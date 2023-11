V Orlickém Záhoří kvapem dokončují lanovku, spustit ji chtějí do Vánoc

Sloupy repasované švýcarské lanovky už stojí, v zemi je natažená veškerá kabeláž a na téměř 1,5kilometrové sjezdovce jsou v pohotovosti sněžná děla. Aby se do začátku sezony vše stihlo, pracuje se hned na několika místech skiareálu.

„Chceme to letos dostavět, spustit provoz a začít sezonu. Nejspíš to bude v režimu zkušebního provozu, protože tady vše budujeme od nuly a musíme to nejdříve vyzkoušet,“ míní starosta Orlického Záhoří a hlavní hybatel dění Vojtěch Špinler.

„Na mně to ale nestojí. Za tím je obrovská práce všech zastupitelů. Támhle je místostarosta, který právě připojuje k jeřábu čistírnu odpadních vod,“ ukazuje starosta na muže ve svítivé bundě. Postáváme na parkovišti u běžkařského okruhu, těsně vedle stojí spodní stanice lanovky.

Místostarosta gestikuluje, že na prohození pár slov nemá čas. Jeden ze dvou velkých lodních kontejnerů, v nichž bude technologie čistírny, se zvedá. Velký jeřáb ho usazuje do jámy a bagr ho obsypává štěrkem. Za chvíli jde do země i druhý kontejner. To už slyšíme motor tahače, který přijíždí s obří cívkou na návěsu.

Natažení lana potrvá týden

„Právě přivezli lano na lanovku. Jeřáb se tam přesune, aby ji složil do držáku. Není to žádná legrace, lano má 28 tun,“ upozorňuje starosta. Pak sedá do auta a jede vyřizovat dokumenty ke stavbě.

Přesouvám se ke spodní stanici, která už je vybetonovaná a osazená technologií. Původní střechu montéři sundali a je na ní prkenný záklop, který čeká na finální plášť. Dělníci právě instalují nopovou fólii kolem základů a další bagr přiváží kamenivo na obsyp. Po chvíli se k němu přidá vyvážečka, aby práce v počínajícím sněžení ubíhala rychleji. Před stavbaři je ještě elektroinstalace. Vodu pro zasněžování bude brát areál z nádrže v centru obce, díky tomu ušetří za budování nádrží na svahu, což ocení i ochránci přírody. Zásahy v cenné části hor se obec snaží minimalizovat.

Když jeřáb skončil práci s usazováním kontejnerů do země, přesunul se na sousední parkoviště, které připomíná skládku materiálu. Ten těžké náklaďáky odvážejí. Jeřáb usazuje podpěry, přijíždí tahač s cívkou.

„Nejprve do ní nasuneme osu, za kterou cívku s dopravním lanem zvedneme. Usadíme ji do stojanu, z něhož se bude lano odvíjet na kopec. Lanovka měří kilometr a půl, takže máme něco přes 3,2 kilometru lana, aby byla rezerva na zapletení,“ vysvětluje Norbert Tippelt, šéfmontér lanové dráhy ze společnosti Snowtech.

Trojice montérů nasazuje na osu speciální patky, za které se cívka usadí. Na valníku o pár metrů dál je další menší lano, které montéři nejprve na lanovku natáhnou a k němu připojí hlavní dopravní lano nové lanovky.

„Natažení a zapletení bude trvat asi týden. Další tři týdny potrvají různé zkoušky. Teprve pak se navěší sedačky a znovu se vše zkouší,“ popisuje Tippelt, který bude lano zaplétat sám.

Na stavbu čeká ústřední objekt se zázemím, kde bude pokladna, toalety, skiservis a občerstvení. Vzniknout má z modulových kontejnerů, krytých jednou střechou. Vedle má stát modulová stanice horské služby. Zázemí bude současně sloužit i návštěvníkům běžkařského okruhu v sousedství. Zkušební provoz chce obec stihnout do Vánoc, ale konkrétní termíny neslibuje.

Pomůže investor

Výstavba přijde celkem na 160 milionů korun. Víc než polovinu získal areál z bankovních úvěrů. Obec má ve společném podniku třetinový podíl. Dalšími společníky jsou logistická firma Gois a A-Z Moto Czech, která provozuje nedaleký areál s penzionem v Černé Vodě a zastřeší i provozování nového areálu v Jadrné. Samotná repasovaná lanovka přišla asi na 25 milionů a obec ji pořídila už předloni. Budování však zarazil covid.

„Obec si stavbu sama nemohla dovolit. Dříve jsme to zkoušeli přes dotace nebo půjčky, ale všichni nám říkali, ať si seženeme investora. Nakonec jsme to udělali a je to dobře. Další zázemí tu však budovat nechceme, to ať si udělají soukromníci. Jako obec to chceme hlavně regulovat,“ říká Vojtěch Špinler.

Skiareál má do obce přinést hlavně práci. Cílem je přitáhnout více turistů, aby v Záhoří mohly vzniknout další služby a aby zdejší penziony měly dostatek hostů a lidé neodcházeli do podhůří.

„Zájem se už dávno zvedl s tím, jak se o spuštění lanovky mluví. Celou zimu máme obsazenou. Plno lidí počítá, že se bude sjezdovka otevírat. Už dříve pomohlo i otevření okruhu pro běžkaře. Každá věc, která se na horách udělá, je dobrá,“ míní provozovatelka penzionu Cvrček Jitka Cvrčková.

Záhoří počítá, že polovinu návštěvníků vytvoří lyžaři z Polska, pro které je nedaleký areál v Zielenci příliš zahuštěn. Zbytek by měli doplnit turisté, kteří se ubytují přímo v Záhoří. Obec však nechce povolovat stavbu nových chalup a penzionů, raději by byla, aby si případní developeři opravili již stávající budovy, které v obci chátrají.