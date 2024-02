Milí vlekaři, inverze a dlouhá trať. Skiareál v Orlickém Záhoří už jezdí

Lanovka čekala na razítko Ač obec plánovala otevřít provoz již kolem loňských Vánoc, zdržení nastalo ohledně zkoušek pro lanovku. „Popravdě tomu ještě stále nemohu uvěřit, každopádně jsme v cílové rovince. Mám v ruce veškeré podklady, čekáme jen na povolení z drážního úřadu, které už se píše a určitě by mělo dorazit nejpozději v pátek. Pořád to nedokážu vstřebat. Vždyť nedávno jsme to počítali a je to opravdu už neuvěřitelných 20 let, kdy jsme v Orlickém Záhoří začali poprvé řešit možný vznik skiareálu. A teď je to tady,“ radoval se pár dní před spuštěním lanovky starosta Vojtěch Špinler. Nový skiareál stál kolem 160 milionů korun. Investorem i provozovatelem je společnost Skiareál Orlické Záhoří, ve které má obec 35procentní podíl, o zbytek se dělí logistická firma Goisa A-Z Moto Czech. Lanovka má kapacitu 1850 lyžařů za hodinu a má 86 sedaček. Do budoucna se plánuje také výstavba depa lanovky.