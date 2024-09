Hradec chce zpět správu parkování, čeká se na stavbu posledních garáží

Hradec věří, že poplatky za parkování vyřeší automobilové mrzení na sídlištích. Pak už bude jen čekat, až vytoužený severní obchvat odvede podstatnou část dopravy z města. Je to ideální scénář. Realita však zatím drhne.

Už brzo se uskuteční jednání, která zodpovědí otázku, zda ISP bude ochotná prodat a předat parkování radnici, nebo se vzdá jen určitého podílu ze svého monopolu. Případně zda obě strany budou schopné provozovat vlastní parkovací živnosti na jednom pískovišti.

Rožberk má zpoždění

Nejdřív ze všeho musí vyrůst dům Rožberk pojmenovaný podle kopce, který byl v 18. století kvůli stavbě vojenské pevnosti rozebrán. Až firma parkovací dům s 284 místy dokončí, splní slib postavit v Hradci Králové za peníze vybrané z parkování nejméně tisíc parkovacích míst. Projekt je však ve skluzu, budovat se mělo v loňském roce.

Na místě stávajícího parkoviště v Jižní ulici se ještě nekoplo do země, ale rada města nedávno stavbu schválila. Jestliže ji neočekávaně neshodí zastupitelstvo, první řidiči by ve zpoplatněném domě měli zaparkovat už v příštím roce. Součástí objektu by měly být čtyři nabíječky pro elektromobily a kolárna pro 21 strojů. Rožberk je na Slezském Předměstí potřeba, ač někteří místní mají jiný názor.

„Je to další zhuštění zástavby v betonové džungli. Navíc si myslím, že parkování by na Slezském šlo řešit jiným způsobem,“ míní třeba Jana Vítková z Jižní ulice.

Především kvůli poliklinice je parkování na hradeckém předměstí o nervy. Parkoviště v Jižní ulici je od rána plné, a tak desítky řidičů podstupují okružní jízdy po okolí a nakonec často auto odstaví v kalužích a bahně někde na kraji silnice. Rožberk by tento nápor měl vyřešit.

„Je to dlouhodobě plánovaná investiční aktivita společnosti ISP. Už se mělo stavět, ale stavebník se musel vyrovnat s připomínkami účastníků stavebního řízení, tedy sousedů,“ sdělil náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS).

„Rada města schválila, že mezi městem a společností ISP bude uzavřena smlouva o právu stavby. Jakmile to projde zastupitelstvem, smlouva bude uzavřena a pak bude možné jít cestou samotné stavby,“ uvedl náměstek primátorky pro správu majetku Pavel Vrbický (Piráti).

„Stavba by měla trvat rok až rok a půl. Do 18 měsíců by měl být dům připraven k provozu. Tedy pokud nebudou připomínky nebo se tam nenajdou nějaké archeologické nálezy,“ upozornil Jiří Holubec, jednatel společnosti ISP, jež zatím poslední parkovací dům s 284 místy otevřela v červnu 2019 v Gayerových kasárnách. V roce 2009 dokončila garáže Katschnerka s 500 místy. Až otevře Rožberk, splní závazek postavit v Hradci Králové nejméně tisíc míst.

ISP vs. město: vyjasňování pozic

Kritizovaná třicetiletá koncesní smlouva má pozbýt platnosti až v roce 2036. Hradec chce přesto brzy vyvolat jednání s cílem zmapovat, zda by ISP souhlasila s její revizí. O tuto věc se naposledy před deseti lety pokusil tehdejší primátor Zdeněk Fink (HDK). Jenže jeho plán odkupu 51procentního podílu v ISP za 53 milionů korun narazil už na radě města a do zastupitelstva se ani nedostal. Jak se zdá, nyní je vedení města jednotnější. V září se obě strany sejdou, aby si vyjasnily pozice.

Ale nehledě na to město už delší dobu signalizuje, že bude nutné přepracovat některé dodatky ve smlouvě. Nebránilo by se ani koupi podílu ve společnosti ISP, aby mělo větší kontrolu.

Poplatky za parkování vybírá v Hradci Králové společnost ISP. (7. července 2009)

„Chceme si probrat různé varianty. Zatím netušíme, jaké jsou finanční představy ISP, a samozřejmě nemůžeme říct ani naše, každopádně do případné finanční transakce vstupují nejen majetek společnosti, ale i know-how nebo ušlý zisk. Také ISP jistě bude chtít od nás slyšet, jaké pokračování se před nimi rýsuje, tedy jestli nám jde o jejich úplné odříznutí od parkování, nebo zda s nimi či vedle nich budeme spolupracovat. Variant je několik, včetně té, že bychom převzali celou společnost ISP. To ale záleží na přístupu firmy a jak vysoké by bylo odstupné,“ upozornil Miroslav Hloušek.

Automaty na sídlištích

„Byla velká strategická chyba, že se podíl ISP svého času nepodařilo odkoupit, protože to v tehdejší koalici někdo shodil. Byla to opravdu historická možnost. I pro nás je to stále téma, je však otázkou, jaké by byly podmínky. Připravujeme systém parkování mimo zónu ISP, takže se přímo nabízí o tom přemýšlet,“ připomněla Pavlína Springerová (HDK).

Narážela na to, že se Hradec připravuje rozšířit placené parkovací zóny na sídliště, kam se přelily problémy už před lety a kde se situace stále zhoršuje. Placené stání se může stát novinkou, ač nepopulární, na Slezském, Pražském a Moravském Předměstí, v Kuklenách i v Malšovicích.

„Pro nás je to zásadní věc. Pokud chceme rozšířit placená parkovací stání mimo zónu ISP, musíme vědět, jakou to bude mít návaznost. Kdybychom to řešili sami, museli bychom dbát na cenovou politiku, aby na hranicích obou zón nebyly nějaké nelogičnosti, které by z jedné strany vyháněly auta do té druhé,“ řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy.