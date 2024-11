Oslavy 800 let vyjdou na 60 milionů. Hradec přiveze i hvězdy, jména tají

S oslavami se pojí obrovská očekávání včetně slávy po celé republice a přílivu turistů. Vizuální styl však už způsobil velký poprask. Motto bude Hradec jsou Králové a Královny už 800 let.

Zklamaný by byl ten, který očekával, že Hradec své osmistovce ušije program na míru. Na některých akcích jako by se Hradec rozhodl parazitovat, když se sice konají každoročně, ale o to více se hodí do programového balíčku.

Jubileum tak bude Hradec propagovat na festivalech Rock For People, Jazz jde městem, divadelních Regionech i na tradičních jednodenních akcích typu Slavnosti královny Elišky.

Sheeran byl jen začátek

Na druhou stranu však město ve středu představilo i úplně nové „gratulanty“, tedy akce, které by se prý mohly pravidelně vracet.

Může to být například pětidenní festival horkovzdušných balonů 80 balonů nad Hradcem Králové, festival Lets busk!, SkateSound na Masarykově náměstí, Gočárův běh Hradec Králové – Pardubice, Open air koncert Filharmonie Hradec Králové či Léto v parku.

A právě poslední akce vzbuzuje opravdu velké naděje, tedy alespoň pro hudební fanoušky. Pořadatelé Rock for People totiž nechtějí zůstat jen u loňských dvou koncertů megahvězdy Eda Sheerana a ve svém Parku 360 jsou údajně v roce 2025 připraveni přichystat další nejméně tři koncerty pro desetitisíce lidí.

„Možná to budou ještě větší jména než Ed Sheeran. Některá už znám, ale nemůžu o nich mluvit,“ řekla Ilona Dvořáková (nez.), náměstkyně primátorky pro oblast kultury.

Výjimečná bude rovněž výstava historických artefaktů Poklady Královen, která se v muzeu otevře jen od 27. května do 15. června. Bude tu i listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1225, která se poprvé zmiňuje o Hradci Králové jako o městě. Kromě dalších listin, klenotů nebo příborů bude ojediněle k vidění i pás, který své poslední čtvrté manželce Alžbětě Pomořanské věnoval král Karel IV.

O Hradci Králové také točí čtyřdílný dokument držitel čtyř Českých lvů Jan Macola. První kapitola se představí už 1. ledna při tradičním novoročním vítání nazvaném První den spolu. Ohňostroj je sice definitivně hradeckou minulostí, ale kromě multimediální a světelné show na Velkém náměstí vystoupí řada profesionálních hudebníků a zakončení obstará show Vivaldiano Michala Dvořáka z kapely Lucie. A právě oslavy nového roku celoroční program odstartují.

„Jsem přesvědčená, že rytmus osmistovkových oslav nezanechá jen jednu celoroční čáru v dějinách, ale jedinečnou a dlouhověkou stopu v kulturní historii města,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Parodie, nebo únik z maloměšťáctví?

Poněkud hořkou předehrou středečního představení vizuálního stylu a programu na staré radnici bylo pro koalici úterní opoziční „grilování“ při jednání zastupitelů.

Opozice program a zvlášť pak grafický styl hradecké osmistovky unisono odsoudila. Město již v březnu představilo nové logo a vizuální styl. Studio superlative.works pro Hradec Králové navrhlo novou značku – verzálku G s geometricky zjednodušenou svatováclavskou korunou.

7. března 2024

A právě symbol korunek a například i chystané obří billboardy s okorunkovanými hradeckými osobnostmi i běžnými lidmi vydráždil zastupitele opozice.

„Byli jsme v šoku. Říkal jsem, že se obávám, že grafická stránka bude velmi umělecká a bude míjet běžnou populaci. To, co jsme viděli, však vysoce předčilo moje očekávání. Je to mnohonásobně horší, než jsem se obával, a na mě to působí jako parodie. Pokud oslavy budou mít tuto grafiku, zcela jistě budou nepřehlédnutelné. Fotky s korunkami vypadají jako tablo ze školky. A motto, že jsme všichni králové a královny a všichni jsme si rovni, to je také jako pohádka. To snad nemůžete myslet vážně, že něco takového vypustíte z pusy a řeknete to vážně do zastupitelstva jako vizi oslav. Za mě je to děs běs,“ prohlásil Denis Doksanský (ANO).

Primátorka se nebránila, ale rovnou útočila. „Možná jsem nesmírně ráda, že u vedení nejsi ty, Denisi. Nechtěla bych tu mít koncert Michala Davida, Ilony Csákové a velkých hvězd českého nebe. Chci, aby tu byla kvalitní kultura, která může být i mainstreamová. Osmistovka má být pro všechny. Z toho, co jste říkali, cítím takové upocené maloměšťáctví, které je něčím, z čeho bych ráda vybředla.“