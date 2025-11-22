Jičínský tým pod vedením lékařky Petry Čížkové zorganizoval v říjnu osvětový Paliativní týden, aby bylo zřejmé, jaký je rozdíl mezi hospicovou a paliativní péčí.
„Hospicová péče se u nás rozvíjí od 90. let a pečuje o umírající. Může být v lůžkových hospicích nebo doma s podporou mobilních. Trvá týdny, někdy jenom dny. Paliativní týmy v nemocnici poskytují péči hospitalizovaným pacientům se závažnou, život limitující nemocí. Poskytujeme časnou paliativní péči, která může podporovat léčbu od okamžiku stanovení závažné diagnózy,“ popisuje Petra Čížková.
Cílem je snaha o zlepšení kvality života nemocného a jeho blízkých. „Díky zastoupení různých profesí v týmu je možné identifikovat a ovlivnit potřeby pacienta nejen fyzické, ale i psychické, sociální a spirituální. Poskytujeme paliativní péči také pacientům v terminálním stavu, jejich rodinám a následně i pozůstalým,“ říká.
Na žádost lékaře
Její tým nastupuje na žádost ošetřujícího lékaře. Podnět k vypsání žádanky může dát kdokoliv z ošetřujícího týmu, sestřička, pečovatelka, pacient či rodina. „Začínáme krátkým rozhovorem s ošetřujícím lékařem, sestřičkou, kteří o pacienta pečují a domlouváme se, v čem potřebují podporu,“ líčí. V paliativní péči se nevyhnou otázkám života a smrti.
|
Nemocnice v Jičíně otvírá nový pavilon, sídlí v něm onkologie i laboratoře
„Všichni víme, že jednou umřeme, ale žijeme, jako bychom byli nesmrtelní, a často máme pocit, že máme v životě na všechno ještě dost času. Díky své práci jsem si uvědomila, že smrt není tak strašidelná. Že častokrát jsou mnohem tíživější naše představy, které o ní máme. U umírajících vídám, že snáz se odchází těm, kdo naplnili svůj život, jsou spokojeni a vděčni za to, co prožili. A hlavně vnímám důležitost vztahů,“ říká Čížková.
Lékaři se snaží předcházet situacím, kdy jsou umírající převáženi na poslední chvíli na intenzivní lůžka v nemocnicích nebo doma resuscitováni záchrannou službou. Při dobře nastavené paliativní péči by k tomu podle týmu nemuselo docházet.
Dává to smysl
„Většina pacientů si nepřeje být v terminálním stavu převážena do nemocnice. Realita je ale přesně opačná. Často k nám do nemocnice přivážejí klienty domovů pro seniory, pacienty z LDN, kteří jsou na konci života. A my si samozřejmě klademe otázku, zda to pacientovi a jeho rodině dává smysl. Řešení podle mě spočívá právě v tom, že se nebudeme bát o smrti a umírání mluvit. Že si k pacientům se závažným, život limitujícím onemocněním a k jejich blízkým sedneme a pokud o to stojí, společně vytvoříme plán péče. Jsou to rozhovory náročné, ale nesmírně důležité a často pro všechny zúčastněné velmi obohacující,“ vysvětluje lékařka.
|
Do porodnice s vlastní asistentkou. Primář v Jičíně chce dát na přání žen
Takový plán může pomoci při náhlém zhoršení stavu. Příbuzní jsou poučeni, že při nepředvídatelné situaci mohou volat záchrannou službu. Volají, že mají doma paliativního pacienta, a prosí o pomoc o zaléčení doma:
„Moc bych si přála, aby co nejméně pacientů umíralo na akutních lůžkách, v rachotu a tempu nemocnice, ale také, abychom lidem, kteří umírají v nemocnici, zajistili důstojné a pokojné prostředí. Abychom my zdravotníci, kteří jsme nastaveni hlavně léčit a zachraňovat, dokázali nebrat umírání jako prohru, ale spíše s pokorou vnímali důležitost tohoto procesu pro pacienta i jeho blízké.“
Každý přináší svou odbornost
Paliativní tým dělá rozhovory s blízkými, pozvou si rodinu a povídají si. „Máme paní psycholožku, která poskytuje psychologickou podporu, a sociální pracovnici. Paliativní tým je složen z několika profesí, každá z nich přináší tu svou odbornost,“ poznamenává Čížková.
Paliativní péči se věnuje kvůli tomu, že při práci na interním oddělení vnímá narůstající počet pacientů s vážným onemocněním a cítí, že pouhá léčba je málo: „Paliativní pacienti a jejich blízcí mají mnohem víc otázek, obav, bolestí než jen bolest nemocného orgánu. A být tu pro ně, se všemi mými kolegy v týmu, kde každý dokážeme pečovat o jinou oblast, je něco, co mi dává obrovský smysl.“
Osvětové akce mají zvýšit povědomí o možnostech paliativní péče i o nově vzniklém týmu. Mají nabourávat tabu a obavy kolem nemocí, smrti a umírání: „Chápeme, že témata, která otevíráme, nejsou jednoduchá, a respektujeme, pokud o tom někdo nechce přemýšlet ani mluvit. Měla jsem velkou radost ze zapojení účastníků do workshopů. Všichni byli skvělí, vytvořili příjemnou atmosféru a povzbudila mě jejich slova, že by tyto workshopy doporučili všem svým kolegům.“