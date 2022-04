Svérázné řešení parkování v Hradci, čáry nastříkali na rozbitý asfalt i hlínu

Rozbitý asfalt, bílé pruhy nastříkané na kamenech i na holé hlíně. Obyvatelé Říční ulice v centru Hradce Králové nevěřícně kroutí hlavou nad úpravou parkovacích míst, která dostala nový nástřik.

„Myslím, že je to trochu postavené na hlavu, protože tady se přišlo o půlku parkovacích míst. A zrovna v době, kdy každá domácnost má minimálně jedno auto. U tohoto velkého paneláku je to trochu krok vedle,“ míní Helena Kočí, která bydlí v panelovém domě v Říční ulici.

Jde přitom v podstatě o malicherný spor. Hradec Králové před několika dny nechal nově nastříkat podélná parkovací místa na širokém chodníku poblíž bytového domu stojícího za řekou proti obchodní zóně OBI. Jenže samotný chodník si už před lety říkal o opravu, jsou na něm vydrolené kusy asfaltu, kameny a hlína. To však dělníkům nevadilo.

„Když jsem to viděl z balkonu, myslel jsem, že se bude konat nějaká oprava, ale potom přijelo auto s barvami a stříkali to. Říkal jsem si, že to nemohou myslet vážně. Když jsem pak k tomu přišel, byly tam normálně kousky, které lze odkopnout,“ říká Michal Dolgopolov, který na bizarní úpravu upozornil na sociální síti. Pod jeho příspěvkem se ihned strhla bouřlivá diskuse.

„Nedalo mi to, musel jsem to vyfotit a dát alespoň na Facebook, ať se lidé podívají. Když vidíte, že tam není ani beton, jen kousky asfaltu a hlína nastříkaná i s kamínky, to mi hlava nebere,“ pokračuje.

Důležité je parkování

Radnice se brání, že jen chtěla vyřešit potíže s parkováním v lokalitě. Náměstek primátora Pavel Marek (za ANO) připustil, že výsledek vypadá podivně, kompletní oprava však teď není na pořadu dne.

„Jedna věc jsou opravy a druhá řešení parkovací situace v Hradci Králové. Město na tom v současné době není nejlépe, musíme šetřit a dobře vynakládat finanční prostředky. V této lokalitě se čeká na nový územní plán, který počítá se změnou využití pozemků v okolních fabrikách. K opravám proto chceme přistoupit až poté, co investoři v této lokalitě najdou nové záměry a bude jasné, jaké úpravy tam budou třeba,“ vysvětluje Marek.

Nový územní plán ovšem Hradec Králové připravuje už od roku 2009 a práce nejspíš potrvají ještě několik let.

„Právě proto jsme nechtěli čekat, než k tomuto dojde. Tento chodník není prioritní ani pro KMS (komisi místní samosprávy), ani pro občany. Rozhodli jsme se tam zřídit parkovací místa, která řeší větší problém, a tím je legální parkování. Jako parkoviště je to podle nás dostatečné, vždyť ve spoustě lokalit v Hradci občané parkují na daleko horších místech,“ hájí kroky města Pavel Marek.

Podle Dolgopolova je však úspora na pár metrech čtverečních, kde jsou výmoly, úsměvná. Obzvlášť v situaci, kdy jen o pár stovek metrů dál u Aldisu vzniká mezi dvěma mosty lávka pro pěší za astronomických 161,8 milionu korun.

„Na lávku, která není úplně důležitá, peníze jsou, ale tady na opravu? Nevím, kolik by to stálo, ale bude to jen zlomek,“ srovnává.

Lidé stojí kolmo dál

Argumentace města u místních příliš neobstála. Podélná parkovací stání totiž v lokalitě byla i doposud, a tak k žádnému navýšení míst nedošlo. Řidiči naopak na širokém chodníku raději parkovali kolmo, aby se do ulice vešlo více aut. To nyní vodorovné značky prakticky zakazují, ale některá auta tam stojí kolmo dál.

„Tady se vždycky parkovalo kolmo. Vůbec nechápu, kdo přišel na tento nápad. Samospráva se dozvěděla, že to bylo údajně kvůli tomu, že na sběrný dvůr jezdí velká auta. Ale zrovna tady je ta cesta široká, takže by to nemělo takový vliv. Navíc ta místa jsou stejně na kraji kolmého stání, takže se vlastně vůbec žádné místo neušetřilo,“ upozorňuje Helena Kočí.

„Všechno podléhá dopravnímu posouzení a vyjádření policie, odboru dopravy a tak dále. Neříkáme, že v budoucnu nemůže dojít k velké změně. Zda po dokončení územního plánu dojde v celé lokalitě k úpravě včetně vykreslení parkování v jiném směru, to se teprve uvidí,“ reaguje Marek.