Muži po nehodě zahrabali falešné bankovky pod listí, v autě měli i plynovku

Nehoda se stala na Náchodsku blízko hranic s Polskem. Osobní vozidlo značky Toyota se tam srazilo se srnou a skončilo mimo silnici.

„Hlídka cestou na místo nahlášené události potkala muže, který jim šel naproti. Poté, co zastavili, jim vysvětlil, jak k nehodě došlo, že auto skončilo v příkopě a on se rozhodl vydat pro pomoc. Muž nasedl do policejního auta a policisté jej odvezli zpět k nehodě s tím, že věc společně vyřeší,“ popsala začátek nečekaného nálezu mluvčí policie Lucie Konečná.

Drogy, zbraň, padělky

Na místě nehody se již nikdo jiný nenacházel, ale muž policistům tvrdil, že nebyl tím, kdo ten večer řídil. Řidiče ovšem nechtěl prozradit. Policisté s ním provedli test na alkohol, který měl negativní výsledek. Test na požití jiných omamných látek však vyšel pozitivní na drogu amfetamin/metanfetamin.

Policisté zjistili, že auto bylo den předtím vypůjčeno z autopůjčovny. Při ohledání místa našli ve vozidle plynovou pistoli a tři padělané pětitisícovky pod sedadlem spolujezdce.

„Největší překvapení však nastalo ve chvíli, když policisté v rámci širšího ohledání místa dopravní nehody nalezli 117 kusů padělaných pětitisícových bankovek schovaných pod navršenou hromadou listí. Celkem byly tedy zajištěny padělané bankovky v celkové výši 600 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí policie.

Česká národní banka bankovky odborně posoudila a všechny je označila jako padělky se stupněm nebezpečnosti 4 - méně zdařilý.

„Dalším prověřováním věci se policistům podařilo zjistit totožnost i druhého muže z vozidla. Oba pak byli následně obviněni z trestného činu padělání a pozměnění peněz, za který jim hrozí až pět let odnětí svobody,“ dodala mluvčí náchodské policie.