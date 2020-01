Hradec chce vyměnit dočasné parkoviště za ubytovnu, již vlastní špitál

Vedení města otevřelo před pěti dny provizorní parkoviště pro 205 aut a má s ní velké plány.

Město získalo plochu v podstatě zadarmo díky loňské dohodě s developerskou společností CTP, které po patnáctimilionovém daru umožnilo dobudování načerno rozestavěných hal.

Teď by město chtělo vyměnit pozemek s provizorním parkovištěm za někdejší ubytovnu sester v ulici Jana Masaryka na Moravském Předměstí. Součástí transakce by se měly stát i pozemky v bezprostředním sousedství nemocnice.

Hradec by tímto obchodem zabil dvě mouchy jednou ranou: získal by více než sto bytů a současně by zabránil riziku dražby a hrozbě proměny opuštěného paneláku na noclehárnu zahraničních dělníků.

„Jednáme a budeme jednat i dál. Myslím, že pro město by to bylo extrémně výhodné,“ říká hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Jsou dva důvody, proč do té směny chceme jít: je to možnost získat ubytování například pro sociálně slabé, například pro matky s dětmi, které si rozhodně zaslouží slušný standard bydlení, a tedy nikoli pro nepřizpůsobivé. Mohly by tam být i startovací byty. Když jsem byl mladý, dal bych cokoli za 20 metrů čtverečných, kde bych mohl s manželkou bydlet. Druhý důvod je ten, aby ubytovna nebyla zneužita k podnikání s chudobou anebo nesloužila pro několik stovek lidí, kteří by se tam střídali na postelích,“ tvrdí primátor.

Nemocnice se směnou souhlasí. Záleží na ministerstvu

Dobrou zprávou pro město je, že otevřená jednáním je i fakultní nemocnice. Ta bývalou ubytovnu uzavřela už před pěti lety a jako nepotřebnou předala zřizovateli, tedy ministerstvu zdravotnictví. Dům je majetkem státu, údajně má asi deset zájemců, kteří by se k němu mohli dostat přes eventuální dražbu pořádanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Již jsme tu měli zástupce ministerstva, sešli jsme se i s panem primátorem a vyjádřili jednoznačnou podporu, aby ubytovnu mohlo dostat město. Technická stránka převodu je však poměrně složitá, proto jednou z verzí je možnost majetkové výměny. Budeme se snažit najít cestu, jak by to šlo vyřešit, protože je to v zájmu města i nás,“ upozorňuje ředitel fakultní nemocnice Vladimír Palička.

V dražbě už ostatně v roce 2018 skončila jiná bývalá nemocniční ubytovna v Hradecké ulici. Velmi podobná osmipatrová budova, kde jsou nové byty, se prodala za 44 milionů korun, dražby se zúčastnilo pět zájemců a nejnižší podání znělo 30,5 milionu korun.

Prázdný dům vzbudil obavy

O osud ubytovny v ulici Jana Masaryka se obávají obyvatelé Moravského Předměstí, podle nichž by se z objektu mohla stát noclehárna se všemi problémy, které se zařízeními tohoto typu v jiných městech mají. Strach mají z nárůstu kriminality, hluku i ze znehodnocení cen bytů.

Radnice by problém chtěla uzavřít do konce roku. Podle představ města by tu mohlo být 130 lůžek se sociálními a startovacími byty pro mladé. Náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO) zmínila, že město by ubytovnu přizpůsobilo tomu, jaké by na její rekonstrukci šly sehnat dotace. Nejdříve však panelák musí získat a součástí dohody s nemocnicí by mohla být vícesměna.

„Musíme hledat cestu, aby to bylo cenově vyvážené. Například my máme některé pozemky, které jsou v těsné návaznosti na křižovatku Mileta a nepotřebujeme je, protože nejsou přínosem. Na rozdíl od jiných pozemků v majetku města. Jednáme i o směně pozemků a dalších vstřícných krocích,“ konstatuje Palička.

I 205 míst je důvod k oslavě. Parkovací dům ale plánují

Nedávné otevření parkoviště pro 205 aut je pro město důležité nejen kvůli případné směně. Přestože nemocnice podle ředitele potřebuje asi 2,5 tisíce parkovacích míst, i pouhých 205 na ploše z panelů a roštů vysypaných kamením je důvodem k oslavě.

Přímo v areálu nemocnice je 850 parkovacích míst, dalších 470 poskytují parkoviště kolem ní, stovky řidičů však parkují nelegálně v zeleni na břehu Labe.

„Když jsem nastupoval do funkce, říkal jsem, že kromě medicínských problémů je tím největším parkování a také, že se to budu snažit řešit,“ upozorňuje Palička.

„Léta to trvalo bez realizační odezvy, až v posledním roce se nám podařilo dosáhnout toho, že město udělalo velmi vstřícný krok a aspoň provizorně nám pomohlo s výstavbou parkoviště na ploše, která je bohužel limitovaná výstavbou křižovatky Mileta, takže to nemohlo být větší. Přesto je to pomoc. Zkrátka, kde není nic, i málo je mnoho,“ tvrdí Palička.

„I když o stavbě mluvíme jako o dočasné, může na určitou dobu pomoct řešit parkování u fakultní nemocnice. Je to jen 205 míst, ale moře je z kapek a buďme rádi, že máme aspoň to a můžeme pracovat na dalším. Snad jsme nemocnici aspoň trochu vytrhli trn z paty,“ doufá primátor Hrabálek.

Podle něj bude nové parkoviště zatím zdarma, ale už se řeší instalace závor i režim zpoplatnění: „Nikoli proto, abychom na tom vydělávali, ale aby se stalo parkovištěm pro pacienty a zaměstnance a nestalo se parkovištěm záchytným pro lidi přijíždějící za prací.“

Město plánuje u nemocnice parkovací dům. Jeho výstavba však záleží na tom, jak rychle se podaří vybudovat křižovatku Mileta na silničním okruhu.

„Věřím, že tohle provizorium bude provizoriem. V roce 2010 tady měl stát parkovací dům pro 825 automobilů. To by bylo lepší a doufám, že se to někdy podaří zrealizovat,“ říká projektant dočasné parkovací plochy František Křelina.