funkce lesa. To Kolowrat rozporuje, protože podle něj dosud nešlo o stavební práce na budování parkoviště. O odejmutí ochrany by rozhodoval úřad v Dobrušce, avšak potřeboval by souhlas CHKO. O ten sice lesníci požádali, ale později kvůli tomu, že ochranáři chtěli předložit projektovou dokumentaci budoucího parkoviště, žádost stáhli.

„Ta v té době ještě nebyla dokončená a chyběla také EIA, proto jsme souhlasili jen s vyjmutím plochy tisíc metrů čtverečních nebo o 45 míst, což pan Kolowrat odmítl. V tuto chvíli už dokumentaci i EIA máme, proto bychom souhlas mohli vydat,“ říká vedoucí Správy CHKO Orlické hory David Rešl.

Také úřad v Dobrušce ve vyjádření pro inspekci uvedl, že neexistuje důvod, proč souhlas nevydat.

Kolowrat kvůli klučení pařezů a terénním úpravám už dříve dostal pokutu od ochranářů z CHKO Orlické hory, protože si nezajistil výjimku k použití intenzivních technologií ve II. zóně CHKO. Pochybení uznal a částku zaplatil. V odvolání proti druhé pokutě namítal, že nelze sankcionovat jedno pochybení dvakrát. To uznalo i ministerstvo, které po inspekci žádalo novou formulaci přestupku. Spis od prosince ležel na inspektorátu v Hradci Králové.

Bez pozemků parkoviště nebude

Bez pozemků Jana Kolowrata Krakowského není možné parkoviště podle současné dokumentace postavit. Projekt s kolowratskými pozemky počítá. Parkoviště je na nich zaneseno i v územním plánu obce Deštné v Orlických horách. Vzniknout tam má 170 z celkových 250 parkovacích míst. Stávajících 80 parkovacích míst by se mělo přesunout na sousední pozemek obce a současné parkoviště se má proměnit v točnu a stání pro linkové autobusy.

„Byli bychom na stejné kapacitě jako teď. Projekt od začátku počítá s pozemky pana Kolowrata. Dokud to nebude vyřešené, nedostaneme ani stavební povolení,“ varovala už dříve starostka Deštného Simona Vlková (Žijeme pro Deštné).

Záměr postavit v sedle pod Šerlichem parkoviště pro 250 aut získalo loni v srpnu kladné stanovisko k vlivu na životní prostředí (EIA) a obec Deštné v Orlických horách má hotovou projektovou dokumentaci. Mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká ovšem odmítá, že by příprava závisela na ukončení správního řízení proti majiteli pozemku. Kolowrat podle ní může požádat o prodloužení termínu pro zalesnění nebo o odejmutí ochrany lesa i před pravomocným rozhodnutím.

„Kontrola ani následné správní řízení ze strany ČIŽP nebránilo ani nebrání kontrolované osobě obstarat si potřebný souhlas či jiná další potřebná povolení a v projektu pokračovat již v souladu se zákonem,“ uvedla mluvčí.