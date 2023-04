Hrádek u Nechanic ukáže hodiny s orlicí i zrestaurovaný pokoj císařova bratra

Památkáři letos nebudou výrazněji zdražovat vstupné, pouze na Kuksu a v Náchodě stoupne základní cena o 10 korun. Naopak pro děti od 6 do 18 let se všude sjednotí vstup na 30 procentech základní ceny. Na Kuksu, v Náchodě a Opočně tak klesne o 20 korun, v Ratibořicích o 10 korun. Je to náhrada za zrušené rodinné vstupenky. Senioři platí 80 procent základní ceny, děti do 6 let mají vstup zdarma.