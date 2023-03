Ostudná místa Hradce Králové: socialistická Hvězda a Benešův bulvár straší dál

1 Benešovku látají alespoň provizorně

Největší pozornost dlouhodobě přitahuje rozpadající se Benešova třída na Moravském Předměstí, která si počtem obyvatel nezadá s menším okresním městem. Letos to bude devět let, kdy skončila první část její revitalizace. Na pokračování však obyvatelé čekají marně. Pohledu na někdejší chloubu socialistického urbanismu jistě nepřidá, že některé chodníky, rampy a schodiště jsou už roky zavřené.

Když bylo zřejmé, že další etapa revitalizace nezačne dříve jak v roce 2026, prosadili zastupitelé do rozpočtu loni alespoň 10 milionů korun na zalátání těch největších průšvihů. Městské technické služby za ně opravily některá rozpadlá schodiště nebo havarijní zábradlí.

„Předali jsme jim soupis asi 25 bodů, což z velké části opravdu splnili. Musím říct, že s panem ředitelem je špičková spolupráce. Opravily se lavičky, dlažba na chodnících, díry na autobusových zálivech,“ kvituje určité zlepšení místopředsedkyně komise místní samosprávy Zuzana Benešová.

Méně optimistický je pohled na hlavní prioritu místních – na lávku zavřenou přes deset let u zastávky Kozlovka, kterou má nahradit nová konstrukce. Ta měla vyrůst nejprve předloni, pak loni. Tehdejší radnice na ni loni v červnu získala pravomocné stavební povolení, jenže do voleb nestihla vypsat soutěž na zhotovitele. Tendr se rozjel až letos v lednu.

„Snad se to letos konečně udělá. Doufám, že priorita to nebude do roku 2030,“ glosuje průtahy Benešová a odkazuje na zatékání do „nových“ garáží, které radnice taktéž chtěla vyřešit už loni.

2 Snahu soukromníka zhatilo chátrající okolí

Ještě větší průšvih než na Benešově třídě vybublává na sousedním sídlišti, jehož centrem je socialistické nákupní středisko Hvězda. Zatímco na Benešově třídě jsou patrny alespoň snahy o dílčí opravy, Hvězda jako by zamrzla.

Pro ostudu bývala už před lety, ale teď je rozpadající se areál terčem vandalů a sprejerů. Naději mu tenkrát přinesla investice podnikatele Martina Kubíka, který nad svou prodejnou vybudoval obchodní pasáž, jenže nájemci brzy odešli a vandalové zkázu dokonali.

„Ukázalo se, že řešení nespočívá jen v rekonstrukci interiérů, ale hlavní problém byl, jak vypadá okolí, přístupové rampy a lávky, kterými se do patra vstupuje,“ vysvětlil neúspěch obchodní pasáže už dříve zástupce společnosti Kubík Aleš Velc.

Firma proto skoupila většinu budov v areálu a přišla s razantní změnou projektu spočívající ve vzniku dvou vysokých bytových domů s obchody v přízemí. Na nezbytných úpravách okolí se má podílet i radnice, avšak firma jí připraví projekt „v mašličkách“. Jak se záměrem zamávají nedávné změny na realitním trhu, zatím není patrné.

3 Velké náměstí jako memento neschopnosti

V kontextu Hvězdy nebo Benešovy třídy se zdá být Velké náměstí jako malý edém. Historickému centru z nejhoršího pomohlo provizorní „zaflikování“ z roku 2018. Tehdy radnice usoudila, že celková revitalizace ještě pár let počká, a nechala opravit nerovnosti na chodnících a nově zcela vyasfaltovat centrální parkovací plochu.

Odhady z roku 2020, že práce alespoň na první etapě rekonstrukce konečně začnou o rok později, se s odstupem tří let zdají spíše úsměvné. Jak bývá v Hradci tradicí, vina se svaluje na bývalé vedení města.

„Naše rodina na Velkém náměstí žije a vím, jaká ta komunikace byla. Dostali jsme dva dopisy, další jednání v podstatě žádné, žádná snaha něco vyřešit. Považuji to za skandální nečinnost,“ nešetřila ještě před pár měsíci kritikou nová primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Současné vedení radnice proto v programovém prohlášení raději deklarovalo jen přiblížení rekonstrukce. Je totiž jisté, že ani v tomto funkčním období se kopat nezačne.

„Když se vše podaří vykomunikovat, stavební povolení budeme mít nejdřív za dva až tři roky a začátek výstavby za čtyři. Není reálné, že by to dodělalo nové vedení města. Dá se to však připravit a i to bude úspěch,“ konstatoval už dříve radní Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

4 Skutečnou ostudou jsou rozpadlé terasy

Jestliže stav velkého náměstí oko laskavého návštěvníka snad přehlédne, o Severních terasách jen pár kroků odtud to lze říct jen stěží. Všudypřítomné ploty zabraňující vstupu a panely, které podpírají schodiště pod Kavčím pláckem, nenechají nikoho na pochybách, že terasy jsou v havarijním stavu. Na vině je prosakující podzemní voda z historického centra i léta neudržované drenáže.

Že je jen otázkou času, než se někde sesune zemina, říkají geologové už od pádu zdi u Adalbertina před 12 lety. Nejkřiklavější místo pod Kavčím pláckem je téměř naproti magistrátu a vystavuje tak politikům jasnou vizitku. Odhad nákladů se za léta hradecké nečinnosti zvedl z 80 na 200 milionů korun. Nadějí je nyní nová politická krev na radnici.

Investiční náměstek Lukáš Řádek (TOP 09) se netají ambicí s terasami do čtyř let pohnout.

„Dokončena je dokumentace pro územní řízení i pro stavební povolení, máme i územní rozhodnutí. Kdybychom měli peníze, dokončíme dokumentaci pro provedení stavby a hned ji můžeme realizovat. Jenže náklady na oba projekty dosahují více než sto milionů korun a aniž by většina byla kryta z dotace, si to nemůžeme dovolit,“ přiznává náměstek.

5 Místo lukrativní adresy ráj bezdomovců

Mimo kompetence města stojí další hradecká ostuda, takzvaný „holubí dům“. Hanlivé označení si vysloužila budova někdejší celnice mezi vlakovým nádražím a autobusovým terminálem, kterou obývají bezdomovci.

Jde přitom o velmi lukrativní adresu, kde chtěl majitel areálu postavit komerční centrum. Jenže ho předběhl nedaleký Aupark a z budovy se stal squat. Už v roce 2019 radnice s majitelem jednala o zabezpečení objektu, avšak k tomu nikdy nedošlo.

„Majitel nám osobně slíbil, že tu situaci bude řešit, ale za ty roky se tam nic nestalo,“ potvrdil někdejší náměstek primátora pro sociální oblast Martin Hanousek (Zelení), který se problémem zabýval.

Nyní radnice s majitelem jedná znovu. Situace se však nemění, areál je na prodej. Mohl by tam být postaven objekt s kancelářemi a obchody. Samo město však o něj zájem nemá.