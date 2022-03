Opočno ukáže koberce skrz skleněnou lávku, Kuks zase unikátní obraz

Kvůli rostoucím cenám elektřiny i služeb vstupné zdražilo, někde i o desítky korun. Naopak levnější budou vstupenky pro děti a mládež do 24 let. Ukrajinští uprchlíci mají do všech objektů spravovaných Národním památkovým ústavem vstup zdarma.

Nejvíc změn čeká návštěvníky ve státním zámku Opočno, který má za sebou největší úpravy expozic v historii. Dotkly se všech 40 místností.

„Na původních háčcích visí dvanáct obrazů, jinak je všechno předělané. Poslední reinstalace se uskutečnila na přelomu 70. a 80. let a expozice už neodpovídaly dnešnímu přístupu. Zároveň slavíme sté výročí zpřístupnění zámku,“ vysvětlil kastelán Tomáš Kořínek.

V prvním patře jsou velkolepé sbírky z afrických cest Josefa II. Colloredo-Mannsfelda nebo soukromé pokoje knížete a jeho dvou manželek. Součástí okruhu jsou obrazárny a knihovna.

Velkou novinku nabídne prohlídka reprezentačního salonu. Po původních kobercích vede 15 metrů dlouhá skleněná lávka. „Takovéto řešení není nikde jinde v republice, inspirovali jsme se v Dánsku,“ poznamenal kastelán.

Druhá trasa, jež se otevře 14. dubna, prochází druhým patrem zámku. „Dosud byly přístupné tři místnosti, nově jich přibylo dalších sedmnáct,“ uvedl Tomáš Kořínek.

V polovině dubna se na zámku uskuteční velikonoční výstava, k vidění bude více než 2 500 kraslic. V květnu se otevřou běžně nepřístupné stříbrnice a bývalá zámecká kuchyně. Plné vstupné zdražilo o čtvrtinu, místo 150 návštěvníci zaplatí 200 korun. V dubnu bude zámek přístupný jen o víkendech, od května každý den kromě pondělí.

Příběh obrazu na Kuksu

Už v pátek se otevře barokní hospitál v Kuksu. Památkáři se v zimě soustředili na doplnění prohlídkových okruhů. V únoru se na Kuks po 30 let vrátil obraz pařížského malíře Nicolase de Largillierreho z roku 1719, který zachycuje mladého šlechtice Jana Michaela Šporka. V roce 1991 ho neznámý pachatel ukradl.

„Obraz nejenže má zajímavý příběh, ale i vysokou uměleckou hodnotu, již pozná i laik. Nicolase de Largillierre byl ve své době významným portrétistou,pracoval i pro rodinu francouzského krále Ludvíka XIV.,“ sdělil kukský kastelán Libor Švec.

Další novinkou je osvětlení hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice a čtyři zrestaurované procesní lampy. V létě se na ohradní zeď před hospitál vrátí opravená faksimile Štědrosti. Restaurátoři pracují na dalších třech obrazech z cyklu ze života sv. Jana z Boha.

„Hlavním tahákem bude letní kulturní sezona, zvýšili jsme počet akcí na nádvoří, ať už jde o koncerty, muzikály nebo o divadelní představení,“ poznamenal Libor Švec. Vstupenka na základní okruh stojí 190 korun, o 30 více než loni. První akcí budou předposlední dubnový víkend zahradnické trhy. Kuks bude už od dubna otevřen denně kromě pondělí.

Babička s dětmi v Ratibořicích

Restaurované obrazy s podobiznami císaře Františka I. a jeho poslední manželky v životní velikosti a další mobiliář doplnily návštěvnické okruhy na zámku v Ratibořicích.

Restaurátorský zásah letos čeká ikonické sousoší Babička s dětmi, které patří mezi nejfotografovanější v zemi. Letos uplyne sto let od jeho instalování a odhalení. Za prohlídku celého zámku, včetně okruhu Doba vévodkyně Zaháňské, dospělí zaplatí 180 korun.

V Náchodě dva nové okruhy, které zámek představil už vloni, doplnily více než dvě stovky exponátů, především nádobí.

„Okruh Zámek za Piccolominiů je rozšířen o soukromou kapli jedné z majitelek Anny Viktorie a také o její rokokovou ložnici s nebesy,“ řekla kastelánka Iva Bártová. Druhý o zámku za Schaumburgů doplnily historické trezory s nejvýznamnějšími řády a vyznamenáními rodu Schaumburg-Lippe.

Novou výzdobu má velký sál, kde se konají svatební obřady. Na nádvoří bude stánek s občerstvením a posezením. Zcela novou akcí na náchodském zámku bude srpnová Schaumburská slavnost, která připomene 19. století. Dospělí za vstupenku na základní okruh zaplatí 170 korun proti loňským 140.

Poprvé do sklepa i na věž

Novou prohlídkovou trasu připravil také zámek v Hrádku u Nechanic, návštěvníci se na ni mohou vydat o letních prázdninách. Podívají se do sklepů a vystoupají na Hodinovou věž, která je dominantou novogotické památky. V určitých termínech jsou v plánu také dvouhodinové prohlídky běžně nepřístupných částí. Základní vstupné stojí 180 korun.

Návštěvnost východočeských památek v loňské sezoně byla kvůli covidovým opatřením nejhorší za poslední roky. Výpadek turistů zavinil opožděný start do sezony, omezení skupinových prohlídek a zrušení kulturních akcí. Největší propad zaznamenal ratibořický zámek, meziročně mu ubylo 18 tisíc návštěvníků. Roky před pandemií se tam návštěvnost pohybovala mezi 70 až 80 tisíci.

V černých číslech loni skončil pouze Hrádek u Nechanic, kukský hospitál přilákal stejný počet lidí jako rok předtím. Památkáři věří, že po dvou covidových letech se výletníci vrátí ve velkém.